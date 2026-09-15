Colombia

Baum Festival se moverá a febrero para su próxima edición en 2027: esta fue la razón dada por uno de sus creadores

El evento, uno de los más reconocidos de la música electrónica en el país, se venía celebrando tradicionalmente en mayo, en Corferias; con el cambio, se espera que la boletería salga a la venta en las siguientes semanas

El célebre festival de música electrónica adelantó su realización, y confirmó que se seguirá celebrando en Corferias - crédito cortesía Páramo Presenta
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2026 está entrando en su recta final, y aunque las sorpresas con nuevos conciertos en el último trimestre del año están a la orden del día, de a poco el interés se va enfocando en lo que podría ofrecer el calendario de conciertos en Colombia durante 2027.

Como es costumbre, la música electrónica es uno de los focos más llamativos para el público, especialmente en lo relacionado con los festivales. Y uno de los nombres indispensables es el Baum Festival, reconocido como uno de los más importantes en la historia por albergar algunos de los actos más importantes y desafiantes del panorama nacional e internacional, en el complejo de Corferias (Bogotá).

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Habitualmente se celebra en mayo, y en su más reciente edición en 2026 contó con la presencia de figuras como Underworld, Disclosure, Richie Hawtin, Paul Oakenfold, Nina Kraviz o Adrian Mills.

Por todo lo anterior, los seguidores del evento se vieron sorprendidos el martes 15 de septiembre cuando se anunció que para su edición de 2027, Baum Festival se realizará los días 12 y el 13 de febrero, adelantándose tres meses a su época habitual. De igual modo, se confirmó que el evento volverá a celebrarse en Corferias, esta vez bajo el lema “Los bajos en el pecho”.

Baum Festival 2027 se realizará el 12 y 13 de febrero en Corferias, tres meses antes de su fecha habitual en mayo
Baum Festival 2027 se realizará el 12 y 13 de febrero en Corferias, tres meses antes de su fecha habitual en mayo - crédito Baum Festival/Instagram

Se espera que en los próximos días se pongan a la venta las entradas Early Birds, orientadas al público que desea asegurar sus boletas antes de conocerse el cartel definitivo.

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Las reacciones frente a esta decisión fueron encontradas, debido a que hubo quienes no se sintieron del todo cómodos con las nuevas fechas, pero sobre todo por quienes mostraron su malestar por el hecho de que el evento se siga celebrando en Corferias, al señalar aspectos como falta de controles en el aforo de los escenarios y repetidas denuncias por robo durante la pasada edición.

Las entradas Early Birds de Baum Festival 2027 saldrán a la venta antes de que se conozca el cartel definitivo
Las entradas Early Birds de Baum Festival 2027 saldrán a la venta antes de que se conozca el cartel definitivo - crédito Baum Festival/Instagram

A su vez, esto llevó a que usuarios especularan con los motivos por los que se tomó esta determinación, siendo uno de los más apuntados el anuncio que hizo Corferias, en marzo de 2026, de iniciar un plan de remodelación del complejo a partir de 2027.

Cabe señalar que su presidente ejecutivo, Andrés López, advirtió que las ferias habituales se seguirán realizando durante los tres años que se tienen contemplados para la realización de las obras.

La palabra del fundador de Baum Festival

En las últimas horas, el portal BCapital Techno difundió las declaraciones de Cheo Cubillos, una de las personas detrás de la creación y curaduría de Baum Festival desde sus inicios. Según explicó, el motivo por el que optaron por adelantar la fecha del festival se debió a la reconfiguración que vivió el calendario de festivales de música electrónica en Europa.

“Básicamente, nos adelantamos para poder seguir bookeando como tenemos acostumbrado al público”, explicó Cubillos al citado medio. “Cuando Baum Festival se planeó en mayo hace 12 años, fue pensando en que fuera antes de Ibiza y el inicio de la temporada de festivales en Europa. A través de esos años, los opening de Ibiza cada vez se han ido adelantando más y ya en mayo existen muchos festivales en Europa”, expresó.

Corferias - Elecciones Colombia
El anuncio de Baum Festival 2027 generó reacciones divididas por las nuevas fechas y por la continuidad del evento en Corferias - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta coyuntura fue la que llevó a los organizadores a buscar una ventana con menor competencia directa. “En febrero estamos más pegados a festivales de la región con los que nos podemos alimentar mutuamente”, agregó Cubillos, en referencia a la posibilidad de coordinar carteles y artistas con otros eventos latinoamericanos que se celebran en ese período del año.

A pesar de las versiones que apuntaban a una posible mudanza del recinto, Baum Festival continuará en Corferias, el mismo espacio ferial donde se celebran eventos como la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Feria del Hogar o la Comic Con Colombia: “A pesar de que consideramos mucho salirnos de Corferias, para mí es muy importante que el festival tenga una esencia, y esa esencia siempre va a ser Bogotá”.

El organizador vinculó esa decisión con la identidad de la escena electrónica local, por lo que explicó: “La forma como se ha desarrollado por años la escena bogotana es la inspiración y siempre será: representar el club y la bodega al mismo tiempo. Uno de los retos siempre ha sido ese, que los escenarios sean clubs gigantes y bodegas de la zona industrial, que es donde empezó todo”.

Cubillos también destacó el valor simbólico del recinto para el público capitalino: “Muchas veces no se mira a fondo, pero estamos bailando en el mismo lugar donde sucede la Feria del Libro. Un lugar que conocemos todxs desde el colegio”.

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