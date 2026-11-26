“James y Edwin (Cardona) son excelentes futbolistas. La gente piensa que porque tienen el estatus que tienen en el FPC, no tienen que hacer nada cuando perdemos el balón, pero así sería imposible jugar #AtléticoNacional y ganar títulos”, dijo Lucas González, director técnico del equipo - (Dimayor)

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Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, defendió a James Rodríguez y Edwin Cardona de las críticas por su participación defensiva. En una rueda de prensa, el técnico explicó que los dos futbolistas aportan con la pelota, especialmente cerca de la portería rival, pero subrayó que también deben involucrarse cuando el equipo pierde la posesión.

“James y Edwin son excelentes futbolistas. La gente piensa que porque tienen el estatus que tienen en el FPC, no tienen que hacer nada cuando perdemos el balón, pero así sería imposible jugar Atlético Nacional y ganar títulos”, dijo González en la rueda de prensa posterior a la victoria 3-1 ante Deportivo Independiente Medellín, el miércoles 25 de noviembre del 2026, en un duelo válido por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-II.

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Lucas González defendió a James Rodríguez y Edwin Cardona de las críticas por su labor defensiva - (@nacionaloficial/Instagram/Dimayor)

Cuando González hace referencia al tema, trae a colación críticas como las perpetuadas por Carlos Antonio Vélez, analista de fútbol profesional y periodista de Win Sports, que en reiteradas ocasciones ha criticado la labor defensiva de esos jugadores.

Por ejemplo, el 5 de noviembre del 2026, Vélez escribió a través de su cuenta de X: “Nacional por una falta de trabajo notoria además sin la pelota hay varios que no ayudan ni ayudarán a marcar... todo el peso de los ataques rivales lo soportan 6 y el arquero”, haciendo referencia, entre otros, a James Rodríguez y Edwin Cardona.

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La crítica de Carlos Antonio Vélez a Atlético Nacional por su carencia defensiva - (@velezfutbol/X)

Las estadísticas de James Rodríguez y Edwin Cardona ante Independiente Medellín

A nivel cuantitativo, ese debate tiene un fundamento en la estadística del aporte defensivo de esos jugadores para Atlético Nacional. Por eso, la plataforma de estadísticas Sofascore registró diferencias en la participación defensiva de ambos futbolistas ante Independiente Medellín. Ambos jugaron 67 minutos:

James Rodríguez: una contribución defensiva; una entrada, con cero ganadas; cero intercepciones; cero despejes; cero tiros bloqueados; cuatro recuperaciones; cinco duelos en el suelo, con tres ganados; un duelo aéreo, ganado; una falta y ninguna vez regateado.

Edwin Cardona: cero contribuciones defensivas; cero entradas, intercepciones, despejes y tiros bloqueados; una recuperación; dos duelos en el suelo, con uno ganado, y una vez regateado.

Es decir, por lo menos cuantitativamente, críticas como la de Vélez, tienen fundamento según lo evidenciado en el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, aunque González no detalló que el trabajo defensivo que encomienda a esos jugadores sea alguna de las funciones registradas por Sofascore.

Las estadísticas defensivas de Edwin Cardona y James Rodríguez con Atlético Nacional ante el DIM - (Sofascore/Web)

El aporte real de James Rodríguez y Edwin Cardona a Atlético Nacional

“James y Edwin son dos excelentes futbolistas, y al igual que todos los demás, tienen diferentes características. Nos dan mucho cuando tienen el balón, nos dan mucho cuando tienen el balón cerca de la portería contraria”, describió González sobre esos jugadores, complementando que el aporte mayoritario de ellos es en la zona ofensiva.

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“Yo creo que lo que más valoro de ellos dos es que son jugadores de equipo. Y en el momento que no pueden, ellos mismos levantan la mano y dicen: ‘Profe, ponga a alguien más que pueda hacer esto mejor’”, agregó, y por ejemplo ante el DIM, quien ingresó por James Rodríguez fue Matheus Uribe, un volante con más vocación defensiva, mientras que quien lo hizo por Cardona fue Andrés Sarmiento, que a pesar de ser extremo, también aportó más defensivamente.

Y en medio de esa descripción de los jugadores Edwin Cardona y James Rodríguez, Lucas González afirmó que su labor como director técnico es contribuir a que ellos, y sus compañeros, saquen a relucir sus cualidades y fortalezas: “Lo que yo intento hacer como entrenador es simplificarles a ellos el trabajo a la hora de cuando perdemos el balón, pero tienen que ayudar al equipo, si no, no pueden estar en el campo”, concluyó González.

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