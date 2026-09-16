Deportes

“Un sueño que vivimos juntos”, la respuesta de la madre de James Rodríguez tras anunciar su despedida de la selección Colombia

El jugador anunció el cierre de su ciclo en la Tricolor luego de 15 años de trayectoria: su mamá, quien impulsó su carrera desde la infancia, le expresó su cariño en redes sociales

La mamá de James Rodríguez se sumó a las miles de personas que reaccionaron a la noticia del retiro del '10' de la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS y @marjajua14/Instagram
La mamá de James Rodríguez se sumó a las miles de personas que reaccionaron a la noticia del retiro del '10' de la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/REUTERS y @marjajua14/Instagram
Guardar

James Rodríguez confirmó el final de su etapa en la selección Colombia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. El anuncio, difundido en la tarde del 15 de septiembre de 2026, se dio días después de que otros referentes del combinado nacional, Juan Fernando Quintero y David Ospina, anunciaran el final de su etapa en el combinado nacional.

En la grabación, el jugador de Atlético Nacional repasó los momentos que marcaron su carrera con la camiseta de la selección, para la que disputó 131 partidos y marcó 31 goles entre tres Copas del Mundo, cuatro eliminatorias Conmebol, y cinco ediciones de la Copa América.

PUBLICIDAD

Este fue el mensaje de despedida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X

“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”, expresó el futbolista en el video con el que dio a conocer la noticia del final de su etapa en la selección.

Rodríguez continuó su relato con un balance de los momentos que atravesó a lo largo de su trayectoria.

“Tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé: mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes. Todo eso me marcó a mí para siempre”, relató.

PUBLICIDAD

El exjugador del Real Madrid y el Bayern Múnich cerró su mensaje con una reflexión sobre el objetivo que se había planteado al llegar al combinado nacional. “Desde que llegué a la selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré. Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera”, afirmó.

El mensaje de la madre de James en redes sociales

Tras la publicación, distintos futbolistas que compartieron plantel con el ‘10’, así como figuras del entretenimiento, le dedicaron mensajes de reconocimiento. A esos mensajes se sumaron miles de comentarios de seguidores que destacaron el legado deportivo del jugador y su influencia dentro del combinado nacional durante más de una década.

Entre los mensajes que recibió el futbolista se destacó el de su madre, María del Pilar Rubio. La mujer, en sus historias de Instagram, reposteó el video del anuncio de su hijo acompañado de las palabras: “Mi amor, un grande, te amooo… Un sueño que vivimos juntos”.

María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, reposteó el video del retiro y recordó que ese recorrido fue un sueño compartido - crédito @marjajua14/Instagram
María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, reposteó el video del retiro y recordó que ese recorrido fue un sueño compartido - crédito @marjajua14/Instagram

La frase resume un vínculo que, según distintos relatos que la propia Rubio compartió a lo largo de los años —y particularmente con el estreno del documental James, en Netflix—, se sostuvo desde la infancia del jugador.

Psicóloga de profesión, María del Pilar decidió dejar su trabajo para acompañar el desarrollo futbolístico de su hijo cuando este todavía era niño, una decisión que, según contó en entrevistas, generó cuestionamientos en su entorno. “La gente me decía que yo estaba loca”, relató en una ocasión.

Rubio siguió de cerca cada etapa de la carrera de Rodríguez, desde sus inicios en las divisiones inferiores de Envigado hasta su salida a los 16 años hacia Argentina, donde el futbolista se sumó a las inferiores de Banfield. Ese viaje, según reconoció la propia Rubio, representó uno de los momentos más difíciles para la familia, dada la temprana edad del jugador y la distancia que implicó la mudanza.

Su cercanía con la carrera del futbolista se mantuvo también durante su paso por clubes europeos. En distintas entrevistas, Rubio contó que llegó a cuestionar decisiones técnicas de entrenadores como Zinedine Zidane cuando este limitaba los minutos de Rodríguez en el Real Madrid. Esa actitud consolidó su imagen pública como una figura de fuerte carácter, que no dudó en salir en defensa de su hijo ante los señalamientos de periodistas o hinchas.

La madre de James Rodríguez dejó su trabajo como psicóloga para acompañar la carrera del futbolista desde Envigado hasta Europa y hoy lidera la fundación Colombia Somos Todos - crédito @marjajua14/Instagram
La madre de James Rodríguez dejó su trabajo como psicóloga para acompañar la carrera del futbolista desde Envigado hasta Europa y hoy lidera la fundación Colombia Somos Todos - crédito @marjajua14/Instagram

Con el paso de los años, Rubio construyó también una presencia propia en redes sociales, donde comparte su rutina diaria y momentos familiares junto a sus cinco nietos, entre ellos Salomé y Samuel, hijos del futbolista. Además de su rol en la carrera de Rodríguez, encabeza la fundación Colombia Somos Todos, dedicada a la asistencia de niños en situación de vulnerabilidad.

Temas Relacionados

James RodríguezMamá de James RodríguezSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

Pese a que los cardenales realizaron la mejor campaña internacional entre los clubes cafeteros, el acumulado en premios fue menor en comparación

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

William Tesillo, de Atlético Nacional, y Jhonier Guerrero, de Millonarios, son dos de los diez mejores jugadores en sus posiciones, según el CIES

Arturo Vidal lidera el ranking al que pertenece el defensor central del equipo paisa, mientras que Layan Loor encabeza el que tiene como uno de sus integrantes al lateral del club bogotano

William Tesillo, de Atlético Nacional, y Jhonier Guerrero, de Millonarios, son dos de los diez mejores jugadores en sus posiciones, según el CIES

Presidente de la Dimayor pidió cárcel para los violentos en el fútbol colombiano: “Las normas protegen a estos vándalos”

Carlos Mario Zuluaga criticó que no se tengan las leyes para judicializar a quienes causan vandalismo en los estadios, pese a los distintos hechos en la actualidad

Presidente de la Dimayor pidió cárcel para los violentos en el fútbol colombiano: “Las normas protegen a estos vándalos”

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, despidió a James Rodríguez y reveló que le pidió no retirarse de la selección Colombia: “Una leyenda”

Ramón Jesurúm, presidente de la máxima entidad del balompié nacional, aseguró que se estaba despidiendo de una leyenda

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, despidió a James Rodríguez y reveló que le pidió no retirarse de la selección Colombia: “Una leyenda”

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, habló sobre la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana 2026: “El que no los hace, los ve hacer”

Vasco Da Gama eliminó al cuadro “Cardenal” del torneo internacional, tras ganarle 2-0 en el estadio São Januário de Rio de Janeiro, Brasil

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, habló sobre la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana 2026: “El que no los hace, los ve hacer”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Marlon Moreno dirige y protagoniza ‘Manada’, la nueva serie de acción rodada entre Colombia y España

Baum Festival se moverá a febrero para su próxima edición en 2027: esta fue la razón dada por uno de sus creadores

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia y así reaccionaron algunas celebridades: “Gracias por ese maravilloso legado”

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño: publicó tierna fotografía junto a su pareja Susana Gómez

Deportes

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

William Tesillo, de Atlético Nacional, y Jhonier Guerrero, de Millonarios, son dos de los diez mejores jugadores en sus posiciones, según el CIES

Presidente de la Dimayor pidió cárcel para los violentos en el fútbol colombiano: “Las normas protegen a estos vándalos”

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, despidió a James Rodríguez y reveló que le pidió no retirarse de la selección Colombia: “Una leyenda”

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, habló sobre la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana 2026: “El que no los hace, los ve hacer”