Ramón Jesurún, presidente de la FCF, despidió a James Rodríguez y reveló que le pidió no retirarse de la selección Colombia: “Una leyenda”

Este fue el mensaje que dejó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tras la despedida de James Rodríguez de la selección nacional de mayores masculina - crédito FCF

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) despidió a James Rodríguez después de que el mediocampista anunciara su retiro de la selección Colombia este 15 de septiembre de 2026. El organismo difundió un video de su presidente, Ramón Jesurún, y una carta institucional en la que repasó el recorrido del número 10 desde las divisiones juveniles hasta su última etapa con el seleccionado absoluto.

“Hoy no despedimos solo a un futbolista extraordinario; despedimos a una leyenda que marcó un antes y un después”, afirmó Ramón Jesurún, presidente de la FCF. El dirigente sostuvo que Rodríguez llevó el orgullo del país a los principales escenarios internacionales y destacó el liderazgo que mostró durante su ciclo con la camiseta amarilla.

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La reacción de la Federación se sumó a los mensajes de compañeros, ex integrantes de la selección y medios locales e internacionales tras el anuncio del futbolista. La entidad puso el foco en su aporte deportivo, pero también en la relación que construyó con los aficionados a lo largo de más de una década.

El de la izquierda es James Rodríguez en su primer partido con la selección Colombia, fue ante Bolivia en 2011; el de la derecha es el mismo jugador, después de llevar al país a la final de la Copa América de 2024 - crédito Reuters/AFP

La Federación recordó el camino de James desde la sub-17

En la carta de despedida, la FCF situó el origen de ese recorrido en el debut de James Rodríguez con la selección Colombia sub-17. El texto también recordó su estreno con el equipo mayor en La Paz, en 2011, un partido que abrió una etapa de 131 presentaciones con la Tricolor.

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“Ahora que guarda los guayos con la selección absoluta, se irá también su pie izquierdo que enamoró al mundo del fútbol”, expresó la Federación. El comunicado vinculó esa despedida con los episodios más recordados de su carrera internacional, entre ellos la actuación en el Mundial de Brasil 2014.

La entidad evocó también las asociaciones ofensivas que el mediocampista construyó junto con Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado y Teófilo Gutiérrez. “James ha sido la magia del balón”, indicó el mensaje, que definió al jugador como una referencia para varias generaciones de futbolistas colombianos.

Jesurún señaló que el vínculo con Rodríguez trasciende su última convocatoria. “No es el futbolista el que se despide; es una parte de nuestra propia historia”, señaló la carta institucional, que incluyó un reconocimiento a su entrega y compromiso durante su permanencia en el seleccionado.

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El comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol despidiendo a James Rodríguez - crédito FCF

Los registros que dejó James Rodríguez con Colombia

El retiro de James Rodríguez deja una serie de marcas en la historia de la selección. El volante cerró su etapa como máximo asistidor del equipo y máximo goleador colombiano en las Eliminatorias Sudamericanas.

Estos son los principales números y reconocimientos del mediocampista con la Tricolor:

Partidos disputados: 131.

Goles anotados: 31.

Mundiales disputados: tres.

Copas América jugadas: cuatro.

Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014: seis goles en cinco partidos.

Máximo anotador de Colombia en Eliminatorias: 14 goles.

Máximo asistidor de la Selección Colombia: 43 asistencias.

Equipo ideal del Mundial de Brasil 2014.

Premio Puskás de la FIFA en 2014 y mejor gol del Mundial de Brasil 2014.

Mejor jugador de la Copa América 2024.

Máximo asistidor de la Copa América 2024: seis asistencias, récord para una edición.

Integrante del equipo ideal de la Copa América en 2019 y 2024.

Subcampeón de la Copa América 2024.

Campeón del Torneo Esperanzas de Toulon en 2011.

Las estadísticas que deja James Rodríguez tras renunciar a la selección Colombia, durante 15 portó la camiseta de la Tricolor - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Brasil 2014 y la Copa América 2024, dos puntos altos de su ciclo

El Mundial de Brasil 2014 representó uno de los momentos centrales de su carrera con Colombia. Rodríguez terminó como goleador del torneo con seis tantos y fue incluido en el equipo ideal. Uno de esos goles recibió el Premio Puskás de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como el mejor tanto del año.

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Diez años después, el mediocampista tuvo otro papel determinante durante la Copa América de 2024. Fue elegido mejor jugador del certamen y registró seis asistencias, la mayor cifra alcanzada por un futbolista en una misma edición. Colombia llegó a la final y terminó como subcampeona.

La Federación Colombiana de Fútbol cerró su homenaje con un mensaje de agradecimiento. El Comité Ejecutivo, los jugadores, el cuerpo técnico y el resto de los colaboradores de la entidad valoraron “la pasión, el compromiso y el talento” con los que Rodríguez defendió la camiseta nacional y le desearon éxito en los retos que emprenda fuera de la selección.

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