Karol Samantha habló de Epa Colombia y una frase sobre su salud generó dudas (@epa_colombia / Instagram)

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Un mensaje publicado desde la cuenta de Instagram de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, provocó inquietud entre sus seguidores por una frase que aludió a su salud. Su pareja, Karol Samantha, le escribió mientras la empresaria permanece privada de la libertad y cerró la reflexión con una petición marcada por la fe: “Dios te sanará y te liberará”.

La publicación apareció en las historias de la cuenta oficial de Barrera y se centró en la distancia que atraviesa la pareja. Samantha se refirió al momento personal de la creadora de contenido, a la hija que tienen en común y a los proyectos que esperan retomar cuando cambie su situación judicial.

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“Ojalá pudiera abrazarte y recordarte todos los días que no eres solamente las circunstancias que hoy estás viviendo, eres mucho más que este momento”, escribió Karol Samantha en el mensaje dirigido a la empresaria.

La frase final, sin embargo, concentró la atención de quienes siguen el caso de Epa Colombia. La mención a una eventual “sanación” llevó a varios usuarios a preguntarse si Barrera enfrenta algún problema de salud físico o emocional durante su reclusión.

Karol Samantha compartió un mensaje para Epa Colombia desde la cuenta de Instagram de la empresaria (@epa_colombia/ Instagram)

Hasta el momento no existe una confirmación pública de que Daneidy Barrera tenga una condición médica específica. Ni ella ni su familia han difundido un comunicado que permita establecer a qué se refería Samantha con esas palabras.

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Epa Colombia permanece recluida en La Picaleña

Daneidy Barrera continúa privada de la libertad en el centro penitenciario de La Picaleña, ubicado en Ibagué, capital del departamento de Tolima. La empresaria y creadora de contenido ha mantenido presencia en redes sociales a través de publicaciones compartidas desde sus cuentas, mientras personas cercanas a ella han dado detalles sobre su situación.

El texto de Samantha hizo referencia a los desafíos que enfrenta la familia durante este período. La pareja comparte una hija y, según el mensaje, mantiene expectativas de reencontrarse para retomar planes que quedaron suspendidos por la condena de Barrera.

“Dios te sanará y te liberará. Tenemos muchos sueños por cumplir, una hija hermosa que nos espera y una vida que todavía nos pertenece”, expresó Samantha en la publicación.

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La frase se difundió en medio de conversaciones digitales sobre el estado de ánimo de la empresaria. Algunos seguidores interpretaron el texto como una muestra de apoyo ante la separación y el proceso judicial. Otros señalaron que la palabra “sanará” podía sugerir una situación que no ha sido comunicada de manera oficial.

La defensa busca acuerdos y evalúa una solicitud de prisión domiciliaria

La situación jurídica de Barrera volvió a ocupar la atención en las últimas semanas por versiones sobre una posible modificación de las condiciones de su reclusión. De acuerdo con la información conocida, su equipo legal trabaja en un acuerdo reparatorio con TransMilenio, entidad afectada por los hechos que llevaron a su condena.

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En paralelo, la defensa pretende presentar una solicitud para que se evalúe el beneficio de la prisión domiciliaria. No obstante, no existe hasta ahora una decisión judicial que haya aprobado un cambio de reclusión o su salida de La Picaleña.

Las especulaciones aumentaron después de que la creadora de contenido Yina Calderón visitara a Barrera en el penal. Tras ese encuentro, Calderón sostuvo que Epa Colombia le había transmitido optimismo frente a la posibilidad de salir pronto. Esa expectativa, sin embargo, no cuenta con una confirmación judicial conocida.

El mensaje de Karol Samantha sumó un componente personal a esa conversación. La publicación expresó apoyo frente a la distancia y la incertidumbre, aunque también dejó preguntas abiertas sobre el sentido de una frase que, por ahora, no fue explicada por la pareja.

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