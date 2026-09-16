Mariana Zapata recibió una propuesta para enfrentarse a una reconocida figura en ‘Stream Fighters 5′, pero la rechazó

La paisa señaló que la diferencia de físico entre ambas la dejaba en desventaja, motivo por el que desistió de aparecer en el evento - crédito @xxmzjcxx/TikTok

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Tras meses de rumores, el creador de contenido colombiano Westcol oficializó la cartelera completa de Stream Fighters 5, la quinta edición de su evento de boxeo de exhibición entre influenciadores y figuras del entretenimiento digital.

La velada se realizará el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, contará con la presentación musical del cantante urbano Kris R y se podrá seguir a través del canal de Kick del propio influenciador.

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El anuncio, transmitido en vivo por el propio Westcol junto a su equipo, incluyó los diez combates que integrarán la programación principal y que marcará la que sería la última edición del evento, según dejó entrever en su momento el paisa.

La pelea estelar medirá al propio organizador contra el artista urbano Blessd, pelea que incorporará una dinámica con tecnología de robots, según explicó el streamer. La expectativa por el evento ya se refleja en las redes sociales, donde algunos de los protagonistas empezaron a compartir anécdotas previas a la confirmación oficial.

Mariana Zapata relató a sus seguidores que Westcol la buscó para formar parte de la cartelera de 'Stream Fighters 5' - crédito @mariana.zapata13/Instagram

En ese contexto surgió el testimonio de Mariana Zapata, una de las figuras más sonadas de 2026 en lo relacionado a celebridades de redes sociales. Entre su presencia en la pasada temporada de La casa de los famosos Colombia y su relación con Juanda Caribe —iniciada en el mismo formato de telerrealidad y que detonó el final de la relación de este con Sheila Gandara—, sumado a conflictos con otras influenciadoras en el pasado como Karina García, parecían darle un perfil adecuado para participar en el evento. Sin embargo, la propia Mariana no lo sintió así.

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En sus redes sociales, y mientras se arreglaba el cabello frente a la cámara, Mariana reveló que Westcol la contactó de forma directa para proponerle subir al ring en esta edición. La propuesta la mediría ante Andrea Valdiri, que ya figuró en la edición de 2025, en la recordada pelea contra Yina Calderón que se interrumpió luego de unos segundos, cuando la DJ renunció.

Yina Calderón y Andrea Valdiri eran la pelea estelar de 'Stream Fighters 4' - crédito @stream_fighters/ Instagram

Zapata reconoció que, si bien se considera alta y con carácter para enfrentar desafíos, la trayectoria de Valdiri en el mundo del fitness y su disciplina de años representan un nivel muy superior al suyo. Ese contraste, dijo, fue el factor decisivo para rechazar el combate antes de que se concretara.

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“¿Qué miedo? O sea, yo creo que donde yo le hubiera dicho que sí a Westcol, la Valdiri viene a pegarme un puño y yo, ¡ah!, empiezo a gritar y me voy, me bajo de ese ring”, afirmó la creadora de contenido, en un comentario que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

La empresaria explicó que prefirió declinar la oferta a tiempo, ante la posibilidad de enfrentar una diferencia física y técnica considerable frente a Valdiri, quien finalmente sí quedó confirmada en la cartelera oficial del evento, aunque contra otra rival.

Así quedó la cartelera de Stream Fighters 5

Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram

Además del testimonio de Zapata, la confirmación de la cartelera dejó en claro que la edición mantendrá enfrentamientos femeninos, un combate multitudinario y duelos entre creadores de contenido de distintos perfiles.

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La pelea entre Westcol y Blessd se perfila como el punto central de la noche por la innovación tecnológica anunciada, si bien los detalles específicos del sistema de robots no fueron precisados durante la transmisión.

La cartelera confirmada hasta el momento incluye:

Westcol vs. Blessd (con tecnología robótica)

La Divaza vs. Andrea Valdiri

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

Herrera vs. JH de la Cruz

Rey de la City vs. We Got Kicks

El Agropecuario vs. Daren

Multitudinario femenino: Alexa vs. Beba vs. Karola vs. Yaya

Valentino vs. Emiro

Sebastucho vs. Leandro

Multitudinario masculino: Willito vs. Lonche vs. Chanty vs. rival por confirmar

La organización no descartó anunciar cambios o combates adicionales en las próximas semanas, en la medida en que se acerque la fecha del evento en el Coliseo MedPlus de Bogotá.