Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga buscan los tres puntos para seguir con vida en los cuadrangulares de la Liga BetPlay (Colprensa)

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La tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay comenzará con la acción del grupo B: Deportivo Cali recibirá al Atlético Bucaramanga el viernes 27 de noviembre, desde las 16:35 p. m. El partido será transmitido por Win+ Fútbol y la plataforma para suscriptores Win Play.

El encuentro se disputará en el estadio de Palmaseca, donde el cuadro azucarero espera a más de 30.000 personas en busca de su primera victoria como local. Deportivo Cali no ganó en la primera fecha y necesita los tres puntos, al igual que el equipo dirigido por Pablo Peirano.

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Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga suman un punto y ocupan los últimos puestos del grupo B. Los santandereanos están en la cuarta posición por su diferencia de gol de -3, mientras que los azucareros tienen -1 y se ubican por encima.

Tabla de posiciones de los grupos A y B en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, después de dos jornadas (Dimayor)

Mal inicio de los cuadrangulares

Lo que fue una primera fase de ensueño para los azucareros porque llegaron a 35 puntos y realizaron una de sus mejores campañas desde el semestre del título en el Finalización 2021, pasó a ser una preocupación enorme porque el arranque en las semifinales no fue el esperado por los aficionados.

Deportivo Cali aún no sabe lo que es ganar en los cuadrangulares, con un empate sin goles frente a Millonarios y la dolorosa caída en el clásico ante el América por 2-1 en el Pascual Guerrero, ya que el plan de los verdiblancos era aprovechar no solo la localía en casa, sino ese encuentro en la capital vallecaucana.

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Deportivo Cali registra un empate sin goles ante Millonarios y una derrota 2-1 contra América en el inicio de las semifinales. (Jorge Orozco/Colprensa)

Sumado a eso, el otro objetivo es asegurar presencia en torneo internacional y es esencial sumar en las semifinales para la tabla de la reclasificación, pues la dirigencia quiere que el Cali llegue a Copa Sudamericana o Copa Libertadores para conseguir más recursos para armar la nómina de 2027.

A reponerse en Palmaseca

Por los lados del cuadro santandereano, atrás quedó la marca de ser el mejor visitante del campeonato colombiano, en la fase de Todos contra Todos, pues en Bogotá sufrió un golpe no solo inesperado, sino que prendió las alarmas porque la diferencia de gol ahora les juega en contra para llegar a la final.

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Bucaramanga viene de ser goleado 4-1 por Millonarios, en un encuentro en el que también desperdiciaron muchas anotaciones y sufrió por la efectividad de los azules, que picaron en punta para pelear el primer puesto al lado del América, lo que obliga al Leopardo a ganar lo que queda para aspirar a la final.

Atlético Bucaramanga sufrió una caída 4-1 ante Millonarios en Bogotá que dejó su diferencia de gol en -3. (Lina Gasca-Colprensa)

El técnico Pablo Peirano sabe también que necesita sumar puntos en reclasificación para buscar cupo a la Copa Sudamericana, ya que ahora es décimo con 59 puntos, a cinco del quinto lugar, que le pertenece al Tolima, y de no cumplirlo sería un fracaso para la institución.

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Terna arbitral

Árbitro: José Ortiz

Asistente n.º 1: John León

Asistente n.º 2: Jhon Zambrano

Cuarto árbitro: Deivy Guetio

VAR: Fernando Acuña

AVAR: Sebastián Toro