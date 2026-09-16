Colombia

Páramo del Sol: la travesía de dos a tres días para alcanzar una de las cumbres más exigentes de Antioquia

Por encima de los 4.000 metros, la menor disponibilidad de oxígeno incrementa el desgaste y puede causar síntomas, mientras la niebla reduce la visibilidad a pocos metros y alterna lluvias, vientos fuertes y radiación solar

El Páramo del Sol, en Urrao, exige una travesía de dos a tres días para alcanzar el Alto de las Campanas a más de 4.000 metros de altura - crédito Colparques
El Páramo del Sol, en Urrao, exige una travesía de dos a tres días para alcanzar el Alto de las Campanas a más de 4.000 metros de altura - crédito Colparques
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El Páramo del Sol, en Urrao, concentra el ascenso de mayor exigencia en Antioquia: alcanzar su cumbre, el Alto de las Campanas, requiere entre dos y tres días de travesía y superar los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La altura, los cambios bruscos del clima y los terrenos húmedos hacen que la ruta esté recomendada para personas con preparación física y experiencia en montaña.

Ubicado a unos 4.080 metros sobre el nivel del mar, el Páramo del Sol es el punto más alto del departamento. La expedición combina recorridos por bosques andinos, quebradas, pantanos y zonas de frailejones, en una distancia total que puede oscilar entre 30 y 40 kilómetros.

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La ruta exige una planificación previa porque no hay restaurantes ni albergues dentro del Páramo de Frontino. Según la Organización Colparques, los visitantes deben llevar equipo de campamento, comida suficiente, agua y alimentos de alto contenido calórico para los días de permanencia.

El recorrido se realiza hacia áreas de campamento definidas, por lo que los excursionistas no pueden instalar sus carpas en cualquier parte del ecosistema. La recomendación de acampar permite dividir el trayecto, aclimatarse a la altura y realizar el ascenso final a la cumbre durante el segundo día.

El Páramo del Sol es el punto más alto de Antioquia, con una ruta de 30 a 40 kilómetros entre bosques andinos, quebradas, pantanos y frailejones - crédito Colparques
El Páramo del Sol es el punto más alto de Antioquia, con una ruta de 30 a 40 kilómetros entre bosques andinos, quebradas, pantanos y frailejones - crédito Colparques

Una caminata marcada por la altura y el clima

La principal dificultad del Páramo del Sol es la combinación entre altitud, desniveles, barro y condiciones meteorológicas cambiantes. Por encima de los 4.000 metros, la reducción de oxígeno aumenta el desgaste físico y puede ocasionar síntomas asociados al mal de altura.

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Los caminantes deben avanzar durante varias horas por terrenos irregulares y con tramos de humedad permanente. La primera jornada, desde la zona de inicio hasta el campamento, suele tomar entre seis y nueve horas, aunque la duración depende del ritmo, el clima y el peso que transporte cada integrante del grupo.

Colparques indica que el ascenso puede realizarse en unas cuatro horas y media si se camina sin carga y a buen paso. Con equipaje, el trayecto puede extenderse entre siete y 12 horas, según las condiciones del grupo.

El clima agrega otra dificultad a la travesía. El Páramo de Frontino recibe influencias de las corrientes de aire del mar Caribe y del océano Pacífico, una situación que favorece la nubosidad, las lluvias y los vientos fuertes.

La visibilidad puede reducirse a pocos metros por la aparición repentina de niebla. Un día despejado puede cambiar en poco tiempo por lluvias intensas, ráfagas de viento y bajas temperaturas. Cuando las nubes se disipan, la radiación solar aumenta por las condiciones del aire a esa altura.

La expedición al Páramo de Frontino requiere planificación previa porque no hay restaurantes ni albergues y los visitantes deben llevar campamento, agua y comida - crédito Google Maps/Leif Andres Gonzalez
La expedición al Páramo de Frontino requiere planificación previa porque no hay restaurantes ni albergues y los visitantes deben llevar campamento, agua y comida - crédito Google Maps/Leif Andres Gonzalez

Las temperaturas también cambian de forma marcada entre el día y la noche. Colparques señala que durante la madrugada pueden formarse cristales de nieve, que se derriten con los primeros rayos del sol.

Cómo llegar desde Medellín y cuáles son las rutas

La mayoría de expediciones parten desde Urrao, municipio ubicado en el suroeste de Antioquia. Para llegar desde Medellín, Colparques recomienda tomar un bus directo desde la terminal de transporte, con un valor promedio de COP 25.000.

Una vez en Urrao, los viajeros pueden abordar una chiva desde la plaza principal hasta el punto donde comienza la caminata. El trayecto tiene un costo aproximado de COP 5.000 y tarda entre 30 y 40 minutos.

Existen dos accesos principales al Páramo de Frontino: el camino conocido como El 14 y la ruta Proaves. El primero no tiene costo de ingreso, mientras que el segundo incluye una tarifa de COP 25.000 para entrar a la Reserva Natural de las Aves Colibrí del Sol.

La ruta Proaves permite observar aves de la zona, entre ellas el colibrí del sol, una especie endémica. Durante el ascenso también pueden aparecer lagunas de origen glaciar, campos de frailejones y especies como el oso andino, el puma, el venado y distintas aves que habitan el páramo.

Desde Medellín, la mayoría de expediciones al Páramo del Sol salen hacia Urrao y continúan en chiva hasta el punto de inicio de la caminata - crédito Colparques
Desde Medellín, la mayoría de expediciones al Páramo del Sol salen hacia Urrao y continúan en chiva hasta el punto de inicio de la caminata - crédito Colparques

El segundo día de la expedición está destinado al ascenso hacia el Alto de las Campanas. Tras llegar a la cumbre, los grupos inician el descenso, que puede completarse ese mismo día o prolongarse hasta una tercera jornada según el itinerario establecido.

El ecosistema que rodea el Alto de las Campanas

El Páramo del Sol hace parte del complejo de páramos Frontino-Urrao. Sus lagunas, nacimientos de agua y turberas abastecen a varias poblaciones, por lo que el tránsito de visitantes debe ajustarse a las áreas autorizadas y a las condiciones de conservación del lugar.

La ausencia de infraestructura turística dentro del páramo obliga a planear los suministros antes de la salida desde Urrao. Además del equipo de camping, Colparques recomienda llevar agua, alimentos energéticos y vestuario apto para lluvia, viento, bajas temperaturas y exposición solar.

Los meses de enero a marzo corresponden al periodo más seco señalado por la organización. Entre octubre y diciembre se registra la temporada de mayores lluvias, aunque la presencia de niebla, precipitaciones y vientos puede ocurrir durante cualquier época del año.

El Páramo del Sol integra el complejo Frontino-Urrao, donde lagunas, turberas y nacimientos de agua abastecen a varias poblaciones y exigen conservación - crédito Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia
El Páramo del Sol integra el complejo Frontino-Urrao, donde lagunas, turberas y nacimientos de agua abastecen a varias poblaciones y exigen conservación - crédito Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia

La travesía requiere experiencia previa en senderismo de alta montaña por la duración de las jornadas, la carga que deben llevar los caminantes y los controles necesarios ante el cambio de clima. El recorrido incluye dos zonas de campamento habilitadas para pasar la noche antes de continuar hacia la cumbre.

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