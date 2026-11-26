El Gran Premio de Catar de Fórmula 1 se disputa el domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail como la penúltima fecha de la temporada 2026 (Mohammed Salem/REUTERS)

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El Gran Premio de Catar de Fórmula 1 2026, la fecha 22 del campeonato mundial, se disputará en el Circuito Internacional de Lusail el domingo 29 de noviembre a las 7:00 p. m. hora local (11:00 a. m. hora de Colombia). La carrera nocturna, que tiene lugar bajo las luces de Lusail, es la penúltima de la temporada. Los colombianos podrán seguirla en vivo por ESPN y por Disney+ Plan Premium.

Los comisarios designados por la FIA para este Gran Premio son Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Derek Warwick y Amro Al Hamad, mientras que Rui Marques ejercerá como director de carrera y delegado de seguridad. Paul Burns actuará como director de carrera adjunto.

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Cuáles fueron los últimos resultados entre los pilotos antes de llegar a Catar

Max Verstappen defiende el segundo lugar del campeonato frente al acoso de Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris (Daniel Cole/REUTERS)

La temporada 2026 llega a Catar tras 21 fechas disputadas. Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, ya es campeón del mundo después de consagrarse en el Gran Premio de México. Con 402 puntos, el joven piloto italiano se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953.

Detrás de él, la pelea por el segundo puesto en el campeonato de pilotos permanece abierta: Aunque Max Verstappen (304 puntos) sacó ventaja tras su victoria en Las Vegas, un error podría darle una oportunidad de apretar las cosas a sus perseguidores inmediatos, Lewis Hamilton (267), George Russell (264) y Lando Norris (264). Todos ellos están separados por apenas 37 puntos con dos carreras por delante.

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Cómo vienen los equipos y pilotos al Gran Premio de Catar

McLaren buscará ratificar en Catar las buenas sensaciones dejadas en Las Vegas (Mohammed Salem/REUTERS)

Mercedes llega a Lusail como el equipo dominante de la temporada: ya tiene en su poder el campeonato de constructores y el título de pilotos. Sin embargo, el nombre más temido en el Circuito Internacional de Lusail es el de Verstappen: el neerlandés ganó las tres últimas ediciones del Gran Premio de Catar —2023, 2024 y 2025— y acumula cuatro podios en cuatro participaciones en esta pista. Llega a esta cita con impulso renovado tras imponerse con autoridad en Las Vegas la semana pasada.

Los de la marca de bebidas energéticas son, según los expertos, el candidato más sólido para la victoria, puesto que el trazado de Lusail se adapta bien a las características del RB22, el monoplaza más mejorado de la parrilla en la segunda mitad del año.

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Eso significa que Antonelli y Russell —tercero en el campeonato con 264 puntos— deberán enfrentar a un Verstappen en racha en un circuito que históricamente se ha resistido a los pilotos de la estructura alemana. El británico llega, en todo caso, con la motivación de seguir recortando los 40 puntos que le separan del neerlandés en la pelea por el subcampeonato.

McLaren también apunta alto. Norris y Oscar Piastri firmaron un doble podio en Las Vegas —segundo y tercero, respectivamente— y el equipo buscará capitalizar ese impulso en un circuito donde Piastri tomó la pole position en 2025 y ganó el sprint de 2023.

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Los de Woking, que en 2025 dominaron con claridad la parrilla, llegan al fin de semana con la urgencia de no perder terreno en la batalla por el tercer puesto en el campeonato de constructores. Norris, cuarto en el campeonato de pilotos con 264 puntos, viene de lograr el segundo lugar en Las Vegas y es uno de los pilotos con posibilidades matemáticas de terminar segundo en el campeonato.

Ferrari buscará minimizar limitaciones de su monoplaza en Catar, a la vez que paliar las tensiones entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc (Mohammed Salem/REUTERS)

Ferrari afronta el fin de semana con más dudas que certezas. Hamilton ganó la edición inaugural de Catar en 2021 cuanto todavía competía en Mercedes, pero el SF-26 de los de Maranello carece de la velocidad punta suficiente para sacar ventajas en un trazado como el catarí. Leclerc, por su parte, subió al podio en 2024, aunque el italiano reconoció que anticipa una semana exigente dadas las características del circuito.

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Como alivio, los de Maranello tienen asegurada la segunda posición en el campeonato de constructores con 517 puntos, 77 más que Red Bull. Pero la tensión interna entre los dos pilotos sigue teniendo protagonismo luego de los incidentes en Las Vegas y en Interlagos.

Con dos carreras por disputar —Catar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre)—, la temporada 2026 cerrará con batallas abiertas en varios puestos del campeonato de pilotos y en las posiciones tercera a décima del campeonato de constructores. Cabe señalar que, pese a las dudas alrededor de la realización de las últimas dos carreras del año por la tensión militar en Oriente Medio, la FIA ratificó el 10 de noviembre la realización de ambas citas.

