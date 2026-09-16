“Un sueño que vivimos juntos”, la respuesta de la madre de James Rodríguez tras anunciar su despedida de la selección Colombia

La mamá de James Rodríguez se sumó a las miles de personas que reaccionaron a la noticia del retiro del '10' de la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS y @marjajua14/Instagram

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James Rodríguez confirmó el final de su etapa en la selección Colombia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. El anuncio, difundido en la tarde del 15 de septiembre de 2026, se dio días después de que otros referentes del combinado nacional, Juan Fernando Quintero y David Ospina, anunciaran el final de su etapa en el combinado nacional.

En la grabación, el jugador de Atlético Nacional repasó los momentos que marcaron su carrera con la camiseta de la selección, para la que disputó 131 partidos y marcó 31 goles entre tres Copas del Mundo, cuatro eliminatorias Conmebol, y cinco ediciones de la Copa América.

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Este fue el mensaje de despedida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X

“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”, expresó el futbolista en el video con el que dio a conocer la noticia del final de su etapa en la selección.

Rodríguez continuó su relato con un balance de los momentos que atravesó a lo largo de su trayectoria.

“Tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé: mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes. Todo eso me marcó a mí para siempre”, relató.

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El exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich cerró su mensaje con una reflexión sobre el objetivo que se había planteado al llegar al combinado nacional. “Desde que llegué a la selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré. Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera”, afirmó.

El mensaje de la madre de James en redes sociales

Tras la publicación, distintos futbolistas que compartieron plantel con el ‘10’, así como figuras del entretenimiento, le dedicaron mensajes de reconocimiento. A esos mensajes se sumaron miles de comentarios de seguidores que destacaron el legado deportivo del jugador y su influencia dentro del combinado nacional durante más de una década.

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Entre los mensajes que recibió el futbolista se destacó el de su madre, María del Pilar Rubio. La mujer, en sus historias de Instagram, reposteó el video del anuncio de su hijo acompañado de las palabras: “Mi amor, un grande, te amooo… Un sueño que vivimos juntos”.

María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, reposteó el video del retiro y recordó que ese recorrido fue un sueño compartido - crédito @marjajua14/Instagram

La frase resume un vínculo que, según distintos relatos que la propia Rubio compartió a lo largo de los años —y particularmente con el estreno del documental James, en Netflix—, se sostuvo desde la infancia del jugador.

Psicóloga de profesión, María del Pilar decidió dejar su trabajo para acompañar el desarrollo futbolístico de su hijo cuando este todavía era niño, una decisión que, según contó en entrevistas, generó cuestionamientos en su entorno. “La gente me decía que yo estaba loca”, relató en una ocasión.

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Rubio siguió de cerca cada etapa de la carrera de Rodríguez, desde sus inicios en las divisiones inferiores de Envigado hasta su salida a los 16 años hacia Argentina, donde el futbolista se sumó a las inferiores de Banfield. Ese viaje, según reconoció la propia Rubio, representó uno de los momentos más difíciles para la familia, dada la temprana edad del jugador y la distancia que implicó la mudanza.

Su cercanía con la carrera del futbolista se mantuvo también durante su paso por clubes europeos. En distintas entrevistas, Rubio contó que llegó a cuestionar decisiones técnicas de entrenadores como Zinedine Zidane cuando este limitaba los minutos de Rodríguez en el Real Madrid. Esa actitud consolidó su imagen pública como una figura de fuerte carácter, que no dudó en salir en defensa de su hijo ante los señalamientos de periodistas o hinchas.

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La madre de James Rodríguez dejó su trabajo como psicóloga para acompañar la carrera del futbolista desde Envigado hasta Europa y hoy lidera la fundación Colombia Somos Todos - crédito @marjajua14/Instagram

Con el paso de los años, Rubio construyó también una presencia propia en redes sociales, donde comparte su rutina diaria y momentos familiares junto a sus cinco nietos, entre ellos Salomé y Samuel, hijos del futbolista. Además de su rol en la carrera de Rodríguez, encabeza la fundación Colombia Somos Todos, dedicada a la asistencia de niños en situación de vulnerabilidad.