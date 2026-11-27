El Pacto Histórico pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada por presentar títulos y tarjeta profesional falsa y la Coordinadora Política Departamental del Pacto Histórico en Antioquia respaldó ese pedido (Pacto Histórico)

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La coordinadora política departamental del Pacto Histórico en Antioquia emitió un comunicado en el que se refirió al escándalo que rodea a la congresista Verónica Estrada Holguín —suspendida provisionalmente por la Procuraduría y la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes—, en relación con la presunta falsificación de títulos académicos.

La coordinadora estableció una “postura partidaria regional” con respecto a la situación de la legisladora, verificó las actuaciones previas de los comités de ética en Antioquia y acordó una ruta política y jurídica para proteger la curul que dejó vacante la congresista de la bancada antioqueña. Esos temas fueron conversados con la coordinadora distrital del Pacto Histórico de Medellín en una reunión que se realizó el viernes 20 de noviembre en Medellín.

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En el comunicado, la organización rechazó las conductas atribuidas a Estrada y sostuvo que lesionan la legitimidad de sus bancadas ante la opinión pública. “No aceptamos ni toleramos este tipo de conductas por parte de Verónica Estrada ni de ningún otro integrante de nuestras bancadas”, expresó.

El aval nacional y la revisión ética en Antioquia

La Comisión de Ética Electoral del Pacto Histórico en Antioquia no otorgó validación ética a Verónica Estrada (Colprensa)

En la comunicación oficial se aborda la revisión de la postulación y el aval otorgados a la legisladora para la consulta interna que se llevó a cabo en octubre de 2025.

Según indicó la coordinadora, esos avales quedaron bajo responsabilidad exclusiva del nivel nacional. Pues, la Comisión de Ética Electoral del Pacto Histórico en Antioquia no otorgó validación ética a Verónica Estrada durante la reunión que se dispuso para ello, la cual fue efectuada en septiembre de 2025.

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La congresista, que entonces aspiraba a tener una curul en el Legislativo, no presentó la documentación requerida ante el comité local para contar con el aval. Por esa razón, la coordinación departamental no se la aprobó. Sin embargo, la congresista contó con el respaldo del movimiento a nivel nacional.

De esta manera, Estrada pudo hacer parte de la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes y en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 fue elegida como congresista.

Por otro lado, la organización reclamó responsabilidad política a quienes respaldaron la postulación de Estrada y su continuidad en la curul. Mencionó de manera particular a Luis Eduardo Llinás, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la congresista, a quien identificó como una de las personas que impulsó su llegada al Pacto Histórico.

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La congresista contó con el respaldo del movimiento Pacto Histórico a nivel nacional (@Veronicaho88/X)

Así las cosas, instó a Llinás y a otros dirigentes vinculados con la postulación de Estrada a actuar con coherencia frente al proyecto colectivo y contribuir a que la legisladora presente su renuncia. Según precisó, para el sector antioqueño, están en juego el capital ético del partido y la preservación de la representación progresista en el Congreso.

La coordinación regional también informó que los comités de ética de Antioquia ya habían adelantado actuaciones: el de Colombia Humana, sector al que pertenece Estrada, y el comité ético electoral creado para la consulta.

La solicitud de renuncia a Estrada

La coordinadora antioqueña también se sumó a la solicitud de renuncia que hizo la Dirección Nacional del Pacto Histórico a Luz Verónica Estrada por la gravedad de las presuntas conductas delictivas y faltas éticas asociadas a la falsificación de su título profesional.

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En ese sentido, pidió una articulación “pronta, célere y permanente” entre el recién instalado Comité de Ética Nacional y el Comité de Ética Departamental Antioquia. El propósito es tramitar los casos acumulados que, según la organización, afectan la vida partidaria del departamento.

Asimismo, solicitó a los medios y a la opinión pública evitar que toda la militancia y los congresistas del Pacto Histórico sean señalados bajo calificativos como “falsificadores” o “delincuentes”. Afirmó que esas generalizaciones deterioran el debate democrático y pueden propiciar violencias contra integrantes de la izquierda en Antioquia, donde denunciaron persecuciones y amenazas contra sus liderazgos.

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“Hacemos un llamado a los antioqueños y antioqueñas a mantener una postura ética firme e inquebrantable frente a cualquier acto de corrupción o irregularidad”, precisó.