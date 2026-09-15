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Caso Yhormar Hurtado: gremio de futbolistas presentó acción de tutela para defender el derecho al trabajo del jugador del América de Cali

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales aseguró que la Dimayor “trata a los futbolistas como esclavos” y obstaculiza el ejercicio de su profesión

Yhormar Hurtado
Yhormar Hurtado no puede jugar durante siete días con el América por una suspensión de la Dimayor - crédito América de Cali
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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó en 2026 una acción de tutela a favor de Yhormar Hurtado, lateral de América de Cali, para cuestionar la decisión de la Dimayor que le impide jugar con el club durante el resto de la temporada. El caso se originó por la presunta irregularidad de haber estado inscrito en tres equipos durante el año: Deportes Tolima, Always Ready y el conjunto caleño.

La organización busca que se protejan el derecho al trabajo del futbolista y sus garantías de debido proceso, defensa, contradicción y competencia del órgano que resolvió su situación. También reclama la protección de la libre elección y ejercicio de profesión u oficio, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la buena fe, la confianza legítima y la seguridad jurídica.

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La asociación sostuvo que la Resolución 007 de 2026, emitida por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, declaró a Hurtado inelegible para actuar con América de Cali hasta el final de la temporada. Acolfutpro calificó la medida como una sanción injusta que obstaculiza de forma arbitraria el ejercicio profesional de su afiliado.

Post de Acolfutpro anunciando la acción de tutela para defender los derechos de Yhormar Hurtado - crédito Acolfutpro
Post de Acolfutpro anunciando la acción de tutela para defender los derechos de Yhormar Hurtado - crédito Acolfutpro

El sindicato vinculó su reclamo con la Sentencia T-464 de 2022 de la Corte Constitucional, que establece que las decisiones disciplinarias y organizacionales en el deporte no pueden afectar los derechos fundamentales de los futbolistas. La entidad afirmó que onocer ese precedente supone una afectación a la dignidad laboral del jugador y a su actividad profesional.

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El conflicto se desarrolla mientras la Liga BetPlay II-2026 avanza por la fecha 10, en un semestre atravesado por invasiones de hinchas, cuestionamientos a los árbitros y el terremoto que sacudió a Colombia. El expediente de Hurtado se convirtió en una de las controversias centrales del campeonato.

El recurso constitucional plantea que la sanción fue desproporcionada y que no garantizó plenamente el derecho de defensa del lateral. El conflicto volvió a poner en discusión los límites de los órganos disciplinarios del fútbol y la protección laboral de los jugadores.

La Dimayor mantiene el caso en estudio y no emitió una decisión oficial sobre la demanda contra América de Cali-crédito @AmericadeCali/X
La Dimayor mantiene el caso en estudio y no emitió una decisión oficial sobre la demanda contra América de Cali-crédito @AmericadeCali/X

Acolfutpro sostuvo que la Dimayor “trata a los futbolistas como si fueran esclavos, obstaculizando de manera caprichosa el ejercicio de su profesión”. La entidad anunció que agotará las instancias legales necesarias para buscar el restablecimiento de los derechos constitucionales y laborales de Hurtado.

La organización se presenta como la única representante de futbolistas profesionales, hombres y mujeres, en Colombia. Su actividad se orienta a la defensa de derechos constitucionales, la capacitación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los jugadores bajo principios de solidaridad, justicia y equidad.

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