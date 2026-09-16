Colombia

Ministerio de Salud intensificará la vacunación con más de 3.000 puntos en Colombia: la inmunización contra el dengue llegará a cuatro ciudades

La campaña del 19 de septiembre se hará en todo el país y suma horarios extendidos, visitas a instituciones educativas y orientación de secretarías de Salud para encontrar el lugar más cercano

La jornada nacional de vacunación estará disponible para quienes vivan o transiten por Colombia, sin distinción de nacionalidad, afiliación al sistema de salud o situación migratoria - crédito Secretaría de Salud Bogotá
La jornada nacional de vacunación estará disponible para quienes vivan o transiten por Colombia, sin distinción de nacionalidad, afiliación al sistema de salud o situación migratoria - crédito Secretaría de Salud Bogotá
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El Ministerio de Salud intensificará la vacunación en todo el país, entre el 14 y el 19 de septiembre de 2026, con jornadas en colegios, horarios nocturnos y más de 3.000 puntos de atención. La estrategia también amplía la aplicación de la vacuna contra el dengue en Cali, Barranquilla, El Carmen de Bolívar y Sahagún.

Los servicios estarán disponibles para las personas que vivan o transiten por Colombia, sin distinción de nacionalidad, afiliación al sistema de salud o situación migratoria. El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que la movilización se desarrolla con las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de salud (IPS).

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La jornada busca reforzar las coberturas de inmunización, reducir el riesgo de enfermedades prevenibles y completar los esquemas de vacunación en las distintas etapas de la vida. La cartera pidió a las familias revisar los carnés de cada integrante y acudir al punto de atención más cercano.

La vacunación contra el dengue se extenderá a nuevos territorios priorizados y estará dirigida a niñas y niños de nueve años o que cursen cuarto grado en 2026. Según el Ministerio de Salud, la medida busca ampliar la protección infantil frente a esta enfermedad.

La estrategia de vacunación busca reforzar las coberturas de inmunización, reducir enfermedades prevenibles y completar los esquemas de vacunación en todas las etapas de la vida - crédito Secretaría de Salud Bogotá
La estrategia de vacunación busca reforzar las coberturas de inmunización, reducir enfermedades prevenibles y completar los esquemas de vacunación en todas las etapas de la vida - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Vacunación en colegios, atención nocturna y jornada nacional

La Vacunatón Escolar abrió la programación y se realizará hasta el 18 septiembre en instituciones educativas de distintas zonas del país. La actividad traslada los servicios de vacunación a los colegios para facilitar que niñas, niños y adolescentes reciban las dosis recomendadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

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El jueves 18 de septiembre se llevará a cabo la Vacunatón Nocturna. La jornada ampliará los horarios de atención para que trabajadores, estudiantes y familias puedan acceder a las vacunas fuera de la jornada habitual de los servicios de salud.

El Día Central de la Jornada Nacional de Vacunación está programado para el sábado 19 de septiembre. La actividad se desarrollará de forma simultánea en el territorio nacional, con más de 3.000 puntos habilitados.

La campaña se desarrolla bajo el lema “Protegemos el presente, cuidamos el futuro”. Las autoridades sanitarias invitaron a la población a consultar los aplicativos y directorios de las secretarías de Salud de cada ciudad o municipio para ubicar los lugares de atención.

El Ministerio de Salud intensificará la vacunación en Colombia del 14 al 19 de septiembre con jornadas en colegios, atención nocturna y más de 3.000 puntos habilitados - crédito Secretaría de Salud Bogotá
El Ministerio de Salud intensificará la vacunación en Colombia del 14 al 19 de septiembre con jornadas en colegios, atención nocturna y más de 3.000 puntos habilitados - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Las personas también pueden comunicarse con su EPS para conocer el punto de vacunación disponible más cercano. La entidad no condicionó la atención a la afiliación de los usuarios, por lo que quienes estén de paso por el país también podrán acceder a los servicios dispuestos durante las jornadas.

Bogotá busca cerrar la brecha de influenza

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud informó que más de 739.000 niñas, niños y personas mayores siguen pendientes de recibir la vacuna contra la influenza. El mayor número de personas sin inmunizar se concentra en menores de seis años y en ciudadanos de 60 años o más.

Con corte al 2 de septiembre de 2026, la ciudad había aplicado 222.356 dosis a personas de 60 años y más. También administró 229.995 dosis a ciudadanos con comorbilidades, 150.858 a niñas y niños entre los seis meses y los cinco años, y 33.963 a gestantes.

Pese a esos avances, más de 230.000 menores de seis años y más de 197.000 personas de 60 años continuaban pendientes de vacunación. La Secretaría señaló que la influenza puede comenzar con fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y malestar general.

La Secretaría Distrital de Salud advirtió que la influenza puede causar neumonía, hospitalización y muerte en población de riesgo, por lo que mantiene la vacunación como medida de prevención - crédito Secretaría de Salud Bogotá
La Secretaría Distrital de Salud advirtió que la influenza puede causar neumonía, hospitalización y muerte en población de riesgo, por lo que mantiene la vacunación como medida de prevención - crédito Secretaría de Salud Bogotá

En la población con mayor riesgo, la enfermedad puede derivar en neumonía, hospitalización e incluso muerte. La entidad recordó que el virus se transmite al toser, estornudar o hablar, por lo que la vacunación se mantiene como una medida de prevención para los grupos priorizados.

La vacuna contra la influenza está dirigida prioritariamente a niñas y niños de seis meses a cinco años, gestantes desde la semana 14, personas de 60 años y más, y ciudadanos con enfermedades o condiciones clínicas de riesgo.

Los grupos priorizados para la vacuna contra la influenza

La Secretaría Distrital de Salud también incluyó entre los grupos priorizados a los convivientes de menores de 18 años con cáncer y al talento humano en salud. En este último grupo están quienes trabajan en urgencias, consulta externa, hospitalización, unidades de cuidado intensivo, laboratorios clínicos, vacunación y equipos básicos de salud.

La subdirectora de Acciones Colectivas de la Secretaría Distrital de Salud, Marcela Martínez, advirtió que las consecuencias de la influenza pueden ser mayores entre quienes enfrentan condiciones de riesgo. “La influenza puede afectar a personas de cualquier edad, pero sabemos que sus complicaciones pueden ser más graves en quienes tienen mayor riesgo”, afirmó.

Bogotá reportó que más de 739.000 niñas, niños y personas mayores siguen pendientes de recibir la vacuna contra la influenza, con mayor rezago en menores de seis años y mayores de 60 - crédito Secretaría de Salud Bogotá
Bogotá reportó que más de 739.000 niñas, niños y personas mayores siguen pendientes de recibir la vacuna contra la influenza, con mayor rezago en menores de seis años y mayores de 60 - crédito Secretaría de Salud Bogotá

La funcionaria dirigió el llamado a las familias con niños pequeños y a las personas mayores de 60 años. “Todavía estamos a tiempo de protegernos”, señaló Martínez, quien vinculó la vacunación con la prevención de complicaciones por enfermedades evitables.

La Secretaría informó que fortalecerá la aplicación de dosis en las IPS, las jornadas extramurales y la búsqueda activa de personas susceptibles de vacunación. Las acciones estarán acompañadas por actividades de información y comunicación para acercar el servicio a quienes aún no han recibido la dosis.

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