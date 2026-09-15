Colombia

Él es Alfonso Camilo Barco, el nuevo presidente encargado de Ecopetrol tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado

La Junta Directiva designó al hasta ahora vicepresidente corporativo de Finanzas y Valor Sostenible, tras la salida de Juan Carlos Hurtado Parra y mientras la Asamblea de Accionistas define el órgano 2025-2029

Alfonso Camilo Barco asumió la presidencia encargada de Ecopetrol tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado Parra - crédito Ecopetrol
Alfonso Camilo Barco asumió la presidencia encargada de Ecopetrol tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado Parra - crédito Ecopetrol
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Alfonso Camilo Barco Muñoz asumió como presidente encargado de Ecopetrol el martes 15 de septiembre, tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado Parra y mientras la Asamblea de Accionistas define la nueva Junta Directiva de la petrolera para el período 2025-2029. El relevo es el segundo en seis meses en la máxima dirección de la compañía.

La votación de los accionistas contempla la designación de los nueve integrantes de la Junta Directiva y una reforma al artículo 20 de los estatutos. La modificación propuesta eliminaría la obligación de conservar a tres miembros de la junta anterior cuando se realice una nueva elección.

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Barco era vicepresidente corporativo de Finanzas y Valor Sostenible y representante legal suplente de la compañía antes de asumir el encargo. La Junta Directiva aprobó su designación en la sesión del lunes 14 de septiembre, según Ecopetrol.

El nuevo presidente encargado es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. También cursó programas ejecutivos en Finanzas Corporativas, Mercados de Capitales y Finanzas Internacionales en Chicago Booth School of Business y la London School of Economics and Political Science.

La llegada de Barco coincide con decisiones de Ecopetrol sobre inversión, producción, transición energética, financiamiento internacional y estructura de deuda - crédito Ecopetrol
La llegada de Barco coincide con decisiones de Ecopetrol sobre inversión, producción, transición energética, financiamiento internacional y estructura de deuda - crédito Ecopetrol

Su trayectoria reúne más de 35 años en banca de inversión, finanzas empresariales, energía, hidrocarburos, infraestructura, servicios financieros y gobierno corporativo. El cambio de perfil ocurre luego de una presidencia encargada ejercida por Hurtado desde un área operativa: la Vicepresidencia Ejecutiva de Hidrocarburos.

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Antes de incorporarse a Ecopetrol, Barco fue socio director de A&M Consulting Colombia, responsable de Banca de Inversión de Banco Itaú en el país, director general de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda y presidente de Seguros La Previsora. También ocupó la dirección de Banca de Inversión de BBVA, fue director financiero del Grupo ISA, gerente de Consultoría Financiera de Deloitte y asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el programa de Privatizaciones y Concesiones en Colombia.

Su hoja de vida incluye participaciones en juntas directivas y comités de Ecopetrol, Bancóldex, Telefónica, ISA Capital do Brasil, Cteep, Red Eléctrica del Perú, Intervial Chile, Metro de Bogotá, Fiduciaria La Previsora e Inframco. Además, integró instancias de Banco Agrario de Colombia, Fondes, Ozono ESP, Jaramillo Mora Constructores y Escala Capital.

La llegada de Barco desde la vicepresidencia financiera coincide con decisiones de la empresa sobre inversión, producción, transición energética, generación de valor, financiamiento internacional y estructura de deuda.

La petrolera no informó cuándo ni mediante qué mecanismo se definirá una presidencia en propiedad, una decisión que quedará bajo la órbita de la nueva Junta Directiva.

La salida de Hurtado y el audio bajo indagación

Juan Carlos Hurtado Parra renunció a la presidencia encargada de Ecopetrol en medio de la difusión de un audio de 43 minutos bajo indagación - crédito Ecopetrol
Juan Carlos Hurtado Parra renunció a la presidencia encargada de Ecopetrol en medio de la difusión de un audio de 43 minutos bajo indagación - crédito Ecopetrol

Juan Carlos Hurtado Parra presentó su renuncia después de permanecer unos meses en la presidencia encargada, función que había asumido en abril tras la salida de Ricardo Roa. Ecopetrol indicó que su desvinculación respondió a un “plan de retiro por mutuo acuerdo” otorgado y aprobado desde julio de 2026.

La empresa señaló en un comunicado: “El ingeniero Hurtado Parra venía desempeñándose como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y, más recientemente, como encargado de la presidencia de la compañía. Ecopetrol agradece su gestión”. La compañía no vinculó oficialmente la renuncia con ninguna otra circunstancia.

Sin embargo, la salida ocurrió después de la difusión de un audio de 43 minutos que abrió una línea de indagación sobre presuntas gestiones para influir en nombramientos y contratos de la petrolera. El Tiempo informó que la grabación habría sido registrada durante un desayuno hace cerca de un año y medio.

En la conversación aparecerían Hurtado, el empresario catalán Manel Grau y un contratista identificado únicamente como “Víctor”. El medio describió a Grau como cercano al expresidente Gustavo Petro y a la ex primera dama Verónica Alcocer, y señaló que en el audio se aludiría a contratos, nombramientos dentro de Ecopetrol y negocios relacionados con Venezuela.

La reconfiguración de la Junta Directiva de Ecopetrol también incluye la renuncia de Hildebrando Vélez Galeano antes de la elección de los nuevos miembros - crédito Ecopetrol
La reconfiguración de la Junta Directiva de Ecopetrol también incluye la renuncia de Hildebrando Vélez Galeano antes de la elección de los nuevos miembros - crédito Ecopetrol

Luis Felipe Henao, presidente de la Junta Directiva, anunció públicamente que pediría la renuncia de Hurtado luego de conocerse la grabación. El diario también había informado que el entonces presidente encargado había firmado una carta de retiro voluntario cuya salida se haría efectiva el 15 de octubre.

Hurtado permanecería vinculado a la compañía hasta este 15 de septiembre, fecha en la que se hace efectivo el plan de retiro por mutuo acuerdo. La secuencia entre la divulgación del audio, el anuncio de Henao y la dimisión se produjo en la víspera de la Asamblea de Accionistas.

La reconfiguración directiva incluye la renuncia de Hildebrando Vélez Galeano, padre de la exministra de Minas y Energía Irene Vélez. Su salida tendrá efecto a partir del 15 de septiembre de 2026, antes de la elección de los nuevos miembros de la Junta.

Ecopetrol agradeció los aportes de Vélez en asuntos ambientales y en el fortalecimiento de la relación con los territorios. La compañía precisó que la Junta Directiva puede seguir deliberando y adoptando decisiones válidamente con los integrantes restantes.

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