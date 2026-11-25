Pablo Arango dijo que ha sido víctima de homofobia luego de decir que quiere ser padre junto a su pareja. (@reporteropablo/Instagram)

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Pablo Arango Robledo, periodista y presentador de Noticias Caracol, enfrentó una oleada de rechazo en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que revelaba su deseo de convertirse en padre mediante la adopción.

El comunicador habló sobre esa experiencia durante una conversación con la emisora Tropicana, donde no dudó en calificar la situación de fondo: “Demasiada”, respondió al ser consultado sobre si aún existe homofobia en Colombia.

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Arango explicó que el rechazo llegó precisamente después de una entrevista que concedió al programa La red, de Caracol Televisión, en la que declaró abiertamente su intención de adoptar un hijo junto a su pareja. “Sencillamente, hago parte de la población Lgbti+ y quisiera ser padre de familia. Subieron el video y ustedes no se imaginan la cantidad de rechazo que hay”, relató el periodista a la emisora.

Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol contó lo planes que tiene de agrandar la familia con su novio Gabriel Carvajal - crédito @gabrielc.est/Instagram

Con estas declaraciones, los comentarios no tardaron en aparecer, con mensajes como: “Que tenga su hijo bien bello”; “La verdad, a Colombia la está matando el fanatismo religioso, salgan y se dan cuenta de que hay más cosas fuera de este platanal”; “Qué lindo, tiene todo nuestro apoyo”, entre otros más.

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La homofobia se apoya en un mito sobre la identidad sexual de los hijos adoptados

Ante la pregunta de los locutores de Tropicana sobre los motivos del rechazo, Arango lo atribuyó a un prejuicio extendido: “La gente todavía considera que si uno adopta un hijo siendo, por ejemplo, teniendo una pareja homosexual, el hijo se va a volver así, y eso no es así”, señaló.

El presentador ya había hablado de sus planes en la entrevista con el programa de variedades, donde afirmó estar en un momento de estabilidad emocional junto a su novio, Gabriel Carvajal, con quien comparte su hogar en Bogotá.

“Estoy enamorado, estoy ilusionado y, sobre todo, convencido de que estoy en el lugar correcto”, dijo entonces. Al ser preguntado directamente sobre la paternidad, fue claro: “Claro, no lo descarto, me encantaría. Por adopción, claramente”.

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Gabriel Carvajal, su novio, trabaja lejos del mundo del espectáculo

Pablo Arango y Gabriel Carvajal pertenecen a mundos laborares diferentes - crédito @reporteropablo/Instagram

Carvajal se desempeña profesionalmente en el sector financiero y tributario. De acuerdo con las versiones que ha entregado el periodista, la historia entre ambos comenzó cuando el contador le escribió a Arango por Instagram por un asunto laboral. Después de un distanciamiento de casi un año, retomaron el contacto y consolidaron su relación.

Actualmente, la pareja convive en Bogotá junto a Coco, su perro, a quien el presentador menciona como parte integral de su núcleo familiar. “Quisiera seguir creciendo personalmente en esa familia, seguirla alimentando con mucho respeto, con mi perrito, con mi novio, con mi familia”, expresó Arango en La Red.

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El periodista, oriundo de Manizales, ha descrito construir esa vida propia en la capital como uno de sus sueños más importantes.