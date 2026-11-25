¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting Lisboa y Manchester United por la fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League.
El partido se jugará el 25 de noviembre de 2026 en el estadio José Alvalade de Lisboa a partir de las 3:00 p. m. y se podrá ver a través de ESPN 7 y Disney Plus Premium.
El árbitro central del juego será el polaco Szymon Marciniak y en el VAR lo acompañará Piotr Lasyk.
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez entre los 100 mejores futbolistas del mundo en la temporada 2025-2026, según la revista española Marca
Los votos para la elección de la lista de los jugadores se basó en 200 personas, compuestas por futbolistas, periodistas y analistas del juego en todo el mundo
El 22 de octubre de 2026, la revista española Marca dio a conocer el listado de los mejores 100 jugadores del planeta durante la temporada 2025-2026.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Sporting Lisboa vs. Manchester United: hora y canal de TV para ver EN VIVO a Luis Javier Suárez por la Champions League
El cuadro de los “Leones” recibirán en la capital portuguesa a los “Diablos Rojos” en uno de los partidos atractivos que tendrá la fecha continental
El mejor torneo de clubes del planeta regresa a la acción el 24 de noviembre de 2026 y uno de los partidos más destacados se disputará en la capital portuguesa.
Los “Leones” reciben a los “Diablos Rojos”
El 21 de noviembre de 2026, Sporting Lisboa goleó por 4-0 a União Desportiva da Serra de Portugal por los dieciseisavos de final de la Copa de Portugal.
Rafael Nel anotó al minuto 58 de partido desde el tiro del punto penal y tres minutos después, Néstor Irankunda marcó el 2-0 al 61 de juego.
Al minuto 70, Geny Catamo anotó el 3-0 y nuevamente Irankunda al 73 cerró la goleada en el estadio José Alvalade.
En lo que se refiere a la Champions League, el cuadro de los “Leones” derrotó por 0-1 al Shakhtar Donestk de Ucrania, el 3 de noviembre de 2026 con anotación de Issa Doumbia al 59.
Manchester United sufrió un duro revés en el primer partido del técnico argentino Mauricio Pochettino al ser goleado por 4-0 ante Liverpool en el estadio Anfield Road, el 22 de noviembre de 2026.
Con los goles de Dominik Szoboszlai al minuto 10, de Florian Wirtz al minuto 13. Para la segunda mitad, Rio Ngumoha al 66 y Víctor Muñoz al 82 anotaron para cerrar la goleada por la fecha 11 de la Premier League.
En lo que se refiere a la Champions League, el 3 de noviembre de 2026, los “Diablos Rojos” remontaron un partido clave ante el AS Roma de Italia en Old Trafford.
Pese a comenzar con la derrota gracias a los goles del argentino Matías Soule al minuto 11 y del neerlandés Donny Malen al 17 de tiro penal, el equipo dirigido en ese entonces por Michael Carrick remontó gracias al cobro de Bruno Fernandes desde los doce pasos al 58 y doblete de Matheus Cunha al 83 y 86.