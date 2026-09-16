William Tesillo, de Atlético Nacional, y Jhonier Guerrero, de Millonarios, son dos de los diez mejores jugadores en sus posiciones, según el CIES

William Tesillo fue elegido el octavo mejor defensor en Suramérica, según el CIES de la FIFA, y Jhionier Guerrero el sexto mejor en su posición de lateral derecho - crédito @ tesillowilliam/Instagram - @jhonierguerrero.17/Instagram

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William Tesillo ocupó el octavo puesto entre los defensores centrales de mayor rendimiento de Sudamérica, según el ranking elaborado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). El zaguero de Atlético Nacional obtuvo 76,3 puntos y fue el único colombiano entre los 10 primeros.

La clasificación estuvo encabezada por Arturo Vidal, mediocampista chileno de Colo Colo que actuó como defensor central durante la temporada 2026. El CIES evaluó su rendimiento en esa función que denomina como CentreBacks, que al traducirla a español inidca defensores centrales, y le asignó 80,1 puntos.

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El informe incluyó a futbolistas de los torneos de Primera División de Sudamérica que superaron los 540 minutos de juego. Tesillo cumplió ese requisito y acumuló 2.103 minutos, en 24 partidos jugados, sin contar el tiempo añadido.

El índice no clasifica a los jugadores según la posición que suelen ocupar a lo largo de sus carreras, sino de acuerdo con la función que desempeñaron en el período analizado. Por ese motivo, Vidal aparece en la nómina de defensores centrales, pese a que habitualmente juega como mediocampista.

William Tesillo, central de Atlético Nacional, es el octavo mejor jugador en su posición, según la FIFA - crédito Colprensa

Ranking de los mejores defensores centrales de Suramérica

Los 10 defensores centrales de mejor rendimiento de Sudamérica, según el CIES:

Arturo Vidal — Colo Colo (Chile): 80,1 Lautaro Di Lollo — Boca Juniors (Argentina): 79,4 Léo Ortiz — Flamengo (Brasil): 78,6 Francisco Álvarez — Argentinos Juniors (Argentina): 78,5 Léo Pereira — Flamengo (Brasil): 78,4 Francisco Calvo — Nacional (Uruguay): 77,5 Nicolás Otamendi — River Plate (Argentina): 76,6 William Tesillo — Atlético Nacional (Colombia): 76,3 Mateo Carabajal — Independiente del Valle (Ecuador): 76,1 Jonathan Jesus — Cruzeiro (Brasil): 76,0

La puntuación corresponde a un índice de rendimiento elaborado por el CIES a partir de datos de Impect. La medición contempla variables como las acciones defensivas a ras de piso, el juego aéreo, la distribución del balón, la creación de ocasiones, los regates y la definición.

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Este es el ranking completo publicado por el CIES de la FIFA sobre los mejores jugadores defensivos del Suramérica - crédito @cies_football/Instagram

Jhonier Guerrero fue sexto entre los laterales de Sudamérica

Tesillo no fue el único colombiano destacado por el CIES. Jhonier Guerrero, futbolista de Millonarios, integró la lista de los 10 laterales de mejor rendimiento de Sudamérica. El jugador, que actúa por la banda derecha, recibió una calificación de 76,2 puntos.

El listado corresponde a la categoría wide backs, que agrupa a los laterales. El estudio evaluó el desempeño de los futbolistas durante la temporada 2026 en los torneos de Primera División de Sudamérica. Al igual que en el ranking de defensores centrales, los jugadores debían superar los 540 minutos disputados para ingresar en la medición.

Guerrero cumplió con ese requisito y fue el único representante de Millonarios en la clasificación. En 2026 acumuló 2.151 minutos en 27 partidos entre todas las competencias. En la Liga BetPlay disputó 1.885 minutos en 23 apariciones, con 20 titularidades.

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El colombiano registró la misma puntuación que Gonzalo Montiel, de River Plate. Ambos recibieron 76,2 puntos, aunque el ranking ubicó a Guerrero en el sexto lugar y al argentino en el séptimo. El primer puesto fue para Layan Loor, de Independiente del Valle, con 78,9 puntos.

El ranking completo de los mejores laterales de Suramérica, según el CIES de la FIFA - crédito @cies_football/Instagram

Layan Loor encabezó la clasificación de laterales

Los 10 laterales de mejor rendimiento de Sudamérica, según el CIES:

Layan Loor — Independiente del Valle (Ecuador): 78,9 Marcos Acuña — River Plate (Argentina): 78,4 Renê Rodrigues — Fluminense (Brasil): 77,3 Sebastián Prieto — Argentinos Juniors (Argentina): 77,0 Joaquín Piquerez — Palmeiras (Brasil): 76,4 Jhonier Guerrero — Millonarios (Colombia): 76,2 Gonzalo Montiel — River Plate (Argentina): 76,2 Matheus França — Corinthians (Brasil): 75,9 Matheus Bidu — Corinthians (Brasil): 75,8 Igor Formiga — Mirassol (Brasil): 75,7

El número que acompaña a cada futbolista corresponde al índice de rendimiento asignado por el CIES. La metodología utiliza datos de Impect y evalúa aspectos de: juego aéreo ofensivo, juego aéreo defensivo, finalización, chances para gol creadas, superación del rival con balón en posesión, crear la idea de juego, salida del esférico en posesión desde campo propio y quites a ras del suelo.

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