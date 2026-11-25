El cuadro de Lisboa recibirá a un Manchester United en crisis de resultados (imágenes en acción vía Reuters - Lee Smith - Pedro Nunes)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting Lisboa y Manchester United por la fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El partido se jugará el 25 de noviembre de 2026 en el estadio José Alvalade de Lisboa a partir de las 3:00 p. m. y se podrá ver a través de ESPN 7 y Disney Plus Premium.

El árbitro central del juego será el polaco Szymon Marciniak y en el VAR lo acompañará Piotr Lasyk.