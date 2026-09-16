Sara Castellanos contestó a Mauricio Toro por llamar “pastorcitos mentirosos” a denunciantes de cirugías de cambio de género en menores en Colombia

La senadora cristiana le contestó al representante a la Cámara y líder de la comunidad Lgbti Mauricio Toro - crédito @BecerraGabo/X - Sara Castellanos

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La senadora por el Movimiento de Salvación Nacional Sara Castellanos le respondió al representante a la Cámara Mauricio Toro por sus críticas a las denuncias sobre cirugías y tratamientos de afirmación genital en menores de edad en Colombia, que fueron el centro de la polémica tras el arresto del pastor cristiano y creador de contenido mexicano Samuel Adrián, por publicar el documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’, que se acercó a toda una posible industria de tratamientos de cambio de género en menores de edad en el país.

En una publicación en redes sociales, Castellanos cuestionó al congresista que calificó como “pastorcitos mentirosos” a quienes denuncian la posible realización de este tipo de intervenciones quirúrgicas.

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Sara Castellanos recordó que la Fundación Valle de Lili reconoció hacer tratamientos de reafirmación de género en menores de edad - crédito @sarag12/X

“Mauro, el que busca encuentra. Citar solo lo que conviene no convierte una media verdad en verdad completa. Antes de llamar “mentirosos” a otros, te invito a leer todos los documentos. Laura —una mujer masculinizada sin su consentimiento en Cali—puede ayudarte con el contexto", escribió la también líder cristiana.

Toro, por su parte, en un mensaje previo sostuvo con un documento del Ministerio de Salud que esos procedimientos irreversibles solo están permitidos para mayores de 18 años en el territorio nacional.

Mauricio Toro arremetió contra quienes denuncian cirugías de transición de género en menores de edad Colombia - crédito @MauroToroD/X

“En Colombia no hay cirugías de cambio de sexo en menores de edad. No lo digo yo, lo dice el mismo @MinSaludCol del Gobierno de @ABDELAESPRIELLA en respuesta a derecho de petición. El 27 de agosto, el MinSalud de Abelardo me responde que las cirugías de afirmación genital irreversibles están reservadas exclusivamente para personas mayores de 18 años. Vean Uds mismos. Se les cae todo el show de los pastorcitos mentirosos, que mañana van a hacer evento cobrando entrada. Buscan plata y votos de gente incauta que les cree. Mentir es pecado y delito! (sic)”, escribió.

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Este fue el comunicado del Ministerio de Salud sobre las cirugías de cambio de género en menores de edad en Colombia - crédito @MauroToroO/X

Sara Castellanos aseguró que la respuesta oficial contradice las denuncias

El asunto es que la dirigente legislativa sostuvo que, pese a que el documento del Ministerio de Salud desmiente la existencia de intervenciones quirúrgicas de afirmación genital en menores en el país, desde la Fundación Valle de Lili en Cali se han reconocido tratamientos de las llamdas reafirmaciones de género, en línea con las denuncias que retrató el documental de Samuel Adrián.

Dicha producción audiovisual se centró, principalmente, en los procedimientos de reafirmación de género, transiciones hormonales y quirúrgicas que se han ejecutado en Colombia, especialmente, en la controversial Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle liderada por el médico Mario Angulo.

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De hecho, Sara Castellanos compartió la conocida respuesta a una tutela que publicó la clínica caleña sobre los procedimientos, o tratamientos, de reafirmación de género hechos en Cali.

La Fundación Valle del Lili respondió a una orden judicial derivada de una tutela - crédito @saraG12/X

Pese a que se niegan de un lado y de otro los procesos quirúrgicos, lo que sí se sabe con certeza es que la Fundación Valle del Lili ha aplicado 80 tratamientos de reafirmación de género a menores de edad —no necesariamente quirúrgicos a niños—, según una respuesta oficial emitida tras la orden judicial derivada de una tutela.

El documento no detalló cuántos de esos procedimientos correspondieron a cada año ni especifica su tipo.

La comunicación fue firmada por Camilo Andrés García Mendoza, representante legal para asuntos procesales de la institución de salud de Cali. El numeral nueve pedía precisar cuántos tratamientos afirmativos de género había efectuado la Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili.

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En su respuesta, la Fundación indicó que no disponía de una discriminación por años, aunque confirmó la cifra global de procedimientos.

Laura, el caso de la joven de 23 años que denunció ser masculinizada en Valle de Lili sin su consentimiento

La controversia se intensificó tras la divulgación del caso de Laura, una joven de 23 años que cuestionó la atención que recibió en la Fundación Valle del Lili durante su adolescencia.

Su abogado, Pedro Contreras, afirmó a Noticias Caracol que la joven expresó dudas sobre su identidad de género durante el proceso y que habría recibido testosterona antes de la edad que, según él, recomiendan los protocolos médicos.

El representante legal también sostuvo que la familia no habría suscrito un consentimiento informado cualificado. Además, cuestionó el proceso que derivó en una cirugía torácica después de que la paciente alcanzara la mayoría de edad.

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Este es un extracto de la demanda donde se argumenta que los médicos se habrían capacitado en temas de género en niños, solo después del caso de Laura - crédito Fundación Nueva Democracia

“Ellos todavía no están capacitados para hacerlo, no han recibido capacitación en cambio de sexo, mucho menos en niños. La unidad todavía no ha sido lanzada (...). A Laura la reciben antes, la diagnostican apresuradamente e irregularmente, como lo dicen los expertos del caso”, dijo.

Añadió: “El jefe del equipo terapéutico, que es el endocrinólogo pediatra, desde la primera consulta le dijo ‘¿y la cirugía para cuándo?’ Y se entiende que durante el 2017, 2018 y 2019 él la indujo a realizarse esta cirugía (...) En la historia clínica incluso dice que están esperando a que ella cumpla la mayoría de edad, no para analizar si necesita la cirugía, sino para darle la orden y que se la haga. La decisión el equipo médico la tenía tomada desde antes”.

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La Fundación Valle del Lili no incluyó en la información aportada una respuesta específica a esos señalamientos ni detalles sobre la historia clínica del caso, protegida por la confidencialidad médica.