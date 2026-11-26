Los San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers se enfrentan en la fase de grupos de la NBA Cup en el Frost Bank Center (Nam Y. Huh/AP y Dale Zanine/Imagn Images vía Reuters)

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Los San Antonio Spurs y los Los Angeles Lakers se medirán este viernes 27 de noviembre de 2026, a las 9:30 p. m. (hora de Colombia), en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la NBA Cup.

El encuentro se transmitirá en directo para los aficionados en Colombia a través de Prime Video, así como en el NBA League Pass en su plataforma digital. Al cierre de esta nota no hay canal de televisión abierta confirmado para la transmisión del encuentro.

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La terna arbitral no había sido confirmada por la liga al cierre de esta nota. El narrador y comentarista tampoco habían sido anunciados por los medios responsables de la transmisión.

Wembanyama, intratable en los Spurs

Victor Wembanyama encabeza a San Antonio con promedios de 30,7 puntos, 12,5 rebotes y 3,8 tapones por partido (Scott Wachter-Imagn Images vía Reuters)

San Antonio llega al partido con un registro de 15-4 en la temporada, segundo en la Conferencia Oeste, con una racha de 8 victorias en sus últimos 10 partidos, un promedio de 116,9 puntos anotados y solo 103,6 encajados. Además, lidera el Grupo C Oeste de la NBA Cup con tres victorias y dos derrotas, empatado en récord con Portland Trail Blazers, Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors pero con mejor diferencia de puntos.

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Su presentación más reciente fue una derrota 116-111 ante los Portland Trail Blazers el miércoles 26 de noviembre, en la que su estrella Victor Wembanyama firmó 44 puntos y 16 rebotes en 34 minutos, apenas un día después de haber sido consignado como cuestionable por molestias en la espalda baja.

El pivot francés lidera al equipo con promedios de 30,7 puntos, 12,5 rebotes, 3,2 asistencias y 3,8 tapones por partido, con tendencia al alza en sus últimas cinco salidas, donde promedia 37,8 unidades. A su lado, Stephon Castle aporta 15,9 puntos y 6,6 asistencias en los últimos diez encuentros y es el principal organizador del juego texano. Los Spurs promedian 48,4 rebotes por partido, el mejor dato comparativo entre los dos equipos.

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Lakers, a lomo de Doncic

Luka Doncic registra 36,6 puntos por partido en una nómina de los Lakers que lidera la Conferencia Oeste (Darryl Webb/AP)

Como contrapartida, los Lakers continúan desafiando los pronósticos de la pretemporada, manteniéndose en el liderato de la Conferencia Oeste con marca de 15-3, y sumando 9 victorias en sus últimos 10 partidos. Los dirigidos por JJ Redick suman a la fecha el mismo promedio de puntos (116,9) que la franquicia texana.

Su última presentación fue una victoria 109-94 ante los Utah Jazz el lunes 23 de noviembre, en la que Luka Doncic anotó 28 puntos con ocho asistencias y Walker Kessler añadió 10 puntos y 12 rebotes. Los visitantes llegan con tres días de descanso, una ventaja relevante frente a los Spurs, que juegan en noche consecutiva.

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Doncic lidera al equipo con 36,6 puntos y 7,7 asistencias por partido, el mejor promedio anotador de la liga, mientras Kessler registra 14,0 puntos y 10,8 rebotes. La baja de Austin Reaves, ausente en los últimos cinco partidos con una contusión en el talón izquierdo, amplifica la carga sobre el esloveno, y aunque se reportó que el escolta ya retornó a los entrenamientos, todavía está en duda su participación para el partido contra los Spurs.

Horarios para ver el partido en Estados Unidos y Colombia

El partido entre los Spurs y los Lakers se disputará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Frost Bank Center, ubicado en San Antonio, Texas. Estos son los horarios según la zona geográfica:

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Estados Unidos (hora del Este / ET): 9:30 p. m.

Estados Unidos (hora del Centro / CT): 8:30 p. m.

Colombia / Ecuador / Perú: 9:30 p. m.

Venezuela / Bolivia: 10:30 p. m.

Argentina / Chile / Uruguay: 11:30 p. m.

España: 3:30 a. m. del sábado 28

Los cinco encuentros más recientes entre Spurs y Lakers

Los cinco enfrentamientos más recientes muestran a San Antonio con ventaja en el cara a cara:

10 de feb. de 2026: Spurs 136 – Lakers 108

7 de ene. de 2026: Spurs 107 – Lakers 91

10 de dic. de 2025: Spurs 132 – Lakers 119

5 de nov. de 2025: Lakers 118 – Spurs 116

17 de mar. de 2025: Lakers 125 – Spurs 109

Los partidos más recordados entre Spurs y Lakers

El historial global entre ambas franquicias favorece a los Lakers con 133 triunfos en 252 partidos disputados desde 1976. Ambas franquicias se encontraron de forma constante en la postemporada (Andess Latif/REUTERS)

La rivalidad entre San Antonio y Los Ángeles data de 1976, cuando la franquicia texana se sumó a la NBA proveniente de la competidora ABA. A la fecha el historial acumula 252 encuentros entre temporada regular y postemporada, con un balance global favorable a los Lakers de 133-119.

En playoffs, Los Ángeles lleva una ventaja de 34-22 y ha ganado 8 de las 12 series disputadas. Entre los capítulos más intensos de esa historia figuran:

1999 (Semifinales del Oeste): Los Spurs barrieron 4-0 a los Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant, camino al primer título de San Antonio.

2001 (Finales del Oeste): Los Lakers respondieron 4-0 en la misma ronda, en su segunda temporada consecutiva de campeones.

2003 (Semifinales del Oeste): Los Spurs se tomaron revancha (4-2) y siguieron hasta ganar el anillo ese año.

2008 (Finales del Oeste): Los Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant vencieron 4-1 y acabaron campeones de Conferencia.

2013 (Primera Ronda): Los Spurs barrieron 4-0 a unos Lakers sin Bryant —lesionado en el primer partido— en la última serie de postemporada entre ambos hasta la fecha.

Canal de televisión, plataforma y datos del encuentro

Fecha: Viernes, 27 de noviembre de 2026

Hora (Colombia): 9:30 p. m.

Escenario: Frost Bank Center, San Antonio, Texas

Streaming (Colombia): Prime Video y NBA League Pass