Presidente de la Dimayor pidió cárcel para los violentos en el fútbol colombiano: “Las normas protegen a estos vándalos”

En lo que va del segundo semestre de 2026, se han presentado hechos violentos en partidos en Montería, Bogotá, Cali y Valledupar - crédito Colprensa

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El fútbol colombiano ha vuelto a ser empañado por la violencia en los estadios, en esta ocasión, por los disturbios de unos aficionados de Junior en el estadio Armando Maestro de Valledupar, donde el cuadro Tiburón perdió 1-0 frente a Alianza y agravó su crisis de resultados.

Esa clase de hechos son rechazados por la Dimayor, que pide medidas más rigurosas contra los responsables de actos vandálicos, riñas y peleas adentro y afuera de los escenarios deportivos, pues no es la primera vez que se presenta una situación así en la Liga BetPlay.

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De hecho, en ciudades como Bogotá, Cali y Montería ocurrieron casos similares por batallas campales entre barras, daños a los estadios y partidos suspendidos, lo que afecta la continuidad del campeonato y pone en duda la seguridad para organizar un encuentro con público, pues algunos clubes decidieron jugar a puerta cerrada o sin visitantes.

“Se puede ir a vandalizar en un estadio y no pasa nada”

En una entrevista con el periódico El País Cali, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, mostró su molestia porque, pese a las sanciones a las tribunas y barras bravas por hechos violentos, no se puede hacer nada más: “Sancionamos el sofá y no al verdadero causante de los problemas. Se nos habla mucho de la identificación biométrica. La biometría la estamos haciendo desde hace rato”.

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“Hicimos planes pilotos en el Pascual Guerrero, en El Campín, en el Metropolitano, de Barranquilla, ahora en el Atanasio Girardot. No tenemos ningún inconveniente con identificar a aquellas personas. De hecho, tenemos las pruebas en nuestras manos, pero ¿para qué identificar si no se individualizan y se judicializan? El problema está allí“, añadió.

El presidente Carlos Mario Zuluaga ha lidiado con toda clase de problemas en la Dimayor por la violencia en los estadios - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Zuluaga afirmó que la Dimayor pone toda la disposición y recursos para dar con los responsables, pero las autoridades no pueden hacer nada más: “Estamos en capacidad de identificar a todos los que vayan a un partido y en el sitio en que se hagan en la tribuna. La tecnología ya nos permite hacer eso, pero la pregunta es: ¿para qué, si lo identificamos y no podemos hacer absolutamente nada? Se puede ir a vandalizar en un estadio y no pasa nada.

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“Entonces, mientras no haya medidas de judicialización, no lo podemos hacer. Cuando se judicialice en Colombia, en ese momento podremos decir que estamos prestos a tener la biometría a partir de mañana, si es que se requiere”, señaló el directivo.

Transcurría el minuto 38' del partido, ganaba Atlético Nacional 3-0 ante Jaguares, cuando tuvo que ser suspendido el compromiso por estos disturbios de los hinchas en las tribunas - crédito Nacional Es Pasión

“Ni un solo detenido y hacen comparendos”

Zuluaga explicó que la normativa actual no permite que se judicialicen a los violentos en los estadios, por lo que solo se pueden aplicar correctivos como comparendos y suspensiones de tribunas: “Las normas que tenemos en Colombia, que son demasiadas, protegen a estos vándalos en el sentido de que no les podemos evitar que ingresen a los estadios”.

“Desafortunadamente, hay medios que se utilizan para ingresar armas, drogas, pólvora, licor adulterado, porque ni siquiera es legal. Las famosas banderas o trapos se volvieron un problema, se están convirtiendo en un trofeo. Eso nos lleva a que realmente tengamos que tomar medidas de fondo”, añadió el presidente.

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Un grupo de aficionados del local salió al campo de juego y corrió al sector donde estaban los simpatizantes del rojo - crédito @josedavidpinto_/X

Luego de la reunión en el Congreso con los ministerios del Trabajo y del Interior, el dirigente de la Dimayor ve con optimismo que el Gobierno nacional se interese en el problema, pues en la actualidad solo se aplican comparendos a los responsables: “Ni un solo detenido y hacen comparendos. La gente en este país no paga los comparendos de tránsito, mucho menos va a pagar los comparendos que le hacen por mal comportamiento en un estadio”.

“Es decepcionante, sí, pero ese es el problema que hay que enfrentar. La Policía no es la que tiene la culpa, la culpa la tienen los jueces a quienes se les lleva un vándalo de estos, que se coge armado, agrediendo, pero la flagrancia desafortunadamente mal interpretada es que tienen que estar matando a la persona para que realmente se puedan judicializar. Entonces, no puede ser que tenga que haber muertos para que judicialicemos y metamos a la cárcel a los vándalos”, finalizó.

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