Colombia

Rescatadas 8 personas que habían sido secuestradas por el ELN en Catatumbo, confirmó el presidente Abelardo de la Espriella: así fue el operativo

Una llamada de uno de los liberados a su madre reveló el contacto con su familia después del operativo realizado en una zona rural de Convención

A través de su cuenta oficial de X, el presidente colombiano confirmó la liberación de las 8 personas secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el martes 15 de septiembre de 2026 la liberación de ocho personas que permanecían secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de Convención, Norte de Santander.

Uno de los momentos conocidos después de la liberación fue la llamada de uno de los rescatados a su madre. En el registro divulgado por las autoridades, el hombre le dijo: “Hola, mamá, me hacía mucha falta mamá”.

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De la Espriella informó que las personas recuperaron la libertad tras una acción ejecutada en el Catatumbo, una región que ha concentrado operaciones de grupos armados ilegales.

Liberación de 8 personas secuestradas en el Catatumbo - crédito Ejército Nacional
Abelardo de la Espriella informó que las personas recuperaron la libertad tras una acción ejecutada en el Catatumbo - crédito Ejército Nacional

“El secuestro no tiene ninguna justificación”, escribió el presidente en una publicación en X, en la que anunció el resultado de la intervención. El mandatario afirmó que las autoridades mantendrán las acciones contra quienes cometen secuestros, extorsiones y otros delitos en distintas zonas del país.

Según la versión divulgada por De la Espriella, la operación reunió a las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. El jefe de Estado indicó que el despliegue se apoyó en labores de inteligencia entre diferentes instituciones.

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“En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander (sic)”, afirmó.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella indicó que el despliegue se apoyó en labores de inteligencia entre diferentes instituciones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente sostuvo que hombres del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) ingresaron al punto donde estaban las víctimas. De acuerdo con su relato, esas unidades realizaron una operación que permitió la salida de las ocho personas retenidas.

“Hombres del GAULA fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas (sic)”, señaló De la Espriella.

El Ejército Nacional informó que participaron varias instituciones

El Ejército Nacional confirmó el rescate en una comunicación separada y precisó que la acción se desarrolló en área rural de Convención, en Norte de Santander. La institución indicó que el procedimiento fue resultado de un trabajo de inteligencia que facilitó la llegada de las unidades al lugar donde se encontraban los secuestrados.

La fuerza informó que participaron integrantes del GAULA Militar, la Segunda División del Ejército, la División de Aviación Asalto Aéreo, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Una rápida operación militar y de precisión, desarrollada mediante inteligencia, permitió la inserción de unidades” de las instituciones involucradas, informó el Ejército. La entidad agregó que el despliegue “permitió la liberación de estas personas”, indicó la institución.

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército Nacional, atribuyó el resultado a la coordinación entre soldados y policías. “En zona rural de Convención, Norte de Santander, ocho colombianos recuperaron su libertad. Ese es el resultado de soldados y policías que actuaron con inteligencia, precisión y decisión frente al secuestro del ELN”, manifestó.

Liberación de 8 personas secuestradas en el Catatumbo - crédito Ejército Nacional
El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército Nacional, atribuyó el resultado a la coordinación entre soldados y policías - crédito Ejército Nacional

El Gobierno anunció presión contra los responsables de secuestros

En su mensaje, De la Espriella planteó que la respuesta estatal debe apuntar a impedir que el secuestro vuelva a representar una fuente de recursos para las organizaciones armadas. “Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia (sic)”, afirmó.

El mandatario felicitó a los militares, policías y agentes de inteligencia que participaron en la acción. “Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia”, expresó.

El comandante del Ejército también destacó el trabajo de las instituciones que participaron en la liberación y aseguró que las operaciones contra los responsables continuarán. “Seguiremos tras los secuestradores y trabajando para que ningún colombiano permanezca en poder de los grupos terroristas”, señaló Soto Sánchez.

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