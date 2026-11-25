Las víctimas se desempeñaban vendiendo droga y en cultivos de cannabis, de acuerdo con las autoridades chilenas (@PDI_CHILE/X)

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La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile reconstruyeron una trama de narcotráfico que habría terminado con el secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos colombianos en la región de Valparaíso, entre ellos un adolescente de 15 años.

Las víctimas habrían trabajado para una estructura criminal dirigida por chilenos, que las empleaba en la venta de droga y en la vigilancia de plantaciones de marihuana.

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La pesquisas apuntan a que el grupo criminal decidió retener y matar a los colombianos tras acusarlos de incumplir órdenes internas.

Entre las hipótesis está que algunos habrían tomado droga o dinero obtenido de las ventas sin autorización de la organización, destacó un informe de Radio Bio Bio.

La cronología de los crímenes en Chile de los ciudadanos colombianos: trabajaban vendiendo droga y en cultivos de marihuana

Los asesinatos ocurrieron entre fines de septiembre y comienzos de octubre de 2025.

Más de un año después, diligencias de la Brigada de Homicidios de Valparaíso permitieron hallar restos humanos en sectores de las comunas de Cabildo y Petorca, lo que abrió una nueva fase en la investigación.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, indicó que las primeras pesquisas establecieron que los colombianos se dedicaban al microtráfico en Casablanca.

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Según la investigación, la organización controlaba al menos dos puntos de venta de droga en esa comuna y mantenía cultivos de cannabis en el sector de Pedernales, en Petorca.

Las víctimas tenían funciones distintas: algunas realizaban tareas de venta, mientras otras vigilaban las plantaciones.

Los investigadores sostienen que el conflicto se originó dentro de la propia estructura. Los antecedentes recopilados indican que los cuatro colombianos habrían tomado decisiones contrarias a las órdenes de quienes dirigían la red, una situación que derivó en represalias.

Un adolescente y una mujer fueron trasladados desde Casablanca hasta Cabildo

Dos de las víctimas, un adolescente de 15 años y una mujer colombiana, habrían sido secuestrados en Casablanca.

Luego fueron trasladados a Santiago y, posteriormente, llevados a Cabildo, donde fueron asesinados.

Sus cuerpos fueron abandonados en una quebrada del sector de Alicahue. La PDI localizó osamentas que podrían corresponder a ambos, tras operativos en los que participaron unidades de homicidios, equipos caninos y personal aeropolicial.

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Los otros dos hombres adultos habrían sido retenidos y asesinados en Pedernales, Petorca, zona donde realizaban labores relacionadas con las plantaciones de marihuana.

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Causas Complejas de Valparaíso, José Antonio Uribe, detalló que los cuerpos fueron enterrados en ese lugar.

La Fiscalía chilena descarta, por ahora, nexos con organizaciones colombianas

La Fiscalía señaló que los antecedentes apuntan a una organización criminal compuesta y dirigida por chilenos.

Según Uribe, no existen elementos que permitan vincular a la red con grupos criminales de Colombia u otros países.

El funcionario chileno destacó la utilización de extranjeros para tareas dentro de estructuras delictivas locales.

En el caso del adolescente, las autoridades sostienen que fue reclutado para vender droga y que también recibió armas para custodiar los cultivos de cannabis.

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La investigación identificó cuatro presuntos integrantes de la organización. Dos de ellos permanecen en prisión preventiva, mientras que el supuesto líder de la estructura enfrentará una audiencia de formalización.

Un cuarto detenido, recluido por otro proceso, será formalizado por estos hechos en los próximos días.

La Fiscalía busca imputarles asociación para traficar drogas, tráfico de drogas, tres secuestros calificados con homicidio y sustracción de menor con homicidio. Los delitos podrían acarrear penas de presidio perpetuo calificado.