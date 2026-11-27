El Comando General de las Fuerzas Militares distinguirá a 45 profesionales de salud cuya actuación en las horas posteriores al accidente del Hércules permitió salvar decenas de vidas en condiciones de alta incertidumbre. (Infobae Colombia)

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La noche del accidente de la aeronave Hércules C-130 FAC 1016, el personal sanitario de las Fuerzas Militares recibió una orden que activó de inmediato los protocolos para incidentes con múltiples víctimas.

La tragedia del 23 de marzo de 2026 dejó 69 personas fallecidas y 57 sobrevivientes, una dimensión que obligó a desplegar capacidades médicas y aéreas en un escenario marcado por la urgencia. Según la información entregada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), 45 profesionales de la Jefatura de Salud participaron en la atención y coordinación de los traslados de 51 pacientes hacia el Hospital Militar Central.

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En menos de una hora, médicos, enfermeros, auxiliares y especialistas debían presentarse en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar para alistar aeronaves, medicamentos, equipos biomédicos y camillas. La misión posterior permitió el traslado aeromédico de decenas de heridos desde Puerto Leguízamo hasta centros de atención de mayor complejidad.

La operación será reconocida durante la Noche Púrpura 2026, organizada por el Comando General de las Fuerzas Militares para destacar el trabajo de uniformados en distintas áreas. El grupo que participó en la respuesta a la emergencia fue postulado en la categoría Guardianes de la vida, dirigida a militares que se desempeñan como médicos, enfermeros o desminadores y que intervinieron en actuaciones excepcionales para proteger a otras personas.

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El accidente de la aeronave Hércules C-130 FAC 1016 causó la muerte de 69 personas y dejó 57 sobrevivientes el 23 de marzo de 2026. (Reuters)

La alerta activó el protocolo para una emergencia con múltiples heridos

El mayor de la FAC Andrés Fabián Velasco, médico especialista en anestesiología, relató a Infobae Colombia que la referencia inicial a un accidente aéreo llevó a activar el protocolo de traslado masivo. La orden involucró a personal de Bogotá y Madrid, Cundinamarca, que debía llegar al punto de concentración para preparar la respuesta.

“En el momento en que nos dijeron que había un accidente aéreo, se prendieron alarmas”, explicó Velasco. La activación incluyó médicos generales y especialistas, enfermeros, auxiliares de enfermería y personal de atención prehospitalaria.

El Comando General de las Fuerzas Militares postuló al equipo sanitario a la categoría Guardianes de la vida en la Noche Púrpura 2026. (Ministerio de Defensa )

El primer paso consistió en adaptar aeronaves que no estaban destinadas en forma exclusiva a la evacuación de pacientes. La prioridad fue instalar el máximo número de camillas disponibles, asegurar insumos médicos y medicamentos, y organizar las tripulaciones sanitarias que acompañarían a los heridos durante los vuelos.

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Velasco detalló que un C-130 fue preparado como la primera aeronave de reacción. La tripulación incluyó cuatro médicos y entre seis y ocho integrantes de enfermería, auxiliares y personal de atención prehospitalaria. También se adecuó un C-295 para reforzar las capacidades de evacuación.

“El traslado masivo requiere activar al personal y adecuar las aeronaves”, señaló el anestesiólogo. La incertidumbre era parte de la emergencia: los equipos partieron sin conocer con precisión el estado de todos los lesionados ni las condiciones que encontrarían en la zona.

El triaje permitió clasificar a los pacientes desde Puerto Leguízamo

La tragedia aérea en Putumayo deja al menos 70 fallecidos y 51 heridos tras la caída de un C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito prensa MinDefensa

En tierra, el personal de salud organizó la recepción de los sobrevivientes y estableció prioridades de atención. El suboficial tercero de la Armada Jesús Miguel Falcón Eraso, tecnólogo en sanidad naval, explicó que el establecimiento de sanidad activó el Plan Disar para distribuir a los equipos según el nivel de gravedad de cada caso.

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La clasificación se realizó mediante triaje, un sistema que permite definir qué pacientes requieren atención inmediata, cuáles necesitan intervención prioritaria y quiénes pueden esperar bajo vigilancia médica. El Hospital María Angelines también implementó la misma organización, según relató Falcón Eraso.

El personal civil del municipio participó como primer respondiente, aunque muchos de sus integrantes no contaban con formación sanitaria especializada. Por esa razón, los equipos militares recibieron a los pacientes, los valoraron y los ubicaron en grupos de acuerdo con su condición clínica.

Los soldados lesionados serán posteriormente trasladados al Homil para su respectiva valoración médica - crédito @COL_EJERCITO / X

“Organizábamos a los pacientes con los niveles de clasificación para realizar los traslados aeromedicalizados”, afirmó el suboficial. Esa distribución permitió definir quiénes debían ser trasladados primero a instituciones con mayor capacidad de atención.

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La respuesta fue articulada por el Centro Nacional de Recuperación de Personal y la Dirección de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea Colombiana, que coordinaron el empleo de recursos técnicos y humanos bajo protocolos diseñados para incidentes con numerosas víctimas.

El temor de los sobrevivientes al volver a una aeronave

Para la capitán de la FAC Nathalie Calimán Barbosa, médica especialista en medicina aeroespacial, la llegada a Puerto Leguízamo representó uno de los momentos más difíciles de la misión. La dimensión del accidente se hizo evidente al encontrarse con los heridos y con las consecuencias para compañeros, amigos y familiares de las víctimas.

Los primeros militares heridos en el siniestro aéreo ya fueron trasladados a Bogotá para recibir atención médica especializada en el Hospital Militar Central - crédito prensa Fuerzas Militares

La oficial recordó que, además de atender lesiones físicas, el equipo tuvo que intervenir ante el impacto emocional de los sobrevivientes. Algunos pacientes no querían abordar otra aeronave después del siniestro, por lo que fue necesaria la participación de profesionales de psicología para acompañarlos antes del traslado.

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“Cuando empezamos a subir a los pacientes que no se querían volver a subir a la misma aeronave, teníamos que hacer intervenciones por parte de psicología”, relató Calimán Barbosa a Infobae Colombia.

La médica señaló que las escenas de esas horas permanecen en la memoria del personal que acudió a la emergencia. “Los fallecidos no se olvidan, nuestros compañeros, amigos, familiares, no se van a olvidar”, expresó.

Accidente aéreo, Fuerza Aérea Colombiana, Puerto Leguizamo, Putumayo

El reconocimiento fue extendido a todos los equipos sanitarios

La mayor de la Fuerza Aérea Jennifer Bohórquez Cerón, médico urólogo, consideró que la labor cumplió su objetivo cuando la atención ofrecida no deja una nueva carga para los pacientes o sus familias en un momento de dolor. “Se dio el apoyo necesario”, resumió sobre el trabajo desplegado tras el accidente.

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La operación combinó la estabilización inicial, la clasificación clínica, el soporte psicológico y el transporte aéreo a centros de mayor complejidad. Para el personal distinguido en La Noche Púrpura, la mención no se limita a quienes recibieron el reconocimiento durante el evento.

Velasco sostuvo que el homenaje representa a los equipos que permanecen disponibles para responder a emergencias en el territorio nacional. “Es un reconocimiento para todo el equipo”, dijo el mayor, que destacó que los servicios de salud militar atienden tanto a integrantes de las Fuerzas Militares como a población civil cuando las circunstancias lo requieren.