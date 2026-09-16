Colombia

Investigan el hallazgo del cuerpo de una menor en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

Residentes del barrio Juan José Rondón alertaron a las autoridades sobre la presencia de la víctima en una estructura de drenaje; la Fiscalía busca determinar su identidad y las causas del fallecimiento

El comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar indicó que la Policía trabaja con la Fiscalía y el CTI para determinar cómo ocurrió el fallecimiento y si hubo intervención de terceros - crédito Policía Bogotá
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Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una menor de edad dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El caso fue conocido durante la tarde del martes 15 de septiembre de 2026, luego de que residentes de la zona alertaran a la línea de emergencia 123 sobre la presencia de los restos humanos.

Hacia las 4:00 p. m., uniformados adscritos al CAI San Francisco se desplazaron hasta el lugar para verificar la información. Al llegar, confirmaron que había una menor sin signos vitales dentro del conducto y acordonaron el área para permitir el inicio de las diligencias judiciales.

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Personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió al sector para apoyar las labores de recuperación del cuerpo. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica y los primeros actos urgentes.

La identidad de la menor no ha sido establecida. Tampoco se ha informado de manera oficial su edad exacta, aunque versiones preliminares señalan que podría tener entre 8 y 12 años.

La Fiscalía busca establecer las causas de la muerte

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito X
Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá - crédito X

El teniente coronel Carlos Torres, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, confirmó que las autoridades activaron el protocolo correspondiente después del reporte ciudadano.

“Es hallado el cuerpo sin vida de una menor de edad dentro de un conducto hídrico. De inmediato se está trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y el CTI para establecer las causas de la muerte de la menor”, afirmó el oficial.

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La investigación deberá determinar cómo llegó el cuerpo hasta ese punto, cuánto tiempo permaneció allí y si hubo participación de terceros. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado que se trate de un homicidio ni ha dado a conocer hallazgos que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo será sometido a los procedimientos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que deberá precisar la causa y el momento del deceso. Ese análisis también permitirá establecer la edad de la víctima y otros elementos necesarios para su identificación.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X

Una vez concluyan las diligencias iniciales en el lugar, la investigación formal quedará a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) del Nivel Central (Búnker de la Fiscalía).

Vecinos dijeron que ningún familiar acudió durante el procedimiento

De acuerdo con un reporte de Caracol Radio, habitantes del barrio señalaron que, durante el operativo, ninguna persona se acercó al sitio para reconocer el cuerpo. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente y forma parte de la información que las autoridades deberán verificar.

A partir de ese relato, en el sector surgieron hipótesis sobre la procedencia de la niña. Algunos vecinos plantearon que la menor podría no residir en Juan José Rondón. Otros consideraron la posibilidad de que una corriente de agua hubiera arrastrado el cuerpo hasta el conducto donde fue encontrado.

La identidad de la menor no ha sido establecida y las versiones preliminares indican que podría tener entre 8 y 12 años - crédito X
La identidad de la menor no ha sido establecida y las versiones preliminares indican que podría tener entre 8 y 12 años - crédito X

Ambas versiones permanecen sin confirmación. La Policía y la Fiscalía no han informado si el cuerpo presenta señales de violencia ni si existe relación con algún reporte de desaparición registrado en Bogotá.

Las autoridades tampoco han divulgado características físicas, prendas u otros datos que permitan a familiares identificar a la menor. La reserva de esta información responde a la necesidad de evitar especulaciones mientras avanzan los procedimientos forenses y judiciales.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 294 reportes de menores desaparecidos en Bogotá y 162 de ellos fueron localizados. Por ahora, las autoridades no han establecido que el cuerpo encontrado en Juan José Rondón corresponda a alguno de esos casos.

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