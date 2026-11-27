La Dirección de Hidrocarburos ordenó que treinta y cuatro municipios nariñenses trasladen su abastecimiento a la planta de Petronar en Chachagüí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Red de Veedurías Ciudadanas anunció que llevará ante la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control una denuncia por la posible eliminación de subsidios de combustible para Nariño, una medida que, según la organización, podría contradecir fallos del Consejo de Estado y alterar el abastecimiento de 34 municipios, incluida la ciudad de Pasto.

La organización sostiene que las decisiones atribuidas a la Dirección de Hidrocarburos podrían favorecer el traslado del suministro hacia la planta de Petronar S.A.S., en Chachagüí. Para la Veeduría, ese esquema modificaría las rutas cubiertas por las compensaciones de transporte y afectaría el beneficio que opera para las zonas 1, 2 y 3 del departamento.

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En su denuncia pública, divulgada el 26 de noviembre desde Bogotá, la entidad afirmó que se trata de un “posible acto de corrupción que se estaría fraguando al interior de la Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía”, relacionado con el esquema de abastecimiento y subsidio de combustibles en Nariño.

La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que determinen si existieron irregularidades administrativas, disciplinarias, penales o fiscales.

La comunicación fija el 1 de diciembre para el cambio de suministro

El cuestionamiento se concentra en la comunicación radicada con el número 2-2026-050553, expedida el 11 de noviembre de 2026 por la Dirección de Hidrocarburos. Según el documento citado por la organización, a partir del 1 de diciembre, 34 municipios nariñenses deberán abastecerse desde la planta de Petronar S.A.S., ubicada en Chachagüí.

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La Red de Veedurías Ciudadanas denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el esquema de subsidios de combustible para Nariño. (Red de Veedurías Ciudadanas)

La Red de Veedurías indicó que la decisión alcanzaría a Pasto y coincidiría con la entrada en vigor de la Resolución 01937 de 2026. El cambio, según la denuncia, se definió pese a que la propia comunicación advertiría problemas de disponibilidad de producto en la terminal de abastecimiento.

La organización expuso que el documento “reconoce que esa planta presenta insuficiencia de disponibilidad de producto”. Pese a ello, cuestionó que la medida establezca una obligación de suministro desde ese punto para municipios que hasta ahora contaban con otra estructura de abastecimiento.

Para la Veeduría, la comunicación establece órdenes, conductas obligatorias y un plazo concreto, por lo que tendría efectos jurídicos propios de un acto administrativo. Bajo esa interpretación, el instrumento podría ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa.

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La Veeduría alega que los fallos amparan el subsidio desde Tumaco

La denuncia plantea que los subsidios deben mantenerse desde el puerto de Tumaco para las zonas 1, 2 y 3 del departamento. De acuerdo con la Red de Veedurías Ciudadanas, esa cobertura incluye a Pasto y se sustenta en pronunciamientos previos del Consejo de Estado.

El documento sostiene que las actuaciones cuestionadas implicarían un “desconocimiento de fallos judiciales”, dado que el alto tribunal habría ordenado preservar el beneficio asociado al abastecimiento desde Tumaco.

La organización ciudadana sostuvo que la nueva directriz desconoce sentencias del Consejo de Estado que amparan la distribución desde Tumaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización afirmó que la normativa establece un alcance específico para la compensación del transporte de combustibles. Su interpretación es que el subsidio aplica entre Yumbo y San Juan de Pasto, y no hasta Chachagüí ni para el suministro exclusivo desde una planta determinada.

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“La ley establece expresamente que el subsidio aplica desde Yumbo hasta San Juan de Pasto”, indicó la Veeduría en su comunicación. Con base en ese argumento, sostuvo que la ruta Yumbo-Chachagüí no tendría respaldo en la ley de fronteras ni en las normas vigentes que regulan el beneficio.

La Red también cuestionó el uso de una circular o comunicación para definir el nuevo esquema. Según señaló, ese tipo de documento carecería del rango de una resolución o de otro acto administrativo formal para modificar disposiciones regulatorias o afectar derechos reconocidos por decisiones judiciales.

Cuestionan posibles efectos sobre la competencia y el gasto público

Otro de los puntos expuestos por la organización se refiere a la concentración del suministro de combustibles en la planta de Petronar. La Veeduría alertó que destinar el abastecimiento de más de 30 municipios a una única terminal privada, con compensación de transporte financiada con recursos públicos, podría producir una exclusividad de hecho.

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Según la denuncia, esa concentración limitaría la participación de otras fuentes de suministro, entre ellas la ruta desde Tumaco. El texto advierte que esa situación podría vulnerar “la libre competencia y el principio de legalidad del gasto público”.

La concentración del abastecimiento departamental en una sola terminal privada pone en riesgo la libre competencia y la legalidad del gasto público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Red de Veedurías Ciudadanas sostuvo que no se publicaron ni anexaron los estudios técnicos y operativos que sustentarían la modificación del esquema. También señaló que se habrían omitido etapas como la consulta y la publicidad previa de la medida.

El documento añade que no existiría un concepto de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese trámite permite que la autoridad de competencia emita observaciones sobre iniciativas regulatorias que puedan afectar el funcionamiento de los mercados.

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La organización pidió que los organismos de control revisen tanto la ruta de compensación planteada como la legalidad del gasto asociado al transporte de combustibles entre Yumbo y Chachagüí.

La denuncia menciona a un funcionario de Downstream y pide revisar las decisiones

La Red identificó a Héctor Moreno, encargado del área de Downstream en la Dirección de Hidrocarburos, como uno de los funcionarios relacionados con las actuaciones cuestionadas. De acuerdo con la organización, Moreno habría expresado durante una sesión del Comité de Abastecimiento Nacional la intención de habilitar el subsidio para la ruta entre Yumbo y Chachagüí, con destino a Petronar.

La Veeduría anunció que presentará denuncias penales contra las actuaciones que atribuye al funcionario y que, según su versión, habrían contado con el respaldo del director de Hidrocarburos.

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Además, convocó a Petrodecol para que evalúe la presentación de acciones penales. La entidad ciudadana considera que la medida podría afectar a otros actores de la cadena de distribución de combustibles en Nariño.