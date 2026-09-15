Deportes

Proyecto de una carrera oficial de Fórmula 1 en Barranquilla sigue vivo, aseguró promotor del evento: culpó a Gustavo Petro de que no se haya realizado

El primer intento se vio frustrado ante la falta de aval del anterior gobierno; sin embargo, persiste el optimismo sobre acuerdos futuros y planes automovilísticos para Colombia

El proyecto de la Fórmula 1 en Barranquilla comenzó a conversarse en 2022 y contempló un circuito urbano en la zona del Malecón - crédito Alcaldía de Barranquilla/Europa Press
El proyecto de la Fórmula 1 en Barranquilla comenzó a conversarse en 2022 y contempló un circuito urbano en la zona del Malecón - crédito Alcaldía de Barranquilla/Europa Press
Guardar

La Fórmula 1 en Barranquilla sigue como una posibilidad, según Carlos Salazar, presidente de Victory Sports, uno de los promotores de este evento en la ciudad colombiana.

El directivo, en declaraciones a Caracol Radio, sostuvo que las conversaciones con la categoría continúan y que el proyecto no quedó descartado por completo.

PUBLICIDAD

Según Salazar, la capital del departamento del Atlántico (norte de Colombia) mantiene abierta la opción de recibir un Gran Premio de Fórmula 1. No obstante, recordó que por ahora no hay contrato firmado, fecha definida ni un cupo confirmado en el calendario automovilístico.

Imagen de referencia - Salazar sostuvo que dos fondos privados estaban dispuestos a financiar la operación de Barranquilla, pero la Fórmula 1 exigió el aval del Gobierno Nacional - crédito REUTERS/Violeta Santos Moura/Pool
Imagen de referencia - Salazar sostuvo que dos fondos privados estaban dispuestos a financiar la operación de Barranquilla, pero la Fórmula 1 exigió el aval del Gobierno Nacional - crédito REUTERS/Violeta Santos Moura/Pool

“La puerta no está cerrada, se mantiene abierta, no tiene cerrojo”, declaró el vocero de Victory Sports a la cadena radial mencionada.

El presidente de Victory Sports recalcó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y la Alcaldía de Barranquilla, liderado por Alejandro Char, trabajan en la iniciativa.

Por qué no se concretó la carrera en Barranquilla

Las primeras conversaciones para llevar la carrera a la ciudad comenzaron en 2022. Allí, se planteó una propuesta que consiste en un circuito urbano en el Malecón, zona turística de Barranquilla.

PUBLICIDAD

Uno de los hitos del proceso ocurrió el 31 de octubre de 2023, cuando Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, visitó Barranquilla. Salazar dijo a Caracol Radio que el dirigente quedó impresionado con la posibilidad de hacer el circuito.

Gustavo Petro en rueda de prensa del 3 de agosto de 2026
La falta de la carta del Gobierno Nacional frenó el intento de la Fórmula 1 en Barranquilla y luego Madrid avanzó con el proyecto - crédito Presidencia

El empresario sostuvo que ya había dos fondos privados dispuestos a financiar la operación. Aun así, afirmó que la Fórmula 1 exigió el aval del Gobierno Nacional para seguir adelante.

“Le voy a contar algo, ya había dos fondos privados que estaban para financiar toda la operación de Barranquilla, pero Fórmula 1 que es muy institucional dijo ‘nos falta el aval del Gobierno’”, declaró Salazar a Caracol Radio.

Finalmente, el directivo señaló que, con el pasar del tiempo, nunca se firmó la carta solicitada al Gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que la Fórmula 1 no aterrizó a Barranquilla.

“Por eso se cayó la Fórmula 1 en Barranquilla, en ese momento se tomó la decisión de proponer a Madrid y Madrid acogió perfectamente el proyecto”, agregó.

Fórmula 1 Barranquilla
El esquema financiero del proyecto en Barranquilla contempló una garantía de hasta USD 50 millones anuales y una cobertura con boletería, patrocinios y alimentos - crédito Reuters

Los detalles económicos del proyecto previo, presentados por el entonces alcalde barranquillero Jaime Pumarejo, contemplaban un esquema con una garantía de hasta USD 50 millones anuales en un escenario extremo sin venta de entradas.

De acuerdo con información revelada por Valora Analitik, la idea consistía en cubrir la operación con boletería, patrocinios y alimentos. En su momento, Pumarejo calculó que en los primeros años podrían requerirse entre USD 10 millones y USD 15 millones al año. Ese mismo medio señaló que existía un preacuerdo con Ocesa para participar como socio.