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Circuito, clima y neumáticos de Pirelli para el Gran Premio de Catar 2026

El trazado de Lusail mide 5,419 kilómetros de longitud y la competencia contempla un total de 57 vueltas (F1)

El Circuito Internacional de Lusail mide 5,419 kilómetros y es un trazado permanente, originalmente concebido para el MotoGP cuando fue inaugurado en 2004. Cuenta con 16 curvas predominantemente de media y alta velocidad, y un recta principal que supera el kilómetro de longitud, donde los monoplazas alcanzan velocidades elevadas antes de enfrentar la curva 1. El circuito se recorre en sentido horario. La carrera se disputa en 57 vueltas, que equivalen a 308,611 kilómetros de distancia total.

Una particularidad de Lusail es el nivel de exigencia que impone sobre los neumáticos: las largas curvas de media y alta velocidad generan cargas laterales sostenidas que se traducen en un desgaste extremo, especialmente en el eje delantero izquierdo. Para 2026, la FIA y Pirelli han establecido un límite máximo de 27 vueltas por juego de neumáticos, dos más que en la edición anterior, gracias al refuerzo de los compuestos y a la menor carga aerodinámica que generan los nuevos monoplazas.

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El pronóstico meteorológico anticipa un fin de semana seco y cálido, sin posibilidad de lluvia. El viernes 27 se esperan temperaturas de entre 24 °C y 27 °C durante las sesiones de práctica, con vientos de entre 10 y 20 km/h. El sábado 28, las temperaturas descenderán levemente para la clasificación, con alrededor de 23 °C y vientos que se calmarán hasta los 6 km/h. Para el día de la carrera, el domingo 29, se prevén condiciones secas con temperaturas de entre 23 °C y 25 °C, humedad elevada —que podría alcanzar el 80 %— y vientos muy débiles de apenas 2 a 3 km/h.

En cuanto a los neumáticos, Pirelli confirmó la selección más dura de su gama para Lusail: el C1 actuará como neumático duro (marcado en blanco), el C2 como medio (amarillo) y el C3 como blando (rojo). La elección, opuesta a la utilizada en Las Vegas, responde a la naturaleza del circuito qatarí: las curvas de alta velocidad y las temperaturas cálidas generan una transferencia de energía al caucho muy superior a la media del calendario.

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Cada piloto dispondrá de dos juegos de duros, tres de medios y ocho de blandos, con la posibilidad de utilizar intermedios y lluvia completa si las condiciones lo exigen, aunque el pronóstico hace innecesario ese escenario. Pirelli advirtió que el graining —deterioro superficial del neumático— y el desgaste en el flanco de la cubierta representan los principales factores de riesgo, y señaló que la estrategia de dos paradas es probable dada la restricción de 27 vueltas por juego, lo que condiciona directamente la tática de carrera de todos los equipos.

Horario en Catar y en Colombia para el GP de Catar de F1 2026

El circuito de Lusail opera tres horas por delante del tiempo universal coordinado (UTC+3 en Catar, UTC-5 en Colombia). Esa diferencia de ocho horas convierte cada sesión nocturna local en un evento de mañana para Colombia.

La carrera se disputa el domingo 29 de noviembre en Catar, aunque para Colombia cae a las 11:00 a. m. de ese mismo domingo.

Canal de televisión que transmite el GP de Catar en Colombia

En Colombia, el fin de semana completo de la Fórmula 1 estará disponible a través de ESPN y Disney+ Plan Premium. La distribución por canal es la siguiente:

Práctica Libre 1: viernes 27 de noviembre, 8:30 a. m. — ESPN y Disney+ Plan Premium

Práctica Libre 2: viernes 27 de noviembre, 12:00 p. m. — ESPN y Disney+ Plan Premium

Práctica Libre 3: sábado 28 de noviembre, 9:30 a. m. — ESPN y Disney+ Plan Premium

Clasificación: sábado 28 de noviembre, 1:00 p. m. — ESPN y Disney+ Plan Premium

Carrera: domingo 29 de noviembre, 11:00 a. m. — ESPN y Disney+ Plan Premium

Los suscriptores de Disney+ Plan Premium también tendrán acceso a la experiencia Race Hub y a cámaras a bordo de los autos de Franco Colapinto y Lando Norris.

Narrador y comentarista

La cobertura en español para Latinoamérica estará a cargo del equipo habitual de ESPN: Fernando Tornello en la narración, junto a Juan Fossaroli, Juan Manuel “Cochito” López y Albert Fàbrega en los comentarios técnicos. Este equipo cubrirá tanto las señales lineales de televisión como la transmisión en Disney+ Plan Premium.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Catar

Con 19 carreras disputadas, Andrea Kimi Antonelli se coronó campeón de la temporada 2026 de la Fórmula 1 - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Andrea Kimi Antonelli - 402 puntos (campeón) Max Verstappen - 304 puntos Lewis Hamilton - 267 puntos George Russell - 264 puntos Lando Norris - 264 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Catar

Mercedes - 666 puntos (campeón) Ferrari - 517 puntos (subcampeón) Red Bull Ford - 440 puntos McLaren - 431 puntos Racing Bulls - 114 puntos