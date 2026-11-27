Los cambios propuestos buscan coordinar los trámites ambientales con los procesos de consulta previa a las comunidades étnicas (Colprensa)

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El Gobierno nacional anunció modificaciones a los procedimientos de licenciamiento ambiental y consulta previa que deben cumplir los proyectos de infraestructura. Los cambios buscan mejorar los tiempos de evaluación, dar mayor claridad a las empresas y fortalecer la coordinación institucional, sin desconocer la protección del patrimonio ambiental ni los derechos de las comunidades étnicas.

Los anuncios se conocieron durante el Congreso Nacional de Infraestructura de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Allí, funcionarios del Gobierno presentaron las principales medidas que están en preparación, entre ellas un decreto que permitiría avanzar en la evaluación de licencias ambientales sin esperar a que termine el proceso de consulta previa.

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Las propuestas buscan revisar los procedimientos actuales y atender las dificultades que enfrentan las empresas al momento de desarrollar sus proyectos.

El Gobierno trabaja en un modelo de licenciamiento diferenciado que contemple las características de proyectos de infraestructura vial y eléctrica (@ANLA_Col/X)

Anla anuncia cambios en el licenciamiento ambiental

Sergio Piñeros, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), informó que presentará el primer borrador de modificación de la metodología general para elaborar y presentar estudios ambientales. El documento será construido con la participación de diferentes sectores y especialistas.

“Nos sentamos a mirar cuáles eran las prioridades del sector y las necesidades y las dolencias con el tema del licenciamiento ambiental en todas sus bases. Quiero decirles que el discurso tiene que pasar a los hechos, a materializar las cosas, y aquí usted y yo estamos firmando un compromiso y muy seguramente más adelante, si así Dios lo quiere, vamos a estar aquí mostrando los resultados”, señaló el director de la Anla.

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La revisión también incluirá ajustes a los instrumentos relacionados con las compensaciones ambientales y la inversión forzosa del 1%. Además, la entidad trabaja en un modelo de licenciamiento diferenciado que permita establecer términos de referencia según las características de cada proyecto, como los de infraestructura vial y eléctrica.

Sergio Piñeros, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), anunció una hoja de ruta para modificar los procedimientos de evaluación ambiental (@ANLA_Col/X)

Piñeros aclaró que estos cambios no representan una flexibilización de los requisitos ambientales, sino una revisión de los procedimientos y de la atención que presta la autoridad a las empresas.

“Todas las empresas, aquí veo muchas caras que han estado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Esta es la hoja de ruta porque en la Anla se recibe al usuario, se entienden sus problemas. Esto no es flexibilización, eso es hacer ejercicio de autoridad ambiental del territorio y con los colombianos y con las empresas”

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El director agregó que la entidad busca establecer una ruta de trabajo que permita responder a las necesidades de los proyectos y atender las solicitudes de quienes acuden a la autoridad: “Nosotros, como Anla, es muy grato poder tener una hoja de ruta seria y tenemos que responder a los proyectos de todos ustedes, donde ustedes sientan eco en esta entidad”.

Gobierno busca articular la consulta previa y las licencias

Otro de los anuncios fue el avance de un decreto que pretende coordinar los procedimientos de consulta previa y licenciamiento ambiental. La propuesta plantea que el cierre de la consulta deje de ser un requisito para radicar una solicitud de evaluación de licencia ambiental.

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Por su parte, Piñeros recordó que este mecanismo es un derecho fundamental de las comunidades étnicas y aseguró que el Gobierno busca garantizarlo, mientras enfrenta las prácticas que, según explicó, han desvirtuado su propósito.

El funcionario planteó cuatro líneas de trabajo: fortalecer la articulación institucional, revisar la normativa para construir una ley de consulta previa con participación de los diferentes actores, enfrentar los abusos y trabajar con la Rama Judicial para mejorar el conocimiento de las competencias y los procedimientos relacionados con este derecho.

Durante el Congreso Nacional de Infraestructura se planteó la necesidad de mejorar la articulación entre el Gobierno, las empresas, las comunidades y las autoridades judiciales (Colprensa)

También pidió a las empresas documentar sus actuaciones, mantener una gestión jurídica diligente y acudir oportunamente a la Dirección de Consulta Previa. La recomendación apunta a identificar posibles dificultades desde las etapas de planeación y estructuración de los proyectos.

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