Qué sigue para la Fórmula 1 y MotoGP en Colombia

El nuevo impulso de la conversación apareció después del estreno del circuito Madring de Madrid, que se desarrolló entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026.

En ese escenario, Salazar planteó que Barranquilla podría volver a ser considerada. El dirigente, en diálogo con Deportes RCN, cree que la conversación con Formula One Management continúa.

Imagen de referencia - MotoGP también aparece entre los proyectos para Colombia, con una idea que nació para Cartagena de Indias y después se vinculó a Barranquilla - crédito REUTERS/Jennifer Lorenzini
Imagen de referencia - MotoGP también aparece entre los proyectos para Colombia, con una idea que nació para Cartagena de Indias y después se vinculó a Barranquilla - crédito REUTERS/Jennifer Lorenzini

Incluso, el proyecto del Gran Premio de Fórmula 1 no sería el único que tendría el país en un largo plazo. También, existe interés en llevar MotoGP a Colombia, una idea que nació para Cartagena de Indias y después se vinculó a Barranquilla.

Salazar dijo a Caracol Radio que “la idea original nació para Cartagena de Indias” y que luego Jaime Pumarejo quiso llevarla a Barranquilla. Añadió que hay interés por realizar ese evento en una ciudad colombiana.

Por ahora, la opción colombiana sigue en etapa de conversaciones. No existe una sede ni una fecha confirmada para un Gran Premio en el país, aunque Salazar sostiene que la posibilidad sigue abierta.

Temas Relacionados

Fórmula 1BarranquillaFinanciamiento DeportivoCarlos SalazarColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Guillermo Cuadrado será presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios: esta es la fecha

El volante-delantero con paso en el fútbol italiano tendrá su regreso al balompié de nuestro país tras más de 19 años de ausencia

Juan Guillermo Cuadrado será presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios: esta es la fecha

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El partido de ida jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá terminó en empate sin goles, pese a que fue el Cardenal el que tuvo las opciones más claras

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Caso Yhormar Hurtado: gremio de futbolistas presentó acción de tutela para defender el derecho al trabajo del jugador del América de Cali

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales aseguró que la Dimayor “trata a los futbolistas como esclavos” y obstaculiza el ejercicio de su profesión

Caso Yhormar Hurtado: gremio de futbolistas presentó acción de tutela para defender el derecho al trabajo del jugador del América de Cali

El exportero colombiano Óscar Córdoba reveló que lo quisieron despedir de Boca: “Vuelo Avianca”

El guardameta que defendió los colores de la selección Colombia recordó la advertencia que recibió de Carlos Bianchi durante una goleada de Boca ante Jujuy, cuando el entrenador le envió un papel con una advertencia

El exportero colombiano Óscar Córdoba reveló que lo quisieron despedir de Boca: “Vuelo Avianca”

Posible debut de James Rodríguez en Bogotá: esto se sabe del partido entre Internacional y Atlético Nacional por la Liga BetPlay

El capitán de la selección Colombia recibirá su primera convocatoria con el cuadro verde de Antioquia, para el partido adelantado correspondiente a la fecha 13 del segundo semestre del fútbol profesional colombiano

Posible debut de James Rodríguez en Bogotá: esto se sabe del partido entre Internacional y Atlético Nacional por la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco finalmente se sometió a una intervención estética en el rostro y mostró cómo quedó: “Gracias por vencer los temores”

Margarita Rosa de Francisco finalmente se sometió a una intervención estética en el rostro y mostró cómo quedó: “Gracias por vencer los temores”

Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Un reto con lengua de vaca dejó una nueva salida en ‘MasterChef Celebrity’: este fue el grave error que sacó a Virginia Lizcano del ‘reality’

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Deportes

Junior es último en la Liga BetPlay: desde cuándo el equipo barranquillero no estaba en el fondo de la tabla

Junior es último en la Liga BetPlay: desde cuándo el equipo barranquillero no estaba en el fondo de la tabla

Juan Guillermo Cuadrado será presentado oficialmente como nuevo jugador de Millonarios: esta es la fecha

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Caso Yhormar Hurtado: gremio de futbolistas presentó acción de tutela para defender el derecho al trabajo del jugador del América de Cali

El exportero colombiano Óscar Córdoba reveló que lo quisieron despedir de Boca: “Vuelo Avianca”