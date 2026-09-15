Ministro de Hacienda calificó al Gobierno Petro de “mentiroso y chambones” por presupuesto de 2027: “Mucha mala intención”

Miguel Gómez Martínez cuestionó al Gobierno Gustavo Petro por el Presupuesto General de la Nación - crédito @MinHacienda/X/Suministrada a Infobae Colombia

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, cuestionó al Gobierno del expresidente Gustavo Petro por el Presupuesto General de la Nación para 2027.

En entrevista con Semana, Gómez Martínez detalló por qué se decidió aumentar el presupuesto y descartar el de la administración anterior, al que calificó de “vergüenza”.

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Según el jefe de la cartera, el presupuesto presentado por el Gobierno Petro estaba construido con “muchas mentiras”.

Según Miguel Gómez Martínez, el presupuesto presentado por el Gobierno Petro estaba construido con “muchas mentiras” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ministro Miguel Gómez Martínez detalló que al presupuesto le faltaban $30 billones para quedar en equilibrio, según declaró al citado medio.

“A ese presupuesto le faltaban $30 billones para quedar en equilibrio. Los presupuestos se tienen que presentar en equilibrio. El Congreso de la República sabiamente dijo ‘sí, devuélvalo, esto no tiene presentación’”, indicó Gómez Martínez.

El alto funcionario insistió en que el presupuesto presentado por la anterior administración se elaboró con mentiras, chambonadas, mala intención y mala fe.

“Porque son mentirosos, mucha mala intención. También chambones. O sea, las tres cosas. Es mala fe. También había un problema de desconocimiento de las reglas fiscales. Y tercero, pues habían dicho tantas mentiras, que la mentiras terminan atrapándolo a uno. El nivel de ingreso que estaban proyectando no era, no era posible”, explicó.

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Miguel Gómez Martínez precisó que hubiera pasado si no se hubiera ajustado el presupuesto.

“Nosotros nos ponemos a mirar el presupuesto y encontramos que el hueco no es de 30, sino de 60 billones de pesos, porque había partidas que no estaban debidamente presupuestadas, por lo menos cuatro. Había subfinanciamiento del sector salud, había un problema presupuestal muy serio en el tema de los subsidios eléctricos. La nómina no alcanzaba. La plata que estaba destinada para el servicio de pago de la nómina no alcanzaba. Alcanzaba hasta el mes de octubre, faltaban todavía tres meses”, indicó al citado medio.

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Además, alertó una situación en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que calificó de “más grave”.

Miguel Gómez Martínez alertó una situación en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que calificó de “más grave” - crédito @miguel_gomez_m/X

“Es una partida importantísima. 9,6 billones de pesos. 10 billones de pesos no estaban en el presupuesto, no lo habían incluido en el presupuesto, como si eso no fueran recursos del presupuesto. Eso pues es realmente ilegal. Todos los ingresos y todos los gastos del Estado tienen que estar incluidos en el presupuesto”, aseveró a Semana.

Reacción de Gustavo Petro

Las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República aprobaron el Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa contempla recursos por $635 billones y continuará su trámite legislativo para su aprobación definitiva.

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Tras la decisión, el expresidente Gustavo Petro cuestionó el proyecto en su cuenta oficial de X. Según planteó, el monto avalado por el Congreso podría afectar la estabilidad de las finanzas públicas del país debido al peso del endeudamiento.

“El Congreso al aprobar una excesiva política se deuda lleva al país a la insostenibilidad fiscal (sic)”, escribió Petro.

El exmandatario sostuvo que el incremento del gasto de funcionamiento se concentraría, en buena medida, en funcionarios de seguridad. A su juicio, financiar esas erogaciones con deuda nacional podría presionar al alza las tasas de interés de las obligaciones internas y externas.

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“La aprobación de un crecimiento exagerado del gasto público de funcionamiento centrado en funcionarios de seguridad y financiado con endeudamiento de la nación para financiar gasto de funcionamiento hará disparar aún más la tasa de interés de la deuda interna y externa (sic)”, afirmó.

Según Gustavo Petro, un aumento excesivo del gasto público, elevaría las tasas de interés de la deuda interna y externa - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, Petro respondió a los cuestionamientos de De la Espriella sobre la ejecución presupuestal y la situación fiscal. El expresidente recordó que el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 asciende a $548 billones.

Petro propuso dividir esa cifra entre 48 semanas para estimar el gasto semanal durante la ejecución del presupuesto. Con esa operación, el promedio se ubicaría cerca de $11 billones por semana. No obstante, el cálculo toma como referencia un período inferior a las 52 semanas que tiene un año calendario.

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“Si el presupuesto nacional aprobado por ley de la república es de 548 billones para el año 2026, y un año tiene en promedio 48 semanas, ¿cuánto se gasta semanalmente para ejecutar el presupuesto? (sic)”, indicó.

El exmandatario cerró su intervención con críticas al presidente. “El espectáculo que muestra Abelardo no es sino su propia ignorancia en los asuntos básicos del gobierno (sic)”, sostuvo Petro.