Si se pausa la terapia contra el VIH aumentan los riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Colombia, 211.431 personas fueron diagnosticadas con VIH hasta el 31 de octubre de 2025. Interrumpir la terapia antirretroviral puede permitir que el virus vuelva a multiplicarse, aumente la carga viral y reduzca la capacidad del sistema inmunitario para responder a otras infecciones.

La cifra, aún pendiente de auditoría, fue divulgada por la Cuenta de Alto Costo, organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) de Colombia. El dato se conoce en vísperas del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, y pone el foco en la continuidad de la atención para quienes viven con el virus de la inmunodeficiencia humana.

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El VIH vuelve a replicarse cuando se suspenden los antirretrovirales

El VIH afecta los linfocitos CD4, un tipo de célula que coordina parte de las defensas del organismo. Los antirretrovirales bloquean la replicación del virus, pero ese control depende de que los medicamentos se reciban y se tomen de acuerdo con la formulación médica.

Cuando hay pausas en la terapia, el virus puede recuperar capacidad de reproducción. Con ello, la carga viral puede aumentar y el número de células CD4 disminuir, una combinación que expone a la persona a un mayor riesgo de enfermedades asociadas con la inmunosupresión.

“El objetivo de todo médico infectólogo es lograr que el paciente alcance la indetectabilidad”, explicó Pablo Andrés Moncada, infectólogo de la Fundación Valle del Lili. Una carga viral indetectable indica que la cantidad de virus en sangre se ha reducido a niveles que no se encuentran en las pruebas habituales.

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Para conservar el bienestar de los pacientes con VIH es indispensable acudir a su médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un recuento inferior a 200 CD4 eleva el riesgo de infecciones oportunistas

Los controles médicos incluyen la medición de la carga viral y el recuento de linfocitos CD4. Este último examen permite conocer el estado del sistema inmunitario y detectar una posible pérdida de defensas antes de que aparezcan complicaciones.

Cuando el recuento baja de 200 células por milímetro cúbico de sangre, aumenta la probabilidad de infecciones oportunistas, aquellas que pueden desarrollarse con más facilidad cuando el sistema inmunitario está debilitado. Por eso, el seguimiento clínico permite valorar la respuesta de cada paciente y ajustar la atención cuando sea necesario.

La continuidad también enfrenta barreras relacionadas con la entrega de medicamentos y la adherencia diaria. En 2025, la cobertura nacional de terapia antirretroviral fue del 81,02%, de acuerdo con el indicador del Ministerio de Salud, una proporción inferior a la meta del 95%.

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“Es importante resaltar que el VIH es una infección completamente controlable cuando los pacientes tienen una buena adherencia al tratamiento y toman sus medicamentos diariamente”, explicó el experto.

Del mismo modo, Moncada agregó que “En estas condiciones, pueden alcanzar una expectativa y calidad de vida muy similares a las de una persona que no tiene VIH”.

No puede olvidar su medicación para tener una vida normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia viral debe evaluarse ante una carga detectable

Una carga viral detectable no significa de forma automática que el virus haya desarrollado resistencia a los medicamentos. Antes de llegar a esa conclusión, el equipo médico debe revisar si se han presentado omisiones en las dosis, cambios en los horarios, problemas de acceso o interacciones con otros fármacos.

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La resistencia ocurre cuando el VIH adquiere modificaciones genéticas que reducen la eficacia de uno o varios antirretrovirales. El especialista estima que esta situación afecta a menos del 5% de las personas con VIH en Colombia, aunque requiere vigilancia para definir el esquema terapéutico más adecuado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la resistencia adquirida al dolutegravir —antirretroviral que trata el VIH— se ha identificado en hasta el 4,8% de participantes de algunas cohortes que no lograron la supresión viral. Aun así, el organismo indica que más del 90% de los pacientes puede mantener una supresión sostenida con este medicamento si cumple de manera consistente con el tratamiento.

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Los nuevos esquemas reducen la cantidad de tomas necesarias

La PrEP reduce hasta en 99% el riesgo de adquirir VIH, mientras que la PEP es un tratamiento de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas post-exposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos para el VIH han pasado de combinaciones que podían requerir entre 8 y 10 tabletas al día a opciones de toma diaria, semanal o administraciones periódicas, según la disponibilidad de cada fármaco en el país.

La selección del esquema depende de los medicamentos usados anteriormente, la tolerancia, la presencia de otras enfermedades y los resultados de las pruebas que determinen una posible resistencia. La Fundación Valle del Lili también desarrolla estudios sobre antirretrovirales y profilaxis preexposición, conocida como PrEP, una estrategia destinada a prevenir la infección por VIH.

Para quienes ya cuentan con diagnóstico, la recomendación de la institución es mantener las consultas de seguimiento e informar al personal de salud sobre cualquier dificultad para obtener los medicamentos. Para la población sexualmente activa, plantea la realización periódica de la prueba de VIH, idealmente una vez al año.

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