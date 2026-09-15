Colombia

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia y así reaccionaron algunas celebridades: “Gracias por ese maravilloso legado”

Figuras del entretenimiento y organismos del fútbol internacional expresaron su reconocimiento al volante de la Tricolor, cerrando una carrera de 131 partidos disputados y 31 goles anotados

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia a dos días de la lista de convocados para la próxima fecha FIFA ante México, Perú y Paraguay - crédito Carlos Ortega/EFE
James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia a dos días de la lista de convocados para la próxima fecha FIFA ante México, Perú y Paraguay - crédito Carlos Ortega/EFE
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A dos días de que se diera a conocer la lista de convocados para la selección Colombia de cara a la próxima fecha FIFA, el futbolista James Rodríguez publicó este martes 15 de septiembre de 2026 un video en sus redes sociales con el que anunció su retiro del combinado nacional luego de tres Mundiales disputados en 2014, 2018 y 2026, saliendo máximo goleador del primero disputado en Brasil.

La noticia generó todo tipo de mensajes de despedida por parte de figuras de la farándula nacional, colegas y organismos del fútbol internacional en las publicaciones que acompañaron el anuncio.

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“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó el volante, de 35 años, actual jugador del Atlético Nacional, en el mensaje difundido en sus cuentas oficiales.

Este fue el mensaje de despeida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X

Entre las primeras reacciones se destacó la de la periodista Melissa Martínez, quien escribió: “Gracias por todo, James. Por los goles, las asistencias, las alegrías y tantos momentos inolvidables. Para siempre en la historia de nuestra Selección”.

En esa línea se manifestó la también periodista Sheyla García: “Nos diste todo, nos elegiste 🇨🇴 en todos tus momentos asi se te viniera el mundo encima. Y si, en muchos momentos no supimos valorarte… Te vamos a extrañar lo que no está dicho".

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Otra persona que reaccionó a la noticia fue la actriz y presentadora Maleja Restrepo, que lo definió como “legendario”, mientras que la modelo Katherine Porto respondió con una serie de emojis de corazones. Una reacción similar tuvo Marcelo, excompañero de James en el Real Madrid.

La despedida de James Rodríguez generó mensajes de periodistas, actores, modelos y presentadores en redes sociales - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
La despedida de James Rodríguez generó mensajes de periodistas, actores, modelos y presentadores en redes sociales - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

A esos mensajes se sumó la actriz Lorena Meritano. La argentina, recordada por los colombianos gracias a su papel antagónico en Pasión de Gavilanes, resumió su despedida con un breve “Crack”, acompañado de emojis de aplausos.

La presentadora Jessica Cediel, por su parte, publicó: “Gracias por tanto JR10”. Por su parte, la modelo Kimberly Reyes también dejó su comentario en la publicación: “Gracias por ese maravilloso legado y tantas alegrías con la tricolor James David. Siempre serás un orgullo para Colombia”.

Así recordaron FIFA y Conmebol la carrera internacional de James Rodríguez

La cuenta oficial de la Copa América destacó su participación en la edición de 2024, donde Colombia terminó subcampeona detrás de Argentina - crédito @copaamerica/Instagram
La cuenta oficial de la Copa América destacó su participación en la edición de 2024, donde Colombia terminó subcampeona detrás de Argentina - crédito @copaamerica/Instagram

Tampoco faltaron las organizaciones deportivas entre las que se manifestaron tras conocerse la noticia del retiro del ‘10′ de la selección Colombia.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se pronunció desde su cuenta oficial en Instagram, donde acompañó una fotografía del jugador con la camiseta de la selección, con el mensaje: “El crack que daba su mejor versión cuando se vestía de @fcfseleccioncol. Gracias por tanta magia, @jamesrodriguez10”. La publicación superó los 3.800 ‘me gusta’ en la primera hora.

Por su parte, la cuenta oficial de la Copa América —torneo que disputó en cinco oportunidades, siendo dos veces semifinalista y una subcampeón— también dedicó unas palabras al volante en una imagen que lo muestra celebrando un gol con la camiseta cafetera: “Colombia, James Rodríguez”, se lee en la publicación, acompañada de emojis con los colores de la bandera nacional.

La FIFA se unió a las despedidas a través de la cuenta de la Copa Mundial de la FIFA, que compartió una imagen del gol de James ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 —torneo del que terminó llevándose la Bota de Oro como máximo goleador—, con el mensaje: “¡Sin duda nunca olvidaremos este gol! Gracias, James”.

La FIFA recordó el golazo de James Rodríguez ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 - crédito @fifaworldcup/Instagram
La FIFA recordó el golazo de James Rodríguez ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 - crédito @fifaworldcup/Instagram

James Rodríguez disputó 131 partidos con la camiseta de la selección Colombia y anotó 31 goles, con lo que se convirtió en el segundo máximo goleador histórico del combinado nacional —solamente superado por Radamel Falcao García— y el jugador con más partidos disputados —empatado con el recientemente retirado de la actividad, David Ospina—.

Su último tanto con la selección fue el 10 de septiembre de 2024, en el triunfo 2 a 1 sobre Argentina por las eliminatorias al Mundial de 2026.

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