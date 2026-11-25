El Ejecutivo de Abelardo de la Espriella consideró improcedente el pronunciamiento firmado por más de 70 legisladores del Reino Unido, quienes pidieron garantizar la aplicación completa del pacto de 2016 (EFE-Cancillería de Colombia)

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella rechazó la declaración suscrita por más de 70 parlamentarios del Reino Unido sobre la ejecución del Acuerdo de Paz de 2016.

A través de la Cancillería, sostuvo que el pronunciamiento constituye una “interferencia” en asuntos que corresponden al Estado colombiano.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió su posición el 25 de noviembre de 2026, luego de que el grupo Parliamentary Friends of Colombia pidiera la aplicación íntegra del pacto firmado con la antigua guerrilla de las Farc. Los legisladores expresaron preocupación por decisiones que, según afirmaron, podrían afectar la estructura institucional y los recursos destinados al proceso.

La Cancillería sostuvo que el pronunciamiento constituye una “interferencia” en asuntos que corresponden al Estado colombiano (@CancilleriaCol/X)

En su comunicado, la Cancillería indicó que el Gobierno nacional considera “improcedente” la intervención de legisladores de otro país en decisiones internas. El texto señaló que ese tipo de manifestaciones desconoce “los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

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La cartera de Exteriores afirmó que dichos principios son parte del derecho internacional y de la relación entre países. También defendió las decisiones adoptadas por la administración de De la Espriella respecto del Acuerdo Final, al asegurar que se ajustan a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Desde el inicio de la actual administración, todas las decisiones relativas a la implementación del Acuerdo de Paz se han adoptado en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, afirmó el Gobierno. Agregó que existe una cooperación “estrecha y constructiva” con ese organismo y con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

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La Cancillería reconoció el interés de la comunidad internacional en la consolidación de la paz, aunque remarcó que la ejecución del acuerdo es una responsabilidad de las autoridades colombianas.

“La implementación del Acuerdo Final constituye un compromiso del Estado colombiano y continuará desarrollándose dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes”, señaló

La carta británica cuestionó decisiones institucionales y presupuestarias

La declaración de los parlamentarios fue impulsada por Parliamentary Friends of Colombia, un grupo parlamentario presidido por la diputada laborista Jo Stevens. El documento reunió firmas de integrantes de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, pertenecientes a al menos ocho fuerzas políticas.

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Los firmantes solicitaron al Gobierno colombiano que cumpla de forma completa el Acuerdo de Paz. Según expusieron, varias decisiones atribuidas a la actual administración podrían debilitar mecanismos creados para llevar adelante los compromisos suscritos hace una década.

La carta sostiene que el acuerdo tiene respaldo constitucional y que Colombia debe aplicarlo sin importar el gobierno de turno. Los parlamentarios afirmaron que esa obligación surge tanto de las normas internas como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

Entre sus cuestionamientos, citaron declaraciones atribuidas al presidente De la Espriella sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con la carta, el mandatario calificó ese sistema de justicia transicional como un “sistema de impunidad” y planteó el encarcelamiento de antiguos integrantes del secretariado de las Farc.

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El documento reunió firmas de integrantes de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, pertenecientes a al menos ocho fuerzas políticas (@JFColombia/X)

El documento también cuestionó la disolución de la Unidad de Implementación, que coordinaba acciones estatales relacionadas con el acuerdo. Los firmantes señalaron que el Ejecutivo informó que sus funciones pasarían a otras dependencias, aunque advirtieron que puestos centrales permanecen vacantes.

A juicio de los legisladores, esa situación afectó el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). La carta indicó que esa instancia no ha sido convocada por el Gobierno.

Los parlamentarios manifestaron inquietud, además, por recortes previstos para 2027 en fondos dirigidos a la paz. Según el texto, esas reducciones podrían impactar en la formalización de tierras, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, proyectos territoriales y participación política.

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La declaración defendió el trabajo de la JEP y citó cifras sobre su actividad. Los firmantes afirmaron que la jurisdicción investiga más de 200.000 delitos, atiende a 600.000 víctimas, emitió más de 3.600 resoluciones y entregó los restos de casi 300 víctimas de desaparición forzada.

Los parlamentarios manifestaron inquietud, además, por recortes previstos para 2027 en fondos dirigidos a la paz (Colprensa-Presidencia de la República)

También señalaron que la Procuraduría revisó la gestión de la JEP y avaló su transparencia. La carta agregó que más de 500 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados desde 2016 y sostuvo que la violencia actual no puede atribuirse al pacto. Entre los cofirmantes figuran Ian Lavery, Kate Osborne, Lord Alderdice, Sarah Champion y Catherine West.

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