‘Bogotá Despierta’ por Amor y Amistad: comercios tendrán horarios extendidos el 19 de septiembre en la capital

Bogotá Despierta por Amor y Amistad se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026 con comercios, restaurantes, bares y centros comerciales abiertos hasta la media noche - crédito Alcaldía de Bogotá

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La jornada Bogotá Despierta por Amor y Amistad se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026, con comercios, restaurantes, bares y centros comerciales que extenderán sus horarios de atención, en su mayoría hasta las 11.59 p. m. La iniciativa busca acompañar una fecha que, según Fenalco Bogotá Cundinamarca, impulsará las ventas de varios sectores de la ciudad.

La celebración de Amor y Amistad concentrará parte de la actividad comercial del tercer trimestre, con previsiones de crecimiento en restaurantes, víveres, licores, entretenimiento y productos de belleza frente a septiembre de 2025. El gremio convocó la jornada para ampliar las alternativas de compra, gastronomía y ocio durante la noche.

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Bogotá Despierta reunirá establecimientos y zonas comerciales que ofrecerán horarios ampliados, promociones y actividades para quienes celebren en pareja, con amigos o en familia. Entre los negocios vinculados figuran Bella Piel, Tchi Lei Chinese Food, El Navío, GMO, La Riviera, Lafam, MOMA Handbags and Accessories, Ray-Ban, Sunglass Hut, Totto y Vapiano.

También participarán El Retiro Centro Comercial, Gran Estación Centro Comercial, Los Héroes Centro Comercial, Plaza de las Américas y Titán Plaza. La jornada contempla la participación de comercios de productos de belleza, accesorios, gafas, restaurantes y establecimientos gastronómicos.

Fenalco Bogotá Cundinamarca prevé que Amor y Amistad impulse las ventas del tercer trimestre en Bogotá en sectores como restaurantes, víveres, licores, entretenimiento y productos de belleza - crédito Colprensa

Proyecciones para restaurantes, víveres y entretenimiento

Fenalco Bogotá Cundinamarca proyectó que los restaurantes tendrían un crecimiento de 16% en septiembre frente al mismo mes de 2025. El gremio prevé un aumento de 15% en víveres, licores y abarrotes, mientras que el entretenimiento crecería 11%.

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Los productos cosméticos y de cuidado personal registrarían una variación de 9%, de acuerdo con las proyecciones de la organización. Perfumerías, comercios de belleza, alimentos, bebidas y negocios de regalos se encuentran entre las categorías que esperan una mayor demanda por la fecha.

Amor y Amistad también coincide con un periodo de movimiento para el sector floricultor. Según Fenalco Bogotá Cundinamarca, las exportaciones de flores desde Bogotá tuvieron en septiembre de 2025 un crecimiento mensual de 32%, el mayor registro del segundo semestre.

El director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, afirmó que la fecha tiene efectos sobre el consumo en distintos sectores. “Amor y Amistad es mucho más que una fecha para regalar; es un momento que invita a salir, encontrarse y compartir”, señaló.

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Bogotá Despierta reunirá establecimientos y zonas comerciales con horarios ampliados, promociones y actividades para compras, gastronomía y ocio durante la noche - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Además añadió que Bogotá Despierta pretende ampliar las opciones de los ciudadanos durante la celebración. “Con Bogotá Despierta queremos que los ciudadanos encuentren más opciones para celebrar”, afirmó Orrego.

Planes culturales y musicales durante el fin de semana

El Instituto Distrital de Turismo informó que Bogotá tendrá actividades entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, con opciones de gastronomía, conciertos, recorridos culturales, mercados, vida nocturna y planes para parejas, amigos y familias.

El sábado 19, Candlelight ofrecerá dos funciones en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el Centro Histórico. Un cuarteto de cuerdas interpretará canciones de amor de Disney en una de las presentaciones y Las Cuatro Estaciones de Vivaldi en la otra.

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Cada concierto tendrá una duración aproximada de una hora. La programación forma parte de las alternativas previstas para quienes busquen una actividad cultural durante la noche de Amor y Amistad.

La agenda de Amor y Amistad en Bogotá incluye conciertos de Candlelight, Tini, Jamiroquai y Robbie Williams, además de recorridos por Usaquén, Zona G, Zona T, La Macarena, San Felipe, el Centro Histórico y Monserrate - crédito IDT

La agenda musical también incluye la presentación de Tini el viernes 18 de septiembre en el Movistar Arena, como parte de su Futttura World Tour. El sábado 19, Jamiroquai se presentará en el Coliseo MedPlus.

El domingo 20 de septiembre, Robbie Williams cerrará el fin de semana con su Britpop Tour en el Movistar Arena. Galería Café Libro tendrá programación especial para quienes prefieran una noche de música y baile.

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Gastronomía, recorridos y encuentros con amigos

El Instituto Distrital de Turismo indicó que Grupo Seratta contará con alternativas para celebrar en pareja o con grupos de amigos, desde restaurantes con propuestas propias hasta karaoke, talleres y encuentros gastronómicos.

La entidad sugirió recorrer zonas como Usaquén, Zona G, Zona T, La Macarena, San Felipe y el Centro Histórico para conocer restaurantes, cafés y otros espacios de la ciudad. La programación incluye propuestas para quienes elijan una cena, una salida nocturna o una actividad cultural.

El Instituto Distrital de Turismo programó en Bogotá actividades entre el 18 y el 20 de septiembre, con gastronomía, conciertos, recorridos culturales, mercados, vida nocturna y planes para parejas, amigos y familias - crédito IDT

Entre las opciones sin reserva previa figuran las visitas a museos, los recorridos por el Centro Histórico, los cafés de La Candelaria, las galerías de arte y las caminatas por parques. También se incluye la subida a Monserrate como alternativa para compartir durante el fin de semana.

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