El momento en el cual Simón Rojas consuela a su rival tras finalizado el partido (@marirojas2612-Instagram)

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Simón Rojas, capitán de la selección Colombia Sub-17, consoló al hondureño Denzel Arzu tras el triunfo por 2-0 en el Mundial de Qatar 2026, un gesto que llevó la rivalidad deportiva a un segundo plano y se volvió viral en redes sociales, el 24 de noviembre de 2026.

La escena ocurrió en la cancha número ocho del complejo Aspire Zone, donde Rojas se acercó a Arzu, capitán de Honduras, después del partido. Su hermana, María del Mar Rojas, difundió inicialmente el video que registró el momento.

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El mediocampista colombiano, identificado con el número cinco, le habló a su rival luego de la derrota. Para su familia, esa reacción refleja una forma de afrontar el fútbol que no se limita al resultado.

La cinta de capitán como mensaje de aliento

El segundo jugador de izquierda a derecha se llama Simón Rojas y debutó como futbolista profesional con Atlético Nacional, en el partido ante Águilas Doradas en la tarde de este 13 de septiembre - crédito Atlético Nacional

María del Mar Rojas explicó que el gesto le recordó una reflexión habitual de su hermano sobre quienes atraviesan un momento adverso: “Solamente entiende la persona que ha vivido y ha estado en ese momento”.

Al verlo caminar hacia el futbolista hondureño, imaginó el mensaje que buscó transmitirle:

“Hermano, levante cabeza, esto es un partido más, usted tiene un futuro por delante, tiene 17 años”.

La joven también destacó que Simón le señaló la cinta de capitán a Arzu para reforzar su ánimo. “Le mostraba la banda de capitán y decía: ‘Usted es el capitán’”, relató en diálogo con Noticias Caracol.

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El episodio se produjo en una Copa del Mundo juvenil de alta exigencia, en la que Colombia consiguió una victoria que la mantiene en la disputa del Grupo L. Arzu, pese a la caída de Honduras, recibió el respaldo de quien acababa de imponerse en el campo.

Los valores que la familia reconoce en Simón Rojas

Simón Rojas se desempeña como mediocampista y hace parte de los procesos juveniles de la Selección Colombia y Atlético Nacional - crédito @simonrojas1014/ Instagram

La madre del jugador, Melany Merchán, consideró que la actitud de su hijo condensa los principios con los que vive su carrera. Según dijo al medio, en ese acto estuvieron presentes “pasión por lo que hace, empatía, compañerismo, profesionalismo, ética y mucho respeto”.

Merchán también expresó su expectativa por el recorrido de la selección colombiana en Qatar. “Hasta la final. Porque igual que en Paraguay, vamos a ser campeones de la mano de Dios, y tenemos toda la fe de que así va ser”, afirmó.

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El equipo dirigido por Freddy Hurtado volverá a jugar el viernes 27 de noviembre de 2026 ante Serbia, en el cierre de la fase de grupos. El encuentro se disputará en Aspire Zone a las 8:00 a. m. (hora de Colombia).

Así fue la victoria de Colombia ante Honduras

Colombia jugará ante Serbia (Federación Colombiana de Fútbol)

La selección Colombia Sub-17 venció 2-0 a Honduras el 24 de noviembre de 2026 en Doha y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Fredy Hurtado resolvió un partido físico y con pocas ocasiones durante el segundo tiempo.

Colombia tuvo mayor posesión, pero encontró dificultades para progresar por el centro. Honduras se replegó, redujo su producción ofensiva y sostuvo el 0-0 durante la primera mitad.

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El mal estado del césped afectó la circulación de la pelota y provocó resbalones en ambos equipos. Colombia generó su primera opción con un remate de Moreno que el arquero David Paz dejó con rebote. Mosquera también intentó desde lejos, sin precisión.

Antes del descanso, Colombia buscó profundidad por las bandas. José Escorcia intentó desequilibrar en acciones individuales, aunque no consiguió imponerse en los duelos.

El desarrollo cambió en el segundo tiempo, cuando Diego Matute recibió la tarjeta roja por una entrada fuerte. El árbitro revisó la acción con el videoarbitraje y confirmó la expulsión, que dejó a Honduras con 10 jugadores.

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El seleccionado hondureño dispuso de una oportunidad tras un error colombiano en salida, pero Milton Moya se resbaló al momento de rematar. La defensa colombiana controló los ataques posteriores.

Hurtado modificó el equipo con los ingresos de Maturana, Martínez, Caicedo y otro Martínez. Más tarde, Estrella reemplazó a Vallecilla.

Matías Caicedo abrió el marcador a los 75 minutos, luego de un tiro de esquina jugado en corto. Samuel Martínez envió un centro desde la izquierda y el atacante definió en el segundo palo para vencer a Paz.

Con la ventaja, Colombia manejó el ritmo ante un rival con escasa generación ofensiva. Martínez exigió al arquero hondureño con un tiro libre que terminó en córner.

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Escorcia selló el 2-0 a los 84 minutos. El delantero presionó a Paz, aprovechó un error del arquero y empujó la pelota frente al arco.