Jailer Muñetón tenía 51 años, era oriundo de Medellín y vivía en Cartagena desde hace más de 13 años (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

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La toma de rehenes del 24 de noviembre de 2026 en Cartagena, ciudad costera de Colombia, terminó con 87 personas liberadas, dos hombres imputados por secuestro extorsivo agravado y la muerte de quien la Fiscalía General de la Nación señala como presunto jefe del grupo responsable.

El ente acusador sostuvo en una audiencia que el ciudadano Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años de edad, murió durante el ingreso de las unidades especiales al almacén Éxito de La Castellana después de que, según la investigación, reaccionó contra los agentes.

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La Fiscalía expuso que Muñetón se encontraba en el sector de equipos móviles del supermercado cuando las fuerzas de rescate ingresaron en la madrugada del miércoles 25 de noviembre. El fiscal del caso afirmó que el hombre “trató de reaccionar contra la humanidad de los funcionarios de operaciones especiales” y que los uniformados respondieron con sus armas de dotación “para salvaguardar su integridad”.

Además, el fallecido llevaba indumentaria táctica negra, pasamontañas, casco y un chaleco con el logotipo de la Policía. También portaba un radio, una escopeta, una pistola y un cuchillo; murió en el lugar por las heridas que sufrió durante el procedimiento.

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Exigencias y amenazas durante la toma de rehenes

La retención comenzó el martes 24 de noviembre, cuando las autoridades conocieron a través de redes sociales que varios hombres armados habían entrado al Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, y sometido a quienes estaban dentro. La Fiscalía indicó que los responsables utilizaron a las víctimas como “escudos humanos” para impedir una intervención policial.

Jailer Humberto Muñetón Zapata fue el único abatido en la operación de rescate en el Éxito de Cartagena (Presidencia/Captura de video)

Hacia las 9:30 a. m., una de las mujeres retenidas salió con un panfleto que contenía las condiciones para liberar a las personas: $7.000 millones, dos camionetas blindadas y el despeje de la vía hacia Barranquilla. Los captores fijaron inicialmente las 2:00 p. m. como plazo para que las autoridades atendieran sus demandas.

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La investigación también recogió mensajes en los que los responsables aseguraban tener explosivos en los accesos y personas ubicadas en las puertas del establecimiento. “Todos aquí estarán bien y saldrán bien si hacen todo lo que les pedimos y cumplen”, decía una de las comunicaciones presentadas por el fiscal, que advertía sobre la presencia de explosivos en las entradas.

Operativo de rescate y liberación de 87 personas

Durante la negociación, los captores permitieron la salida de 11 mujeres, pero mantuvieron sus exigencias económicas y la petición de una ruta de escape. A las 12:24 a. m. del miércoles enviaron un mensaje que los investigadores interpretaron como un ultimátum ante la llegada de la mañana.

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La prolongación del cautiverio llevó a las autoridades a ordenar el ingreso al supermercado. El operativo reunió a unidades del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) y funcionarios de Policía Judicial del Gaula, después de que el representante regional de seguridad del Grupo Éxito autorizó voluntariamente la entrada.

La intervención permitió rescatar a las 76 personas que seguían dentro del almacén, con lo que concluyó una retención que, de acuerdo con la Fiscalía, se extendió por cerca de 17 horas. En total, 87 personas permanecieron bajo control de los responsables entre el inicio de la toma y la operación de madrugada.

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Los secuestradores que mantuvieron a decenas de personas retenidas en el Éxito de Cartagena fueron captados bebiend alcohol (@RevistaSemana/X)

Capturas e investigación contra los dos procesados

Tras el ingreso de las unidades especiales, víctimas liberadas identificaron a Juan Camilo Torres Manco como uno de los participantes en la retención, según el ente acusador. La Fiscalía sostiene que intentó salir por el parqueadero, luego de que presuntamente se cambió de ropa para pasar inadvertido.

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Las víctimas también señalaron a Jhon Albeiro Mejía Blandón, que, según el relato presentado en audiencia, estaba mezclado entre las personas que permanecían en el lugar. El fiscal explicó que ambos fueron detenidos en flagrancia tras los reconocimientos directos realizados por los afectados.

La Fiscalía imputó a Torres Manco y Mejía Blandón por secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, cargos que los dos rechazaron. A Torres Manco le encontraron $495.000 en un bolsillo de su pantaloneta, mientras que las armas traumáticas y de balines incautadas serán sometidas a estudios balísticos para establecer si habían sido modificadas y si podían disparar proyectiles de armas de fuego.

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Antes de conocerse la identidad del fallecido, su esposa, Indira Lambis, buscaba a Muñetón entre quienes salían del establecimiento. La mujer contó que el último contacto con él ocurrió a las 8:12 a. m. del martes, cuando le dijo que entraría al supermercado a comprar buñuelos, y que después no volvió a responder sus llamadas ni mensajes.

Lambis relató que mostró fotografías de su esposo a personas liberadas y acudió a las autoridades sin obtener información sobre su paradero. También señaló que el vehículo de Muñetón estaba estacionado a dos cuadras del almacén, pues él acostumbraba dejarlo en una calle cercana y no en el parqueadero del supermercado.

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La audiencia estableció que el hombre al que Lambis buscaba era la única persona que murió en el rescate y a quien los investigadores atribuyen un papel en la toma. El ultimátum enviado en la madrugada precedió a una operación que dejó libres a todos los retenidos y abrió un proceso penal contra los dos capturados.