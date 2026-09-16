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Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe

Pese a que los cardenales realizaron la mejor campaña internacional entre los clubes cafeteros, el acumulado en premios fue menor en comparación

Independiente Santa Fe y Deportes Tolima
Independiente Santa Fe y Deportes Tolima destacaron por sus participaciones internacionales en 2026 - crédito Colprensa
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Se terminó la participación de los conjuntos colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de la temporada 2026, en la que arrancaron ocho conjuntos y Santa Fe fue el que más lejos llegó, con su actuación en los cuartos de final de la “Gran Conquista” frente a Vasco da Gama.

Pese a su actuación, los cardenales no terminaron como el equipo con más dinero ganado en los torneos internacionales, fue otro que destacó en el exterior y se quedó con una millonaria bolsa, gracias a los bonos que la Conmebol entrega por cada fase avanzada.

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De otro lado, cabe recordar que la Dimayor tiene asegurado el sistema de clasificación para la Libertadores y Sudamericana de 2027, en la que solo se tiene a una escuadra lista, otra a punto de asegurar tiquete y seis en pelea por tabla de reclasificación, título de Liga BetPlay y Copa Colombia.

Los equipos colombianos con más dinero ganado

En los últimos años, la Confederación Sudamericana de Fútbol consolidó los premios económicos para todos los participantes de la Libertadores y la Sudamericana, con el objetivo de incentivar a los clubes a lo largo del torneo, como una motivación extra para ser protagonistas.

Deportes Tolima superó a Santa Fe como el club colombiano con más dinero ganado en 2026, pues su campaña en la Copa Libertadores, pese a que no llegó lejos, fue superior a lo logrado por los cardenales en la Sudamericana, pese a que alcanzó los cuartos de final y eliminó previamente a River Plate.

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-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa
Tolima fue el único equipo colombiano que llegó a octavos de final de la Copa Libertadores - crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

Todo se debe a que la Libertadores paga mejor que la Sudamericana, debido a que es el certamen de mayor reconocimiento en el mundo, de ahí que los bonos por pasar de ronda sean mejores, al igual que lo pagado por el “mérito deportivo”, que es un dinero por cada triunfo en fase de grupos.

Por otro lado, el Medellín destacó con más de cinco millones de dólares acumulados en su actuación internacional, pues junto a Santa Fe, fueron los únicos que disputaron los dos certámenes de la Conmebol, como premio de consolación por quedar eliminados de la Libertadores.

Independiente Medellín
Independiente Medellín fue eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana, pero con un enorme premio por haber disputado antes la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Finalmente, el conjunto que sumó la menor cantidad de dinero entre los ocho representantes colombianos fue Atlético Nacional, que no pasó de la fase previa en la Copa Sudamericana, pero obtuvo un premio de 225.000 dólares por participación en la instancia en la que perdió contra Millonarios por 3-1.

Los premios económicos de los colombianos en dólares

  1. Deportes Tolima: 6.030.000
  2. Santa Fe: 5.480.000
  3. Medellín: 5.280.000
  4. Junior de Barranquilla: 3.340.000
  5. Millonarios: 1.400.000
  6. América de Cali: 1.375.000
  7. Bucaramanga: 250.000
  8. Atlético Nacional: 225.000

Hugo Rodallega dio la cara

Hugo Rodallega asumió la eliminación de Santa Fe ante Vasco da Gama en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y reconoció que no aprovechó la primera ocasión de gol del equipo. El delantero habló con ESPN minutos después de la derrota y atribuyó parte del resultado a la falta de contundencia en los momentos decisivos.

El atacante de 41 años aseguró que Santa Fe deberá dejar atrás la tristeza y concentrarse en sus próximos objetivos: mantenerse entre los ocho primeros de la Liga y disputar el título de Copa. “Nos va a doler, tenemos esa tristeza de haber salido eliminados y no poder clasificar a la semifinal de Copa Sudamericana; pero, obviamente, la mentalidad de uno como profesional es que el día de mañana ya tiene que cambiar”, afirmó.

Hugo Rodallega lamentó la eliminación de Santa Fe por el esfuerzo del equipo para llegar a esa instancia - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Hugo Rodallega lamentó la eliminación de Santa Fe por el esfuerzo del equipo para llegar a esa instancia - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Rodallega recordó que tuvo la oportunidad más clara del conjunto colombiano al inicio del partido, pero el arquero Léo Jardim evitó el gol. “Mi intención no es pegarle al arquero, pero en esta ocasión se le da el mérito, que hizo una gran atajada”, dijo.

Según el delantero, tras el primer tanto, Santa Fe adelantó sus líneas y quedó expuesto: “Ya nosotros tenemos que ir con más obligación adelante y la segunda parte, por ese mismo impulso, creo que quedamos mal parados atrás y ahí es donde viene la segunda anotación”.

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