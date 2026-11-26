La barranquillera estaba destacando lo que le dio la ciudad y sorprendió al lanzarle dardo al padre de Manolo, su único hijo. (@krispunzie/TikTok)

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En medio de un homenaje a su ciudad natal, en la que presentaron oficialmente la estatua en el Gran Malecón del Río, Sofía Vergara protagonizó uno de los momentos más comentados del evento al hacer referencia pública a su primer exesposo, José Luis González, padre de su hijo Manolo y quien se encontraba entre los asistentes junto a su nueva pareja.

Mientras Vergara atribuyó a Barranquilla la base de su identidad personal, destacando sus raíces, las cualidades que tiene gracias a la ciudad en la que nació, no desaprovechó la oportunidad para lanzarle un dardo cargado de humor a su expareja.

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Antes del incidente, la protagonista de Modern Family reflexionó sobre el vínculo que mantiene con Colombia a pesar de haber dejado el país hace varias décadas. “Barranquilla me dio algo mucho más grande antes; me dio mi identidad, me dio mis raíces, me dio el orgullo de ser costeña”, declaró la actriz durante su discurso, en el que destacó que la arenosa sigue presente en su forma de ser, sus costumbres y su acento.

El homenaje que le hizo la Alcaldía de Barranquilla a Sofía Vergara en la ciudad - (@sofiavergara/Instagram)

Vergara señaló a su exmarido frente a todos los presentes en el acto

El momento que concentró la atención del público y de las redes sociales llegó cuando Vergara, al notar la presencia de González en la sala, decidió mencionarlo sin reservas.

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“En Barranquilla están mis recuerdos más lindos [...] Hasta mi exmarido salió aquí de Barranquilla. Está ahí el descarado ese, con una mujer nueva 15 años menor que yo misma, descarado”, afirmó la actriz, provocando reacciones inmediatas entre los presentes.

Este hecho provocó risas entre los asistentes, así como en los seguidores de la barranquillera en redes sociales, que dejaron mensajes como: “Sofía siendo Sofía, le saca humor a cualquier vaina”; “El que sea pareja de Sofía tiene que entender que ese sabor costeño no lo tiene cualquiera y el sentido del humor te dará duro”; “Además de bella, inteligente, también sabe que el sentido del humor es fundamental”, entre otros.

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La actriz colombiana Sofía Vergara (c) recibe un reconocimiento de parte del alcalde de Barranquilla Alejandro Char (d) y su esposa Katia este martes, durante la inauguración de una estatua en su honor en Barranquilla (Colombia). EFE/ Jesús Rico

Vergara llegó a Barranquilla el 23 de noviembre junto a su hijo y su madre

El regreso de Vergara a su ciudad natal se produjo el lunes 23 de noviembre, cuando aterrizó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz acompañada de su hijo Manolo González Vergara y de su madre, Margarita Vergara. Bajo un operativo de seguridad, la actriz fue trasladada a un hotel del norte de la ciudad, donde familiares y amigos la recibieron con música y dulces típicos de la región.

Durante su estadía, Vergara compartió momentos de la visita en sus redes sociales y disfrutó de expresiones del folclor local, entre ellas una parranda vallenata y una muestra de mapalé. También se encontró con Isabella Daes, reina del Carnaval de los Niños 2027.

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El acto central fue en el Gran Malecón, donde está la escultura en su honor

La monumental estatua de Sofía Vergara, de 7,5 metros, simboliza el orgullo barranquillero y colombiano - crédito @AlejandroChar/X

El martes 24 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, se realizó la ceremonia principal frente a la escultura que Barranquilla levantó en su honor en el Gran Malecón del Río. La obra, realizada por el escultor barranquillero Yino Márquez, había sido develada el 10 de julio de 2025, pero Vergara no pudo asistir a ese acto, por lo que esta visita marcó su primer encuentro con el monumento.

Durante la ceremonia, encabezada por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule, la actriz recibió un decreto de exaltación como Barranquillera Ilustre y el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla, en reconocimiento a su trayectoria y a la proyección internacional que ha dado a su ciudad.

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El evento incluyó además el espectáculo cultural Barranquilla entre fantasía y tradición, con la participación de 50 hacedores del Carnaval, y cerró con una presentación de la cantante Aria Vega, ganadora del Latin Grammy 2026 a Mejor Nuevo Artista.