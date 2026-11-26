Shakira cantará en Brasil durante Año Nuevo y así se pueden conseguir las entradas REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo

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Shakira despedirá 2026 sobre un escenario frente al mar en Balneário Camboriú, uno de los destinos turísticos más concurridos del sur de Brasil. La cantante colombiana actuará el 31 de diciembre en la Barra Norte de la Praia Central, sobre la avenida Atlântica, como parte de los festejos de Año Nuevo y de una nueva etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El concierto abrirá el festival Verão Atmosphere y combinará sectores pagos cercanos al escenario con un área de acceso gratuito sobre la playa. La propuesta permitirá que quienes no adquieran entradas sigan la presentación por medio de pantallas y torres de sonido distribuidas en distintos puntos de la orla.

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La alcaldesa de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, confirmó la llegada de la artista el 22 de noviembre. La funcionaria destacó que el evento será financiado por la iniciativa privada y que no implicará gastos para el municipio. “Con mucha alegría anuncio a Shakira para la noche de Año Nuevo en Balneário Camboriú. Y lo más importante, sin dinero público”, manifestó Pavan al difundir el anuncio en sus redes sociales.

La productora asumirá más de USD 1,1 millones en fuegos artificiales

El acuerdo para realizar el recital incluye una contraprestación de la empresa promotora por el uso del espacio público. Según la Alcaldía, la organización se hará cargo de los fuegos artificiales de la medianoche, con una inversión superior a seis millones de reales, equivalentes a cerca de USD 1,1 millones.

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El despliegue pirotécnico acompañará el paso de 2026 a 2027 en la costa de Santa Catarina. La zona sin costo contará con 11 líneas de torres de transmisión de imagen y sonido, una infraestructura que busca permitir el seguimiento del recital desde puntos alejados del escenario.

El secretario de Turismo local, Evandro Neiva, indicó que la elección de Balneário Camboriú se relaciona con la infraestructura hotelera de la ciudad, su capacidad para recibir grandes concentraciones de visitantes y la experiencia del destino en eventos masivos durante la temporada de verano.

La presentación de Shakira se desarrollará en una de las fechas de mayor movimiento turístico en el litoral brasileño. El municipio espera una llegada masiva de visitantes para las celebraciones de fin de año, impulsada por la programación musical y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

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Cómo conseguir entradas para ver a Shakira en Brasil

El concierto tendrá un formato mixto. Habrá sectores pagos y palcos exclusivos para quienes deseen ubicarse cerca del escenario, además del espacio gratuito en la playa. La venta de entradas se realiza a través de la plataforma Fever, que habilitó una lista de espera para el espectáculo en español.

De acuerdo con el cronograma anunciado por los organizadores, quienes se registraron previamente en la lista de espera tendrán acceso a una preventa desde las 10:00 a.m del jueves 26 de noviembre, hora de Brasilia. La venta en puntos físicos comenzará a las 11:00 a.m. y la comercialización general en línea está prevista para las 12:00 a.m. a través de Fever.

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La inscripción en la lista de espera no equivale a una reserva ni garantiza la compra de entradas, pero permite recibir novedades de la organización y participar en el acceso anticipado. Las boletas serán digitales y quedarán vinculadas a la cuenta de cada usuario en la aplicación de la plataforma.

Hasta el momento de la difusión de la información, los organizadores no habían publicado en sus comunicados generales el detalle de los precios de cada sector. Por eso, quienes planeen viajar desde otros países deberán revisar las modalidades, los valores y la disponibilidad directamente en el sistema oficial de venta antes de realizar la compra.

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Shakira volverá a Brasil tras reunir a 2,5 millones de personas en Copacabana

El recital de Año Nuevo será la segunda presentación de Shakira en Brasil durante 2026. En mayo, la artista ofreció un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, ante 2,5 millones de asistentes, según las cifras divulgadas por las autoridades y la organización.

La convocatoria fue la más numerosa de la carrera de la barranquillera y la convirtió en la primera artista latina que encabezó un espectáculo de esa dimensión en ese lugar. Antes de ella, Madonna actuó en Copacabana en 2024 y Lady Gaga lo hizo en 2025.

La actuación en Balneário Camboriú también marcará el inicio de una serie de cuatro fechas de Shakira en Brasil. Tras el show del 31 de diciembre, la gira continuará el 3 de enero de 2027 en Cariacica, en el estadio Kleber Andrade; el 6 de enero en Salvador, en el Arena Fonte Nova; y el 9 de enero en Fortaleza, en el Arena Castelão.

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Luego, la agenda de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour incluye presentaciones en Caracas, Venezuela, los días 16 y 17 de enero; San José, Costa Rica, el 31 de enero; y Al Haram, en Egipto, el 2 de abril.

Con el concierto de fin de año, Balneário Camboriú recibirá 2027 con una programación que combinará el recital de la artista colombiana, el acceso gratuito desde la playa y el espectáculo pirotécnico financiado por la producción privada.