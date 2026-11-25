El difícil momento que vivió Sara Corrales durante los primeros meses de Mila (Vos Podés/YouTube - @saracorrales/ Instagram)

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La actriz colombiana Sara Corrales habló de una de las experiencias más difíciles que enfrentó desde el nacimiento de su hija, Mila. Durante una entrevista en el programa Montse & Joe, relató que no logró establecer la lactancia materna pese a los intentos que realizó durante casi tres meses y reconoció que ese proceso representó “su primer gran golpe” en la maternidad.

Corrales explicó que había planeado alimentar a su bebé exclusivamente con leche materna. Su expectativa era tan clara que, antes del parto, decidió no comprar biberones porque confiaba en que no los necesitaría. Sin embargo, desde las primeras horas posteriores al nacimiento, la producción de leche no se dio como se esperaba.

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La actriz señaló que contó con apoyo especializado en la clínica. Llevó una doula y consultó a una asesora de lactancia, además de probar masajes y otros métodos para intentar estimular la producción. Aun así, afirmó que uno de sus pechos no produjo leche y que el otro solo alcanzó a generar una cantidad mínima.

“Yo desafortunadamente no la pude seguir lactando porque no me salió. Básicamente hice todo lo habido y por haber”, contó Sara Corrales durante la conversación en el programa mexicano.

La intérprete explicó que recurrió a pastillas, sesiones de asesoría, extracción y técnicas para mantener a la bebé cerca del pecho. No obstante, ninguna de esas alternativas permitió que Mila pudiera alimentarse de forma exclusiva mediante lactancia materna.

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El pediatra recomendó complementar la alimentación de Mila con fórmula

La situación se volvió más compleja cuando el pediatra indicó que la bebé necesitaba recibir alimento por otra vía. Corrales recordó que esa recomendación la tomó por sorpresa, ya que todavía esperaba que la lactancia se estableciera. “Ni calostro, nada. Entonces el pediatra dijo: ‘Bueno, hay que darle algo’”, relató la actriz al describir los primeros días después del parto.

La indicación médica llevó a la familia a incorporar fórmula infantil. Para Corrales, aceptar ese cambio resultó difícil por el proyecto de maternidad que había imaginado antes del nacimiento de Mila. La actriz sostuvo que mantuvo los intentos durante dos meses y medio, incluso hasta cerca de los tres meses, antes de asumir que no podría sostener la lactancia exclusiva.

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“Yo quería hacer lactancia exclusiva total. No compré ni biberones”, dijo. Luego reconoció que la situación le provocó sentimientos de culpa y frustración, pues había asociado esa forma de alimentación con una meta personal para sus primeros meses como madre.

Durante la entrevista, las conductoras le recordaron que existen distintas alternativas de alimentación infantil. Corrales coincidió en que la prioridad era responder a las necesidades de su hija, por lo que decidió dejar atrás la insistencia con la lactancia y enfocarse en el bienestar de la niña.

La actriz destacó que Mila se encuentra bien tras la adaptación a la fórmula y a la alimentación complementaria. “Está hermosa, risueña, espectacular”, afirmó.

Sara Corrales también habló del cambio que implicó convertirse en madre

Además de la experiencia con la lactancia, Corrales abordó el ajuste emocional que vivió desde el nacimiento de Mila. Según expresó, la llegada de una hija modifica la dinámica cotidiana de manera inmediata y obliga a reorganizar prioridades, tiempos y expectativas. “Tu vida es una y tú eres otra a partir de ese día”, expresó la actriz al hablar de la transformación que atravesó desde que se convirtió en madre.

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La actriz colombiana ya había compartido con sus seguidores algunas dificultades vinculadas con los primeros meses de crianza. A comienzos de noviembre, se refirió a los despertares frecuentes de Mila durante la noche y explicó que ella y su esposo, Damián Pasquini, se organizaron por turnos para atenderla.