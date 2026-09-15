Colombia

Maluma anunció el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño: publicó tierna fotografía junto a su pareja Susana Gómez

El cantante colombiano compartió una imagen en blanco y negro junto a su pareja y el recién nacido, que nació el lunes 14 de septiembre de 2026 y agrandó la familia que ya formaban con París

Maluma confirmó en sus redes sociales el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, fruto de su relación con Susana Gómez - crédito Maluma / Instagram
Maluma confirmó en sus redes sociales el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, fruto de su relación con Susana Gómez - crédito Maluma / Instagram
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Maluma confirmó el nacimiento de su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, con una fotografía en blanco y negro junto a su pareja, Susana Gómez, publicada el martes 15 de septiembre en Instagram. El bebé nació el lunes 14 de septiembre de 2026, según la inscripción que acompañó la imagen difundida por el cantante colombiano.

El artista, cuyo nombre es Juan Luis Londoño Arias, compartió una postal tomada en una habitación de hospital. En ella aparece con bata médica y gorro, mientras sostiene al recién nacido y se inclina hacia Susana, que permanece recostada en una camilla. Ambos sonríen y juntan sus cabezas frente a la cámara.

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“Orión Londoño Gómez. 14/09/26”, escribió el intérprete junto a un corazón azul. La publicación no incluyó detalles sobre el lugar del nacimiento ni información adicional sobre el estado de salud de la madre y el bebé.

La llegada de Orión convierte en hermana mayor a París, la primera hija de la pareja, nacida en marzo de 2024. Con la nueva imagen, el músico volvió a mostrar un aspecto de su vida familiar que en los últimos años comenzó a compartir con mayor frecuencia en sus redes sociales.

La inscripción difundida por Maluma indicó que Orión Londoño Gómez nació el 14 de septiembre de 2026 - crédito maluma / Instagram
La inscripción difundida por Maluma indicó que Orión Londoño Gómez nació el 14 de septiembre de 2026 - crédito maluma / Instagram

El anuncio acumuló rápidamente miles de reacciones y mensajes de seguidores y colegas. Entre las figuras que felicitaron a la familia estuvieron Carlos Rivera, Laura Pausini, Luis Fonsi, Thalía, Greeicy, Valentina Ferrer, el futbolista Guillermo “Memo” Ochoa y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

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El embarazo había sido anunciado en mayo durante el Día de la Madre

La pareja hizo público el segundo embarazo de Susana el 10 de mayo de 2026, durante las celebraciones por el Día de la Madre. En aquella oportunidad, el cantante compartió una fotografía en la que aparecía junto a París, mientras ambos besaban el vientre de Gómez.

Semanas después, Maluma confirmó durante una entrevista con Billboard que esperaban un niño. “Es un niño, todavía estamos pensando en el nombre. Tenemos muchas opciones”, dijo entonces, antes de que la pareja revelara que el elegido sería Orión.

El cantante explicó que ambos decidieron mantener en privado una parte del embarazo. “Como que me parecía bonito disfrutarme una gran parte del embarazo sin tener que pensar en otras cosas. Simplemente estar en el hogar, como pareja, y gozármelo”, expresó en ese diálogo.

El nacimiento de Orión convirtió a París en hermana mayor, después de que la primera hija de Maluma y Susana Gómez naciera en marzo de 2024 - crédito maluma / Instagram
El nacimiento de Orión convirtió a París en hermana mayor, después de que la primera hija de Maluma y Susana Gómez naciera en marzo de 2024 - crédito maluma / Instagram

También se refirió a la expectativa familiar que generaba la llegada de un varón. “Con este bebé, y más sabiendo que es niño, yo ando en una felicidad, en una alegría y en un gozo”, afirmó el músico, que ya había narrado públicamente el impacto que tuvo en su vida el nacimiento de París.

Orión es el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez

Orión Londoño Gómez es el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez, que mantienen una relación desde 2020. La pareja recibió a su primera hija, París, en marzo de 2024, cuando el cantante compartió con sus seguidores distintas postales de sus primeros días como padre.

Susana Gómez, arquitecta nacida en Medellín, mantiene un perfil público más reservado que el cantante. Aun así, ha acompañado algunos de los anuncios personales que Maluma eligió compartir con sus millones de seguidores, como el nacimiento de París y la confirmación del segundo embarazo.

El nombre Orión remite a una figura de la mitología griega y también a una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno. No obstante, la pareja no explicó públicamente los motivos de la elección.

Maluma y Susana Gómez celebraron el segundo cumpleaños de su hija Paris Londoño Gómez con una fiesta temática marina privada en familia - crédito maluma / Instagram
Orión Londoño Gómez es el segundo hijo de Maluma y Susana Gómez, que mantienen una relación desde 2020 - crédito maluma / Instagram

La imagen publicada el 15 de septiembre es, hasta el momento, la primera fotografía compartida por el artista tras el nacimiento del bebé. En ella, la inscripción confirma que el niño nació el 14 de septiembre de 2026 y que llevará los apellidos Londoño Gómez.

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