Los procesados responderán por secuestro extorsivo agravado y no accederán a rebajas de pena debido a la presencia de menores de edad entre las víctimas (@ABDELAESPRIELLA/X)

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La investigación por la toma de rehenes en Éxito Cartagena se concentra ahora en determinar si integrantes de la estructura criminal lograron salir del establecimiento mezclados entre las personas rescatadas.

Las autoridades identificaron a dos de los cinco presuntos participantes y mantienen bajo custodia a otros dos posibles involucrados.

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El caso comenzó durante un intento de robo a un carro de valores en la mañana del martes 24 de noviembre y derivó en un secuestro masivo que se extendió durante cerca de 18 horas. La intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares permitió recuperar la libertad de las personas retenidas y dejó un presunto delincuente muerto.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que 87 personas fueron víctimas del secuestro extorsivo durante la toma del almacén Éxito de la sede Contadora. Según la información oficial, el Gaula de la Policía negoció la liberación de 11 rehenes, todas mujeres, antes del operativo de rescate.

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Los procesados responderán por secuestro extorsivo agravado y no accederán a rebajas de pena debido a la presencia de menores de edad entre las víctimas (Europa Press/Captura de video)

Dos hombres de Medellín fueron identificados como presuntos participantes

Los investigadores señalaron a Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y a Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, como dos de los presuntos integrantes del grupo que participó en la toma del comercio.

Torres Manco es estudiante universitario y Mejía Blandón trabaja como mecánico. Ambos son oriundos de Medellín, Antioquia, según los datos divulgados por las autoridades.

La identificación se conoció después de la operación que puso fin a la retención de los clientes y trabajadores que permanecían dentro del almacén. Durante ese procedimiento, las fuerzas de seguridad capturaron a uno de los presuntos miembros de la banda.

Las autoridades también tienen bajo custodia a otros dos posibles involucrados. A esas personas les incautaron armas y deberán responder, de acuerdo con la información preliminar, por secuestro extorsivo agravado.

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La investigación sostiene que la presencia de menores de edad entre las víctimas impediría que los procesados accedieran a beneficios de reducción de pena. La situación jurídica de cada señalado deberá definirse dentro del proceso judicial.

Los procesados responderán por secuestro extorsivo agravado y no accederán a rebajas de pena debido a la presencia de menores de edad entre las víctimas (Captura video)

El presunto líder murió durante el rescate de los rehenes

El hombre abatido durante el operativo fue identificado como Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años y también oriundo de Medellín. Las autoridades lo señalan como el presunto líder de la organización criminal.

Muñetón Zapata murió durante la intervención de las fuerzas especiales, que ingresaron al almacén para rescatar a las personas retenidas. El procedimiento se desarrolló después de las negociaciones iniciales del Gaula.

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Su esposa, Indira Lambis, había iniciado una búsqueda ante la falta de contacto con él durante más de 24 horas. La mujer preguntó por su paradero, aunque no recibió información sobre su ubicación en las primeras horas posteriores al hecho.

La confirmación oficial sobre la identidad del hombre abatido se produjo el miércoles. Con ese dato, las autoridades vincularon su muerte con la operación que permitió terminar la toma de rehenes.

El reporte oficial indicó que los otros dos hombres bajo custodia serían imputados por secuestro extorsivo agravado. La investigación también revisa la posible participación de más personas en la planificación y ejecución del hecho.

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Las autoridades revisan si hubo sospechosos entre los rescatados

Los organismos de seguridad analizan la hipótesis de que algunos integrantes de la estructura intentaron eludir a las autoridades al confundirse con quienes salieron del almacén tras la operación.

Esa posibilidad llevó a ampliar las verificaciones sobre la identidad y el grado de participación de cada sospechoso. El objetivo es establecer si hubo más personas involucradas además de las ya individualizadas, capturadas o abatidas.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reconoció la operación de la Fuerza Pública y agradeció la liberación de los rehenes. También reafirmó su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la ciudad, según el informe oficial.

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La Policía Metropolitana entregó además un registro sobre las liberaciones y rescates efectuados durante la emergencia. El reporte consignó la liberación negociada de las 11 mujeres y cifras sobre hombres y mujeres rescatados en la operación.

Por ahora, Torres Manco, Mejía Blandón y los demás señalados permanecen vinculados a la investigación como presuntos responsables. La justicia deberá determinar su responsabilidad penal y establecer si otras personas tuvieron participación en el secuestro.