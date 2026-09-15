Emiro Navarro y Valentino protagonizaron pelea en el cara a cara de ‘Stream Fighters 5’: “Hubiera cobrado más”

Emiro Navarro y Valentino Lázaro cruzaron reproches antes de su pelea en 'Stream Fighters 5' - crédito @westCOL / YouTube

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Valentino Lázaro y Emiro Navarro protagonizaron uno de los cara a cara más tensos durante la presentación de Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre figuras de las redes sociales y el entretenimiento que se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Antes de oficializar la batalla, ambos intercambiaron reproches y uno de ellos lanzó una frase que elevó la discusión: “Hubiera cobrado más”, dijo Emiro al saber que la pelea sería contra Lázaro.

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El cruce se produjo durante la rueda de prensa en la que Westcol reveló la cartelera de la quinta edición del espectáculo. La presentación reunió a buena parte de los participantes, quienes tuvieron sus primeros enfrentamientos verbales ante las cámaras y el público.

Westcol presentó a los creadores de contenido y exparticipantes de La casa de los famosos. La tensión apareció desde la primera pregunta, cuando les consultaron si mantenían una buena relación. Emiro afirmó que ambos se habían encontrado en varias ocasiones. Aunque Valentino ha dicho que no tiene nada en contra de su rival, Emiro sostuvo que el creador de contenido lo ha cuestionado repetidamente en redes sociales.

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“La última vez que nos vimos, él me lamboneó, entonces, no sé con qué personaje venga hoy”, dijo Emiro, a lo que Lázaro aseguró que siempre que están juntos hay una tensión entre ambos. “Yo genuinamente siento que Emiro es un poco morrongo, y que siempre suele esconderse detrás de personas, de Melissa o de Karola”, dijo Valentino, sumándole tensión al ambiente.

“Aquí no vamos a hablar ni de Melissa ni de Karola; ellas no están aquí (...) Tanto dolor de cabeza te ha dado Melissa, ya supérala (...) Lo que pasa es que en el 2024 yo entré a La casa de los famosos con el 84% de las votaciones, entonces él quedó dolido”, añadió Emiro.

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Navarro continuó recordando que, aunque Valentino no entró en la segunda temporada del reality, sí estuvo en la tercera, por lo que no entiende la rabia que siente por él. “Ya supera eso. Yo acepté la pelea sin saber que mi contrincante era él, porque si hubiese sabido que eras tú, cobro más, porque yo estoy arriba y para ponerme a la par contigo tengo que bajar varios escalones que no estoy dispuesto a bajar por ti”, dijo Emiro.

Ante las palabras de Navarro, Valentino se mostró ofendido y le aseguró que hay varias cosas que no le agradan y lo señaló de ser “un acosador de heterosexuales” en los programas en los que ha estado, por la amistad cercana que tuvo con Camilo Trujillo en La casa de los famosos y Luciano D’Alessandro en MasterChef Celebrity. “Para lo único que eres bueno es para acosar heterosexuales en realities y para esconderte detrás de la gente, es superenvidioso”, “Ay no, qué risa, que salgan los que he acosado, que salgan todos”, replicó Navarro.

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“Ridículo, ya no sabes ni qué hablar de mí, come mondá, ¿qué te voy a enviar a ti? Será el rostrón que tienes o el cuerpazo, ve a mamarte las pastillas esas (para adelgazar) que ni siquiera te han servido", añadió Emiro.

En medio del enfrentamiento, Westcol llamó a la calma dentro del set y les recordó que el cara a cara que estaban protagonizando se tenía que ver reflejado en el ring. “Vamos a montarnos en el ring, vamos a pesarnos, vamos a prepararnos y ojalá me ganes, para que ganes algo por lo menos”, añadió Emiro.

El duelo entre Emiro Navarro y Valentino Lázaro forma parte de una programación que convocará a creadores de contenido, figuras de la televisión y artistas en una jornada de combates. Ambos quedaron confirmados como rivales y protagonizaron uno de los intercambios que más reacciones generó durante el anuncio.

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La tensión entre los participantes comenzó antes de la competencia deportiva. Durante el evento, varios de los futuros contrincantes se ubicaron frente a frente, pasaron por el pesaje y se dirigieron mensajes que anticiparon las rivalidades de las próximas semanas.

Además del combate entre Navarro y Lázaro, la cartelera incluye el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y La Divaza, así como el cruce entre Westcol y Blessd. También fueron anunciadas las peleas de Samantha Correa contra Cami Pulgarín; JH de la Cruz contra Herrera; Sebastucho contra Leandro, y Daren frente a El Agropecuario.

La quinta edición tendrá formatos distintos a los combates tradicionales de uno contra uno. Alexa, Beba, Karola y Yaya, exparticipantes de La casa de los famosos, competirán en un enfrentamiento femenino de cuatro esquinas. Willito, Lonche y Chanty integrarán otro combate múltiple, al que todavía le falta un participante por confirmar.

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