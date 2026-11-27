La apertura será a las 6:00 p. m. en el Parque Principal, con acceso sin costo y aforo controlado para asistentes procedentes de Bogotá y localidades cercanas, que deberán llegar con tiempo (Alcaldía de Funza/Instagram)

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Funza iniciará el sábado 28 de noviembre una Navidad inspirada en las culturas de Asia, África, América y Oceanía, con un recorrido de luces, figuras y decoraciones en cinco puntos del municipio. La programación de “A Funza, un mundo de Navidad” comenzará a las 6:00 p. m. en el parque principal del municipio, donde se concentrará la apertura de la temporada y el punto central de la experiencia.

La propuesta plantea un viaje simbólico por distintas regiones del planeta a través del alumbrado navideño. Más allá de las luces, el recorrido busca acercar a residentes y visitantes a referencias visuales de los continentes, dentro de una agenda pensada para el encuentro familiar durante diciembre.

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Cuatro continentes inspirarán los escenarios de la Navidad en Funza

Asia, África, América y Oceanía serán los ejes de la ambientación. Cada una de estas regiones tendrá presencia en figuras luminosas, estructuras decorativas y elementos instalados en espacios públicos del municipio, de acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Funza.

Funza inicia el 28 de noviembre su alumbrado navideño inspirado en las culturas de Asia, África, América y Oceanía (Alcaldía de Funza)

El circuito incluirá el Centro de Educación y Operaciones (CEO), el Estadio Municipal, la plazoleta Marqués de San Jorge y el parque La Fraternidad. El parque principal será el lugar de partida de la jornada inaugural y reunirá los principales elementos de “A Funza, un mundo de Navidad”.

La administración municipal anunció que una estrella marcará el inicio de la programación. El símbolo acompañará una temporada que propone asociar la celebración navideña con un recorrido cultural por los continentes, sin salir de Funza.

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El recorrido reunirá luces, símbolos navideños y espacios familiares

La distribución de los escenarios permitirá que las familias visiten más de un punto durante la jornada. La propuesta está orientada a niños, jóvenes y adultos, con espacios para caminar, observar las instalaciones y participar en los encuentros previstos para la época decembrina.

Cada parada combinará el lenguaje tradicional del alumbrado navideño con referencias a las regiones elegidas para esta edición. Así, la decoración busca presentar la Navidad como una fecha de reunión en la que convergen imaginarios y expresiones de distintas partes del mundo.

El Parque Principal concentra el inicio de la programación festiva como punto de partida del recorrido (Alcaldía Funza)

El evento inicial tendrá entrada gratuita y control de aforo. Las autoridades recomendaron a quienes planeen asistir llegar con tiempo, en especial a quienes se desplacen desde Bogotá o municipios vecinos.

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Las luces estarán encendidas hasta la medianoche los fines de semana

Después de la inauguración, el alumbrado funcionará de lunes a viernes entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m. Los sábados y domingos, el horario se extenderá hasta las 12:00 a. m., lo que ampliará el tiempo de visita durante los días de mayor asistencia.

La instalación incorporará iluminación LED de bajo consumo, luces alimentadas con energía solar y temporizadores. Según la Alcaldía, estos recursos permitirán optimizar el uso de energía mientras permanezcan activos los escenarios navideños.

La programación de la temporada también contempla actividades y encuentros para compartir en familia.

El circuito temático incluye estaciones en el Estadio Municipal, la Plazoleta Marqués de San Jorge, el Parque La Fraternidad y el CEO (crédito Alcaldía Funza)

La celebración tendrá medidas de convivencia y seguridad

Los menores de edad deberán asistir en compañía de un adulto. Asimismo, los espacios del evento serán libres de humo y tendrán restricciones para el ingreso o consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Tampoco se permitirá la entrada de personas en estado de embriaguez.

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La organización pidió no llevar bicicletas, coches, patinetas, envases de vidrio, sombrillas ni objetos cortopunzantes. También recordó la prohibición de transportar, fabricar, distribuir, comercializar o manipular pólvora y artículos pirotécnicos, conforme al Decreto 056 de 2024.

La administración municipal prohíbe el uso de pólvora, el consumo de licor y el ingreso con bicicletas o coches en los escenarios (Alcaldía de Funza)

En los lugares donde aplique la normativa vigente, se restringirán la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, tal como establece el artículo 2 del Decreto 033 de 2022. Las disposiciones buscan que el recorrido se desarrolle en condiciones de tranquilidad para todos los asistentes.

Cómo llegar a Funza desde Bogotá

Para quienes viajen desde Bogotá, los buses intermunicipales que circulan por la avenida Centenario o calle 13 son una de las rutas de acceso a Funza. Hay puntos autorizados en ese corredor, que conecta sectores como Puente Aranda, la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali con el occidente de la Sabana.

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Los visitantes que salgan desde el norte o noroccidente de la capital pueden considerar el corredor de la calle 80 y las conexiones hacia la vía Funza-Cota. También existen salidas intermunicipales desde la Terminal de Transporte de Salitre.