Colombia

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

La cita musical reunió a un público proveniente de distintas regiones del país y del exterior, con Beéle y Ricky Martin como los artistas de cierre en los dos días de duración

Bajo el concepto “El Futuro es Latino”, el Festival Cordillera reunió a más de 40 artistas en cuatro tarimas durante dos días en Bogotá - crédito cortesía Páramo Presenta
Bajo el concepto “El Futuro es Latino”, el Festival Cordillera reunió a más de 40 artistas en cuatro tarimas durante dos días en Bogotá - crédito cortesía Páramo Presenta
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Los días 12 y 13 de septiembre de 2026 se celebró la quinta edición del Festival Cordillera, evento que se consolidó como uno de los más destacados de Latinoamérica en los últimos años gracias a su apuesta enfocada principalmente en artistas hispanohablantes y en celebrar la latinidad desde el pop, el folclor o la experimentación.

Bajo el concepto “El Futuro es Latino”, el festival reunió durante los dos días a más de 40 artistas de distintos países de la región, distribuidos en cuatro tarimas. El cartel incluyó presentaciones de Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul, Kany García, Andrés Cepeda, Los Amigos Invisibles, Cultura Profética, Panteón Rococó, Grupo Niche, Fobia, Virus, Miguel Mateos, Diamante Eléctrico, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur y Tan Biónica, entre otros.

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El cartel del Festival Cordillera incluyó a Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul y Kany García, entre otros artistas de la región - crédito cortesía Páramo Presenta
El cartel del Festival Cordillera incluyó a Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle, Sean Paul y Kany García, entre otros artistas de la región - crédito cortesía Páramo Presenta

El evento también contó con experiencias musicales adicionales, más allá de los escenarios habituales. En Coke Studio: La Tierra del Olvido se presentaron artistas como Herencia de Timbiquí, con la aparición sorpresa de Carlos Vives. En Club Macondo by Club Colombia hubo encuentros especiales, entre ellos una presentación de Andrés Cepeda junto al Sexteto Macondo.

A dos días de su conclusión, la productora Páramo Presenta presentó su reporte de lo que dejó esta quinta edición en números: 70.000 asistentes en dos días, y un impacto económico estimado en más de 80.000 millones de pesos para Bogotá.

La procedencia de los asistentes y el gasto que generaron

Páramo Presenta informó que el Festival Cordillera 2026 tuvo 70.000 asistentes y generó un impacto económico superior a 80.000 millones de pesos para Bogotá - crédito cortesía Páramo Presenta
Páramo Presenta informó que el Festival Cordillera 2026 tuvo 70.000 asistentes y generó un impacto económico superior a 80.000 millones de pesos para Bogotá - crédito cortesía Páramo Presenta

Del total de asistentes, 18.410 fueron visitantes nacionales provenientes de otras regiones del país, lo que equivale al 26,3%, mientras que 9.590 llegaron desde el extranjero, un 13,7% del público total. No obstante, la cifra representa una baja frente a los 82.000 asistentes que registró la edición 2025 —su pico hasta ahora—, de los cuales más de 30.000 fueron turistas, marcando el primer descenso en la convocatoria del festival desde su creación en 2022.

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En lo económico, el festival aportó cerca de 2.300 millones de pesos en contribuciones parafiscales e impulsó la generación de más de 55.000 empleos directos, indirectos e inducidos, según los datos difundidos por la organización. Más de 70 emprendimientos participaron en el Mercadito Latino y 45 restaurantes formaron parte de la oferta gastronómica del evento.

La edición 2026 registró 18.410 visitantes nacionales y 9.590 asistentes del extranjero, en el primer descenso de convocatoria desde la creación del festival en 2022 - crédito cortesía Páramo Presenta
La edición 2026 registró 18.410 visitantes nacionales y 9.590 asistentes del extranjero, en el primer descenso de convocatoria desde la creación del festival en 2022 - crédito cortesía Páramo Presenta

El gasto realizado por residentes, turistas nacionales e internacionales impulsó directamente a sectores como el hotelero, el transporte, la gastronomía, el comercio y las industrias creativas de la ciudad durante la semana de realización del evento.

Una iniciativa ambiental para proteger la Amazonía

La edición 2026 marcó el lanzamiento de Ecos por la Amazonía, una iniciativa impulsada por Páramo Impacta y NESsT que busca proteger ese ecosistema a través de un fondo de inversión de impacto. Para ello, cada transacción realizada dentro del festival contribuirá a la guardianía de 1.200 metros cuadrados de selva amazónica, con el objetivo de apoyar bionegocios indígenas y locales y promover procesos de conservación a largo plazo.

Según dio a conocer Páramo Presenta, Cordillera fue certificado como un evento carbono neutro tras la implementación de medidas como paneles solares y baterías de almacenamiento para reducir el uso de diésel, a lo que se sumó un plan de gestión de residuos orientado a la meta de residuo cero al relleno sanitario, la instalación de 109 baños secos y un sistema de cuidado del agua denominado Eko Muros, que se encarga de recolectar agua lluvia para su uso dentro del evento.

La agenda de festivales que continúa en el parque Simón Bolívar

Tras el cierre del Festival Cordillera, el Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá otros tres eventos musicales entre octubre y noviembre.

Rock al Parque celebrará su edición número 30 los días 10, 11 y 12 de octubre. El festival, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), reunirá a más de 60 agrupaciones nacionales e internacionales bajo el lema “30 años y 30 ediciones estremeciendo a Bogotá”. El cartel incluye a Mon Laferte, Apocalyptica, Ministry, Editors, Rata Blanca y Stratovarius como cabezas de cartel, junto con Serú Girán —representado por David Lebón y Pedro Aznar—, Los Bunkers, Gondwana y Desorden Público. La programación se completa con 26 agrupaciones de la escena distrital bogotana, seleccionadas mediante becas del Idartes.

Dos semanas después se realizará Hip Hop al Parque los días 24 y 25 de octubre bajo el concepto “Desde la esquina se escribe la historia”. El festival, de entrada gratuita, reunirá a artistas nacionales e internacionales del rap, el breakdance, el DJing y el graffiti, con el objetivo de reivindicar al barrio como territorio de creación cultural y política.

Salsa al Parque llegará a su edición número 27 los días 28 y 29 de noviembre, con el lema “La revolución que nunca deja de sonar”. El evento, también organizado por Idartes, convocará a orquestas colombianas e internacionales para dos jornadas de conciertos gratuitos en la tarima principal del parque, con actividades de baile social y espacios culturales adicionales.

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