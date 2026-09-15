Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

La 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy contó con la presencia de dos reconocidos talentos colombianos: Sofía Vergara y Carlos Manuel Vesga - crédito Mario Anzuoni - Daniel Cole/Reuters

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La presencia de los actores colombianos Sofía Vergara y Carlos Manuel Vesga destacó durante la 78ª edición de los Premios Primetime Emmy 2026, la ceremonia realizada el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater del complejo L.A. Live en Los Ángeles, California.

La jornada del talento nacional en el evento incluyó una nominación en las categorías de actuación dramática y la aparición de la actriz barranquillera como presentadora en el escenario principal del recinto.

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El actor Carlos Manuel Vesga figuró entre los postulados a la estatuilla de Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática por su interpretación del personaje Manousos Oviedo en la producción de ciencia ficción Pluribus.

Carlos Manuel Vesga estuvo nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática por su interpretación de Manousos Oviedo en Pluribus - crédito Daniel Cole/Reuters

Aunque la expectativa entre los colombianos estaba puesta en que el actor lograra quedarse con este importante galardón gracias a su trabajo en la producción, finalmente el reconocimiento no fue para él. El premio terminó en manos del actor Tom Pelphrey, que fue reconocido por su interpretación en la serie Task.

Entre tanto, Carlos Manuel Vesga asistió al evento con una propuesta de sastrería tradicional de gala en traje formal de tono oscuro estilo esmoquin.

El actor combinó su vestuario con una camisa blanca de vestir ligeramente desabrochada en el cuello, propuesta que le otorgó un estilo contemporáneo durante su paso por la alfombra.

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El actor colombiano asistió a la ceremonia con un elegante traje oscuro de gala, acompañado de una camisa blanca ligeramente desabrochada en el cuello - crédito David Swanson/EFE

Sofía Vergara llegó como presentadora

Por su parte, Sofía Vergara sorprendió a la audiencia presente en el teatro angelino al ingresar directamente al escenario para entregar una de las estatuillas, omitiendo el paso previo por la alfombra azul del evento. La actriz fue recibida con aplausos por el público mientras se acercaba al micrófono para anunciar y entregar el galardón al Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia.

Sofía Vergara protagonizó uno de los momentos más comentados de los Emmy 2026 - crédito @sofiavergara/Instagram

En la elección de vestuario para la noche del espectáculo internacional, Sofía Vergara lució un vestido de gala sin tirantes (strapless) con silueta ceñida al cuerpo. El diseño destacó por un volumen estético en la parte superior del torso y un corte recto que caía de forma vertical hasta el suelo.

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La actriz complementó su traje con un peinado suelto y en ondas, accesorios minimalistas y un anillo de alta joyería diseñado por la estadounidense Lorraine Schwartz, como lo dejó ver la celebridad en su cuenta de Instagram.

La actriz mostró en sus redes sociales un anillo de alta joyería diseñado por la reconocida joyera estadounidense Lorraine Schwartz, pieza que complementó su atuendo para la ceremonia - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara y el momento que protagonizó junto a Emilia Clarke

Los Premios Emmy 2026 volvieron a reunir a las principales figuras de la televisión estadounidense e internacional en una gala que reconoció lo mejor de la producción, la actuación y la dirección en las categorías de horario estelar.

La ceremonia estuvo marcada por el protagonismo de grandes producciones de drama, comedia y miniseries, con una fuerte presencia de contenidos impulsados por las plataformas de streaming.

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Uno de los momentos destacados de la noche estuvo protagonizado por la actriz británica Emilia Clarke, recordada mundialmente por interpretar a Daenerys Targaryen en Game of Thrones.

Clarke subió al escenario como presentadora de una de las categorías principales y aprovechó su intervención para hablar sobre la evolución de los personajes femeninos en la televisión, un mensaje que llamó la atención de los asistentes; fue en ese momento que la cámara ‘ponchó’ a Sofía Vergara y en redes sociales enloquecieron al verla.

Uno de los instantes más comentados ocurrió durante la intervención de Emilia Clarke, recordada por su papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones - crédito Mario Anzuoni/Reuters

La ceremonia también tuvo espacio para reconocimientos especiales y homenajes. Michael J. Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope por su labor en favor de la investigación y el tratamiento del párkinson.

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Además, los Emmy rindieron homenaje a Dolly Parton tras su fallecimiento, en un segmento presentado por Sally Field y acompañado por una interpretación musical de Reba McEntire.

Otro momento significativo estuvo relacionado con The Late Show with Stephen Colbert, que recibió el premio a mejor especial de variedades, en lo que se convirtió en uno de sus últimos reconocimientos después de que el programa fuera cancelado en mayo de 2026.