Colombia

Petro llamó “presidente ilegítimo” a Abelardo de la Espriella ante miembros del Parlamento Europeo: “Manipulando el voto de millones de colombianos”

El exmandatario señaló que el verdadero ganador de los comicios fue el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda

Petro llamó “presidente ilegítimo” a Abelardo de la Espriella ante miembros del Parlamento Europeo por presunto fraude electoral - crédito Presidencia - Infobae Colombia
Petro llamó “presidente ilegítimo” a Abelardo de la Espriella ante miembros del Parlamento Europeo por presunto fraude electoral - crédito Presidencia - Infobae Colombia
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El exjefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, calificó de “presidente ilegítimo” a Abelardo de la Espriella ante miembros del Parlamento Europeo, en una conferencia en Estrasburgo, Francia. Petro publicó su intervención en sus redes sociales acompañado de un mensaje, señalando que un fraude electoral impuso a “un ciudadano estadounidense socio de la mafia de la cocaína” pese a que, conforme a su versión, las mayorías colombianas eligieron a Iván Cepeda.

En sus señalamientos, destacó al nuevo embajador de Colombia ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina, a quien identificó como nieto del expresidente Mariano Ospina Pérez, encargado de incluir a Javier Negre, asociado con Fernando Cerimedo, en la campaña del líder del movimiento político Defensores de la Patria.

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El exmandatario señaló que el verdadero ganador de los comicios fue el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X
El exmandatario señaló que el verdadero ganador de los comicios fue el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

“Metió a Negre a la campaña de Abelardo para construir la matrix de la mentira con dos millones de bots embruteciendo y manipulando el voto de millones de colombianos”, escribió Petro en X.

El líder de la oposición vinculó el uso de la tecnología con disputas políticas y económicas. “Inteligencia artificial ligada al falseamiento de la realidad y el embrutecimiento, para que un grupo muy pequeño de mega ricos dueños del número y el software puedan controlar las armas más poderosas de gobiernos en la extrema derecha”, expresó.

Petro también afirmó que esos sectores buscarían apropiarse de reservas de petróleo, carbón y gas para mantener su poder geopolítico. También mencionó granjas de bots descubiertas en América Latina y el proyecto Palantir, al que atribuyó un rol informacional en la guerra de Gaza.

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A su vez, relacionó esos elementos con dirigentes como J. D. Vance y Benjamin Netanyahu, además de cuestionar a mandatarios latinoamericanos. “Un verdadero peligro para la existencia de la vida y la humanidad. Un tecnofascismo mundial que nos lleva al holocausto global”, expuso.

“Granjas de bots descubiertas en América Latina, el proyecto Palantir como base informacional del genocidio en Gaza, la arriculación de los megarricos de la oscuridad con Vance y Netanyahu, presidentes latinoamericanos disfrazados de cipayos y construyendo pobreza social, nos muestran el peligro Un verdadero peligro para la existencia de la vida y la humanidad. Un tecnofascismo mundial que nos lleva al holocausto global(sic)”, concluyó.

El discurso de Petro ante diputados del Parlamento Europeo

El exjefe de Estado habló sobre varios de los problemas que considera fundamental atender en la política a nivel global - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro pidió ante diputados del Parlamento Europeo una red global de tecnoactivismo para enfrentar lo que definió como “tecnofascismo”, un fenómeno que, según sostuvo, busca sustituir la razón y la ciencia por una matriz de falsedad capaz de afectar la mente humana.

El expresidente colombiano vinculó esa preocupación con los resultados educativos y afirmó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sufrió un descenso en lectura. También señaló que Colombia fue uno de los pocos países que no cayó, aunque reconoció que el país partía de niveles bajos en esa materia.

Petro presentó el progresismo como un proyecto cuyo eje debe ser la ciencia, aun cuando recurra a la pasión, las tradiciones o las banderas. “No hay progresismo sin ciencia”, afirmó durante su intervención.

Para el economista, la disputa política tiene una dimensión cultural y tecnológica: contrapuso la “luz” de la razón con una “oscuridad” que atribuyó al debilitamiento de la capacidad de distinguir entre hechos y simulaciones.

Gustavo Petro vinculó la caída en lectura con la inteligencia artificial y los videojuegos

Gustavo Petro vinculó la caída en lectura con la inteligencia artificial y los videojuegos - crédito José Méndez/EFE
Gustavo Petro vinculó la caída en lectura con la inteligencia artificial y los videojuegos - crédito José Méndez/EFE

Al referirse a las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), Petro sostuvo que el retroceso educativo debe leerse como parte de un proceso que afecta la formación intelectual de niños y jóvenes. “No nos estamos educando, nos están embruteciendo”, dijo.

El expresidente atribuyó ese fenómeno a la acción de la inteligencia artificial a través de los videojuegos. En su exposición, esa tecnología no apareció solo como una herramienta, sino como parte de un mecanismo que puede alterar la percepción de la realidad.

A la par, citó a Stephen Hawking para explicar el riesgo que, a su juicio, implica borrar el límite entre lo real y lo virtual. “Si un ser humano pierde la frontera entre realidad y virtualidad, que es lo mismo que hacen las drogas, se acabó como ser humano”, afirmó al atribuir la frase al físico británico.

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