La confesión de Jimmy Vásquez que sorprendió a Verónica Orozco en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

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Verónica Orozco se sorprendió al conocer los comentarios que Jimmy Vásquez hizo sobre su actitud durante las grabaciones de MasterChef Celebrity 2026, pero los relativizó: en entrevista con Kien y Ke, la actriz y cantante aseguró que las declaraciones de su colega no le parecieron tan graves como algunos se las habían presentado.

“Fue tanto que me metí a ver qué era lo que tanto estaba diciendo Jimmy y no me parecía tan terrible”, declaró Orozco al medio, quien la entrevistó días después de su eliminación del reality de cocina del Canal RCN, ocurrida el 20 de noviembre tras presentar una cazuela de fríjoles que no convenció al jurado.

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Vásquez dijo que la vio “fría” e “indiferente” durante la competencia

El actor, eliminado previamente del concurso, había dado declaraciones a RCN Radio en las que describió a su compañera como distante. “No me pude acercar mucho a ella; la notaba muy… estaba un poco distante. Tal vez es su forma de jugar”, indicó en esa entrevista.

Jimmy Vásquez criticó a Nicolás, Belén y Claudia Bahamón tras su salida de MasterChef (cortesía Canal RCN )

Luego, en conversación con Kien y Ke, fue más explícito: “La desconocí bastante porque no es que estuviera hostil ni agresiva, pero estaba como demasiado indiferente conmigo”, precisó, aunque aclaró que Orozco nunca hizo ningún comentario ofensivo ni despectivo hacia él.

Vásquez también había protagonizado uno de los momentos más comentados de la temporada cuando, en medio de un reto creativo, le confesó a Orozco frente a las cámaras que ella había sido su amor platónico durante más de 20 años.

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“Durante más de 20 años fuiste mi amor platónico y me mamé. Cuando te vi acá, pensé que el universo estaba confabulando a mi favor, pero aquí ni me saludas”, expresó el actor con tono humorístico.

Orozco aclaró que con Vásquez nunca hubo una amistad cercana

Jimmy Vásquez confesó que Verónica Orozco fue su amor platónico durante una dinámica de MasterChef Celebrity - crédito captura de pantalla Canal RCN

Al responder a esos comentarios, Verónica Orozco fue clara sobre los términos de su vínculo con el actor. Explicó que, si bien coincidieron en una película en 2011, su relación nunca pasó de ser profesional.

“Jimmy y yo nunca hemos sido amigos; hemos trabajado en un proyecto juntos, pero nunca hemos sido amiguísimos como soy yo con Emma, por ejemplo”, dijo la actriz al mismo medio en el que su colega habló días atrás. Orozco también señaló que, desde aquel rodaje, los dos se habían encontrado en contadas ocasiones, siempre con un saludo cordial, pero sin mayor cercanía.

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Sobre la percepción de frialdad que describió Vásquez, la actriz indicó que se sorprendió al escucharla y que, desde su punto de vista, no correspondía a su intención. Al mismo tiempo, reconoció que cada participante tuvo una experiencia propia dentro de la competencia y que eso puede llevar a lecturas distintas de las mismas situaciones.

Jimmy Vásquez, Tuto Patiño, Marcela Carvajal y Verónica Orozco recibieron el delantal negro tras las decisiones del jurado en el reto creativo de MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN

La publicación ya generó comentarios en redes sociales, con mensajes que señalan principalmente al actor: “Jimmy es el problema, es demasiado negativo”; “No le hablaba ni a la mamá, que pueden esperar los demás”; “El man le está dando duro a la lengua, pero fuera de la cocina”; “Quien lo veía todo calladito, esos son los peores”; “Ya le llegó reemplazo a Coni Camelo”, entre otros.

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La actriz salió del ‘reality’ en el Top 10

Orozco se convirtió en la primera eliminada tras la conformación del Top 10 de MasterChef Celebrity. Su salida se decidió en un reto de eliminación en el que también estuvieron en riesgo Emiro Navarro, Julieta Piñeres, Sebastián Vega y Sebastián Villalobos.

Los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso señalaron que la cazuela de fríjoles presentada por la actriz tenía falta de sal y de acompañamientos tradicionales.

La presentadora Claudia Bahamón no pudo ocultar la emoción y rompió en llanto al despedirla. Con su salida, nueve participantes continúan en la competencia por el título de esta edición del programa.

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