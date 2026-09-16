Colombia

Marlon Moreno dirige y protagoniza ‘Manada’, la nueva serie de acción rodada entre Colombia y España

La producción, ambientada en el año 2000, sigue a un grupo de élite de fuerzas especiales enfrentado a una red criminal que opera tras la fachada de una secta. Brian Moreno, hijo del caleño, también forma parte del elenco

La serie de acción y suspenso 'Manada' fue dirigida por Marlon Moreno, producida por Natalia Lara y filmada en Cartagena con ambientación en el año 2000
La serie de acción y suspenso 'Manada' fue dirigida por Marlon Moreno, producida por Natalia Lara y filmada en Cartagena con ambientación en el año 2000 - crédito cortesía GV Comunicaciones
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Marlon Moreno dirige, coescribe y actúa en Manada, una miniserie de acción y suspenso rodada en Cartagena y producida ejecutivamente por Natalia Lara a través de Design Films.

El proyecto, ambientado en el año 2000, retrata las operaciones de un grupo de élite de las fuerzas especiales colombianas y busca proyección tanto en el mercado nacional como en el internacional, según el comunicado difundido por la productora.

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La miniserie consta de seis episodios de 24 minutos cada uno, distribuidos en una sola temporada. El formato corresponde a lo que la producción define como “miniserie premium”, dentro del género de drama y acción.

'Manada' sigue las operaciones de un grupo élite de fuerzas especiales
'Manada' sigue las operaciones de un grupo élite de fuerzas especiales - crédito cortesía GV Comunicaciones

Manada narra la llegada del capitán Gabriel David Lobo Quijano, interpretado por Brian Moreno (hijo de Marlon), a Cartagena, donde asume el mando del equipo homónimo dentro del Comando de Operaciones Especiales y Navales Antiterroristas (Coena). Su primer caso involucra el secuestro de un niño y su madre, integrantes de una de las familias más adineradas del país.

Esa operación de rescate deriva en un conflicto de mayor escala: detrás del rapto opera una organización criminal encubierta bajo la fachada de una comunidad religiosa llamada El Jardín del Edén, cuya influencia alcanza la minería ilegal, las élites empresariales del Caribe y sectores del poder gubernamental. La investigación lleva a que el equipo de operaciones especiales descubra un centenar de secuestros vinculados a la explotación de coltán —mineral codiciado por su uso en dispositivos electrónicos—, ejecutados por la misma estructura.

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'Manada' se grabó entre Bogotá, Cartagena y Barcelona (España) como escenarios principales
'Manada' se grabó entre Bogotá, Cartagena y Barcelona (España) como escenarios principales - crédito cortesía GV Comunicaciones

Cartagena y Barcelona funcionan como los escenarios principales de la historia, en la que se ponen a prueba la lealtad, la preparación y los límites entre el deber y la supervivencia dentro del equipo protagonista.

El elenco combina actores colombianos de trayectoria

Además de su función como director y coescritor, Marlon Moreno interpreta en la pantalla a Salomón de la Cruz, reclutador de una estructura secreta que combate el crimen organizado a nivel transnacional y mentor del capitán Lobo.

Lo acompañan Flaminia Cuzzoli en el papel de Anabella Esposito, Oscar Borda como el almirante Luis Carlos Jiménez, Alexandra Restrepo en el rol de la viceministra Laura Laverde, Andrea Gómez como Blanca Berrío, César Badillo como Gael Mediador, y Laura Giraldo en el papel de la teniente Sofía Vásquez.

El guion es obra de Jhohann Castell, licenciado en Literatura y creador de historias desde 2003, en coautoría con Moreno, quien también participó como coguionista en el largometraje Insurrección. La función de showrunner recae en Juan Zapata, director y productor colombiano formado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de Cuba, con experiencia en series y largometrajes exhibidos en festivales como Cannes, Guadalajara y Mar del Plata.

Brian Moreno interpreta al capitán Gabriel David Lobo Quijano, quien llega a Cartagena para asumir el mando del equipo
Brian Moreno interpreta al capitán Gabriel David Lobo Quijano, quien llega a Cartagena para asumir el mando del equipo - crédito cortesía GV Comunicaciones

La producción ejecutiva de Manada está a cargo de Natalia Lara, actriz y productora que fundó MovieBox Producciones y que actualmente dirige Design Films junto con Jesús David Álvarez. Ambos han trabajado en títulos como Keko, El Método, La Esclava, La Niña Julia y Contra la Corriente, distribuidos en plataformas como Amazon Prime Video, Tubi y The Roku Channel.

Manada es una producción ambiciosa, construida desde el territorio pero pensada para dialogar con audiencias nacionales e internacionales; una historia donde la acción, la tensión y los personajes avanzan de la mano de una apuesta de producción sólida y de gran escala”, declaró Lara en el comunicado de la productora.

Design Films informa que ha desarrollado contenidos en África, Europa, Asia y América desde 2020, y que su objetivo con proyectos como Manada es fortalecer la industria audiovisual colombiana mediante producciones con estándares técnicos internacionales. La compañía cita como referencias audiovisuales de la serie a Fauda, producción israelí emitida por Netflix, y Go Ahead Brother, serie polaca estrenada a inicios de 2026 en la misma plataforma.

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