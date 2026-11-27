Emanuel Otálvaro clasificó a los cuartos de final del Mundial Juvenil de Tenis de Mesa en Estambul, Turquía. El colombiano venció 4-0 a Priyanuj Bhattacharyya de India, y se enfrentará al chino Hechen Li - (Panam Sports)

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El colombiano Emanuel Otálvaro se clasificó a los cuartos de final del Campeonato Mundial Juvenil U-19 de tenis de mesa tras vencer, el jueves 26 de noviembre de 2026, por 4-0 al indio Priyanuj Bhattacharyya, en Estambul, Turquía.

El deportista quedó entre los ocho mejores jugadores de la categoría sub-19, reservada para menores de 19 años, y buscará ahora un lugar en las semifinales.

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El jugador colombiano de tenis de mesa resolvió el partido de octavos de final en 25 minutos y 40 segundos, sin ceder sets. Otálvaro se impuso con parciales de 11-6, 13-11, 11-3 y 11-5, un resultado que confirmó su solidez en el cuadro principal del certamen organizado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

La victoria le permitió mantener una campaña perfecta en las eliminatorias individuales: en sus dos partidos del cuadro principal, Otálvaro ganó por 4-0 y todavía no perdió un set. Su próximo desafío será ante el chino Hechen Li, el viernes 27 de noviembre, a las 6.45, hora de Colombia, y a las 14.45 de Estambul.

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Emanuel Otálvaro debutó con un triunfo contundente ante Kohaku Nakano y se instaló entre los 16 mejores del torneo - (ITTG Foundation)

Dos triunfos sin ceder sets en Estambul

Antes de enfrentar a Bhattacharyya, Otálvaro debutó en la primera ronda del cuadro principal contra el japonés Kohaku Nakano. El colombiano también se impuso por 4-0, luego de cerca de 30 minutos de juego, con marcadores de 11-7, 13-11, 11-8 y 11-4.

Ante el jugador indio, Otálvaro tomó ventaja desde el primer parcial, que ganó por 11-6. El segundo set fue el más ajustado del encuentro: el colombiano se impuso por 13-11 y quedó a dos juegos de asegurar su clasificación a los cuartos de final.

La diferencia se amplió en los dos últimos sets. Otálvaro ganó el tercero por 11-3 y cerró el partido con un 11-5 en el cuarto. En total, sumó 46 puntos, de los cuales 25 los consiguió con su servicio y 21 al recibir el saque de Bhattacharyya. Además, alcanzó una racha de nueve puntos consecutivos y una diferencia máxima de ocho unidades en un mismo set.

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Emanuel Otálvaro fue abanderado de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud por su talento en el tenis de mesa - crédito Comité Olímpico Colombiano

El colombiano Otálvaro ya se enfrentó al chino Li en los Olímpicos de la Juventud 2026

El partido de cuartos de final enfrentará a Otálvaro con Hechen Li, representante de China. El ganador avanzará a las semifinales del Mundial Juvenil U-19 y se medirá con quien se imponga en la llave entre el francés Antoine Noirault y el australiano Aditya Sareen.

El duelo entre el colombiano y Li tendrá un antecedente inmediato: ambos se enfrentaron en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. En aquella ocasión, Otálvaro se quedó con la victoria por 4-1, tras imponerse por 12-10, 13-11, 11-3, 10-12 y 12-10.

Ese resultado muestra que el colombiano ya sabe lo que significa enfrentarse a Li en una instancia decisiva. Sin embargo, el partido de este viernes 27 de noviembre en Estambul definirá otro objetivo: el paso a las semifinales de un torneo mundial juvenil, con Otálvaro instalado entre los ocho mejores de la categoría tras dos actuaciones sin sets en contra.

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Emanuel Otálvaro viene de brillar para Colombia en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar - crédito Comité Olímpico Colombiano (VisualesIA)

Historial de Colombia en el Mundial Juvenil de Tenis de Mesa 2026

La presencia de Colombia en el Campeonato Mundial Juvenil de Tenis de Mesa tuvo un punto de inflexión en noviembre de 2024. En Helsingborg, Suecia, Emanuel Otálvaro obtuvo la primera medalla del país en la historia de este certamen al ganar la plata en dobles masculinos U-15 junto al italiano Danilo Faso.

La dupla alcanzó la final tras superar a una pareja francesa y luego perdió ante los chinos Yiren Li y Hechen Li. Dos años después, en Estambul, Otálvaro volvió a instalarse entre los principales protagonistas del torneo, ahora en la categoría U-19 y en la modalidad individual. Su clasificación a cuartos de final amplía el recorrido colombiano en una competencia históricamente dominada por potencias asiáticas.

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