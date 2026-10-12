Abelardo de la Esprilla sostuvo una llamada con Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., por más de 15 minutos: de qué conversaron

La llamada telefónica representa un nuevo contacto y fortalecimiento de la amistad entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio - crédito Joel González/Presidencia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sostuvo una conversación telefónica de más de 15 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron la coyuntura política de Colombia, los principales acontecimientos del panorama nacional y los desafíos estratégicos en materia de seguridad regional.

La comunicación oficial se produjo a la 1:00 p. m. y sirvió para ratificar el estado de las relaciones diplomáticas bilaterales, así como los mecanismos de cooperación internacional que ambos países mantienen vigentes, al tener en cuenta que Colombia hace parte del Escudo de las Américas -inteligencia militar y operaciones conjuntas para desmantelar carteles y organizaciones criminales transnacionales-.

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A través de un comunicado de prensa, la Casa de Nariño dio a conocer los detalles del intercambio entre ambas autoridades, resaltando la disposición de las dos administraciones para mantener una agenda conjunta centrada en la estabilidad de la región.

Colombia forma parte del Escudo de las Américas, descrito como una iniciativa de inteligencia militar contra carteles y organizaciones criminales transnacionales - crédito Joel González/Presidencia - AFP

“Durante el diálogo, ambas autoridades conversaron sobre la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Colombia y Estados Unidos”, informó la Presidencia de la República.

El Gobierno nacional precisó que la llamada permitió revisar los aspectos prioritarios del relacionamiento entre Bogotá y Washington, con especial énfasis en el intercambio de información y la articulación operativa frente a las amenazas comunes en el continente.

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“La conversación permitió intercambiar perspectivas sobre el contexto que atraviesa Colombia, así como sobre los asuntos de interés común para ambas naciones, particularmente en materia de seguridad, cooperación y estabilidad regional”, se lee en la comunicación.

Además, desde la Presidencia señaló: “El Gobierno nacional destacó la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con Estados Unidos, como socio estratégico de Colombia, y de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación para enfrentar los desafíos compartidos”.

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación telefónica de más de 15 minutos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - crédito @infopresidencia/X

Asimismo, el documento del Gobierno nacional enfatizó la importancia de la vigencia de los acuerdos internacionales y la confianza entre las dos naciones: “La Presidencia de la República reafirma su compromiso con una relación bilateral sólida, basada en la confianza, el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses de ambos países”.

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La agenda de seguridad y lucha contra el narcotráfico

Aunque no se conocen en profundidad los temas abordados durante la conversación telefónica entre el presidente colombiano y el secretario de Estado de Estados Unidos, es probable que el diálogo haya girado sobre las acciones de la fuerza pública contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo.

Asimismo, el diálogo podría haber incluido referencias a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), así como a las estrategias para debilitar las estructuras criminales, frenar su expansión territorial y combatir sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

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El Gobierno nacional planea fortalecer la seguridad del país contra las diferentes guerrillas que hay en Colombia - crédito Pares -Agencia de comunicaciones DEA/Flickr

Otro de los posibles ejes de la conversación sería el fortalecimiento de la cooperación en inteligencia militar, el control de las fronteras y los mecanismos de extradición hacia Estados Unidos, especialmente en el contexto de las operaciones contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

También podría haberse abordado la necesidad de coordinar esfuerzos para contener la violencia en las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados y avanzar en alternativas frente a las economías ilícitas.

La amistad de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio

La llamada telefónica representa la continuidad de los contactos de alto nivel que sostuvieron De la Espriella y Marco Rubio desde el inicio del periodo gubernamental en Colombia.

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Y es que el primer encuentro presencial entre ambos altos funcionarios se registró a principios de septiembre de 2026, cuando el secretario de Estado realizó una visita oficial a Colombia y fue recibido por el mandatario en la sede presidencial alterna de Barranquilla.

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio se encontraron en septiembre de 2026 en Barranquilla para fortalecer las relaciones diplómaticas entre las dos naciones - crédito Isaac Bechara/Presidencia

En aquella reunión de trabajo, las delegaciones de ambos países abordaron el fortalecimiento del comercio bilateral, la atracción de inversiones privadas hacia sectores clave de la economía colombiana y la fijación de metas compartidas para combatir las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y drogas.

De hecho, en esa oportunidad, Marco Rubio reveló: “Incluso estábamos hablando y comentando hace poco que hace dos años y medio estuvimos en la misma mesa en una boda en el sur de la Florida. Así que llegar a un lugar donde el presidente del país es alguien a quien yo he conocido a nivel personal por varios años antes de que se volviera loco y se metiera a presidente y a político, es especial”.

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