Juan Guillermo Cuadrado será el número 7 de Millonarios: día y hora para su presentación oficial

Juan Guillermo Cuadrado portará el número 7 en Millonarios, un dorsal que ha portado jugadores históricos como Willington Ortiz - crédito @cuadrado/Instagram-@mundomillos/Instagram

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Juan Guillermo Cuadrado usará el dorsal número siete en Millonarios. Según pudo confirmar Infobae Colombia, el jugador colombiano utilizará ese dígito no tanto por elección, sino porque es uno de los pocos disponibles en la plantilla actual.

“De hecho nadie lo tiene ocupado, es más por eso”, indicó a este medio una fuente cercana al club Embajador.

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Cuadrado será presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios este miércoles 16 de septiembre, a las 10:30 a. m., en la sede Xcoli del club en Bogotá. Allí comenzará su etapa en el fútbol colombiano tras una carrera de 17 años en Europa. El futbolista de 38 años llegó a la capital del país el domingo 14 de septiembre en un vuelo privado.

La presentación pondrá fin a varios días de expectativa desde que Millonarios anunció la incorporación del antioqueño el 10 de septiembre. El club firmó al exjugador de Juventus, Inter de Milán y Chelsea hasta junio de 2027, después de su salida de Pisa, de Italia.

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El "Panita" será presentado a partir de las 10:30 a. m. (hora de Colombia) -crédito Millonarios FC

Cuadrado usará el dorsal número 7, una camiseta asociada con varios extremos y delanteros que dejaron su nombre en la historia embajadora. El caso más representativo es el de Willington Ortiz, figura del equipo durante la década de 1970 y referente de la selección Colombia.

El futbolista llega para ampliar las opciones por el costado derecho. El director deportivo Ariel Michaloutsos explicó que puede actuar como lateral, carrilero o extremo, posiciones que cobraron relevancia en el plantel después de la lesión de Jhomier.

Millonarios espera que Cuadrado esté disponible ante Boyacá Chicó

La posibilidad de un estreno dependerá de su estado físico y de la revisión sobre una eventual sanción pendiente. El pasado viernes 11 de septiembre de 2026, en una entrevista con Win Sports, el técnico Alberto Gamero dio a conocer su intención de darle minutos en el partido contra Boyacá Chicó, previsto para el sábado 19 de septiembre a las 14:00 en el estadio El Campín.

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La llegada de Cuadrado representa su regreso al país después de su salida de Independiente Medellín en 2009. En Europa pasó por Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa, con una trayectoria que incluye títulos de Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia.

El número 7 acompañó distintos momentos de ese recorrido. Lo llevó en el Lecce, durante la temporada 2011-2012; en Juventus entre 2016 y 2018; y en el Inter de Milán durante la campaña 2023-2024. También utilizó ese dorsal en Atalanta, en la temporada 2024-2025.

En Juventus, Cuadrado cedió el número cuando Cristiano Ronaldo llegó al club en 2018. Desde entonces volvió a usar el 16 durante varias campañas antes de recuperar el 7 en el Inter.

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Juan Guillermo Cuadrado firmó con Millonarios hasta junio de 2027 y hay mucha ilusión por su juego - crédito Reuters

Los antecedentes de Cuadrado con el dorsal 7

Lecce, temporada 2011-2012: fue una de sus primeras experiencias con el número en Italia, durante su préstamo desde Udinese.

Juventus, temporadas 2016-2017 y 2017-2018: vistió el 7 antes de entregárselo a Cristiano Ronaldo y pasar al 16.

Inter de Milán, temporada 2023-2024: retomó el dorsal al firmar con el equipo neroazzurro.

Atalanta, temporada 2024-2025: mantuvo el número 7 en su paso por Bérgamo.

El "Panita" ya llegó a Bogotá para oficializar su vínculo con los Azules-crédito @LPEmbajadora/X

Willington Ortiz encabeza la lista de históricos con el 7 azul

El principal antecedente de la camiseta en Millonarios es Willington Ortiz. El exdelantero fue campeón de liga en 1972 y 1978, y registró 96 goles en 328 partidos, de acuerdo con los registros históricos difundidos sobre su paso por el club.

Otros futbolistas que utilizaron el 7 en distintas etapas fueron:

Ayron del Valle , goleador y campeón de la Liga 2017-II.

Emerson Rivaldo Rodríguez , extremo surgido de las divisiones inferiores.

Wilberto Cosme , delantero con actuaciones destacadas durante 2012.

Yuber Quiñones , quien llevó el dorsal entre 2022 y 2024.

Diego Herazo , atacante del plantel en la temporada 2021-2022.

Ricardo Márquez, delantero que utilizó el número entre 2019 y 2021.

La rueda de prensa del miércoles permitirá conocer las primeras declaraciones de Cuadrado como jugador embajador y establecerá el calendario para su incorporación plena a los entrenamientos de Millonarios.