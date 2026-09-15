Junior es último en la Liga BetPlay: desde cuándo el equipo barranquillero no estaba en el fondo de la tabla

Junior FC cambió de entrenador y sigue sin levantar cabeza en la Liga - crédito Colprensa

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La victoria de Deportivo Pasto 1-0 contra América de Cali en la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026 tuvo un daño colateral en Junior de Barranquilla, que pasó de ser el vigente bicampeón del fútbol colombiano a ser el colero de la Liga tras sumar apenas tres puntos en siete partidos disputados.

Pasto tomó el control después del descanso y avisó con un remate de Joider Micolta que golpeó el palo. A los 77 minutos, Chávez convirtió de cabeza el 0-1 definitivo. El equipo local quedó con 10 jugadores tras la expulsión del arquero Jean Fernandes, mientras que Diego Chávez marcó el gol visitante.

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El partido terminó con una expulsión por equipo: Enrique Serje recibió tarjeta roja a los 88 minutos por una falta sobre José Cavadía. América mantuvo el primer puesto de la clasificación, mientras que Deportivo Pasto abandonó el último lugar y quedó en la posición 18.

Junior FC sigue sin ganar en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 - crédito Colprensa

El Junior suma tres puntos de 21 posibles, producto de tres empates y cuatro derrotas. También quedó eliminado de la Copa Colombia tras perder ante su filial, Barranquilla FC, y redujo sus opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

El resultado de Pasto, que consiguió su primer triunfo del torneo y llegó a cinco unidades, dejó al bicampeón colombiano con el peor arranque de un campeón en la historia de los torneos cortos. Junior es dirigido por Sebastián Viera desde hace dos partidos, después de la salida de Alfredo Arias.

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La última vez que Junior fue último en la Liga fue el 12 de marzo de 2023, luego de perder 2-1 contra Envigado FC. El gol del tiburón fue anotado por Juan Fernando Quintero, Viera era el portero del cuadro barranquillero y Arturo Reyes era el entrenador.

Sebastián Viera quiere empezar con el pie derecho su ciclo de entrenador en el Junior frente a Jaguares en Barranquilla - crédito Junior FC

América de Cali: 20 puntos / +15 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Millonarios: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportes Tolima: 16 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Atlético Nacional: 15 puntos / +10 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Independiente Medellín: 15 puntos / +5 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 13 puntos / +4 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportivo Cali: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Llaneros FC: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Águilas Doradas: 10 puntos / 0 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Once Caldas: 9 puntos / +1 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Fortaleza FC: 8 puntos / -2 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Boyacá Chicó: 8 puntos / -7 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Jaguares FC: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportivo Pereira: 6 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Deportivo Pasto: 5 puntos / -7 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Alianza FC: 5 puntos / -9 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Junior FC: 3 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.

Disturbios en Valledupar durante el partido de Junior FC contra Alianza FC - crédito Colprensa

El partido entre Alianza Valledupar y Junior de Barranquilla fue suspendido temporalmente el sábado 12 de septiembre en el estadio Armando Maestre de Valledupar por disturbios en la tribuna oriental. La interrupción ocurrió en el minuto 80, cuando el equipo local ganaba 1-0 con un gol de Ever Meza.

La pausa se extendió por más de 20 minutos mientras la Policía desalojaba el sector afectado y los jugadores permanecían en el campo a la espera de una decisión. Los incidentes incluyeron enfrentamientos entre algunos seguidores de Junior y agentes de la Policía, además del lanzamiento de bengalas y el intento de ingreso de aficionados al terreno de juego.

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